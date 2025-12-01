Şarkıcı Göksel'den şaşırtan itiraf! "Artık bu şarkıyı gülümseyerek söylüyorum"

Şarkıcı Göksel, Ankara'da konser verdi. Sanatçı; 'Karar Verdim', 'Yalnız Kuş', 'Gittiğinde', 'Uzaktan', 'Acıyor' gibi klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra proje albümlerindeki eserleri de söyledi. 'Aşkın Yalanmış' şarkısını söyledikten sonra dinleyicileriyle sohbet eden Göksel, 'Artık bu şarkıyı gülümseyerek söylediğimi fark ediyorum. İnsan dolu dolu yaşadığı bazı duyguları, hiç geçmez sandığı acıları yıllar sonra gülümseyerek hatırlıyor' dedi. Gecenin en duygusal anlarından biri, Sen Orda Yoksun şarkısından sonra yaşandı. Sanatçı seyircilere 'Bu şarkımın yıllar içinde katlanarak büyüdüğünü görmek bana çok iyi geliyor. Nice 100 milyonlara diyelim' diyerek teşekkür etti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcı, açıklamalarıyla da çok konuşulmuştu. Doğrum günü sonrası görüntülenen Göksel, gazetecilerin sorularını içtenlikle cevaplamıştı. Türkan Şoray'a benzerliği sorulan ünlü şarkıcı, 'Eskiden çok benzetirlerdi. Ama yaş aldıkça tabi değişti. Türkan Hanım'a bayılıyorum. Hepimiz de bayılıyoruz.' dedi. Yüzünde estetik olup olmadığı sorulan sanatçı, 'Vücudumda da yok aslında. Niye öyle söyledim bilmiyorum. Çocukluk fotoğrafıma bakılına çok konuşuldu. Ama öyle yüzüme kesmeli biçmeli hiçbir şey yaptırmadım.' diye konuştu. Şarkıcı Göksel Türkan Şoray'a benzerliğiyle ilgili konuştu! Yüzünde estetik var mı? 'İşte Benim Stilim' yarışmasının en çılgın yarışmacıları arasında yer alan ve yarışmadaki kostümleri kadar çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı son zamanlarda değişimi ile dikkat çekiyor. Yarışı birinci bitiren ve büyük ödülün sahibi olan Balcı, görünen o ki kazandığı parayı bakım için harcıyor. Buz mavisi lensleri, sarı saçları ve cesur seçimleri ile adından söz ettiren Balcı, ekrandan uzak kaldığı süre içinde fotomodelliğe ağırlık verdi. Ayşenur Balcı estetikle resmen bambaşka birine dönüştü! Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi. Balcı'nın değişimine bazı sosyal medya kullanıcılar 'Bu Ayşenur mu?', 'Eski haliyle alakası yok', 'Komple yüz nakli' şeklinde yorumlarda bulundu. Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik... ÇİŞİL ORAL ÇİŞİL ORAL SILA TÜRKOĞLU SILA TÜRKOĞLU HİLAL ALTINBİLEK HİLAL ALTINBİLEK HİLAL ALTINBİLEK ŞARKICI HADİSE ŞARKICI HADİSE ŞARKICI HADİSE ŞARKICI HADİSE SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA SURVİVOR SAHRA IŞIK SURVİVOR SAHRA IŞIK SURVİVOR SAHRA IŞIK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY ZARA ZARA EBRU YAŞAR EBRU YAŞAR TÜRKAN ŞORAY TÜRKAN ŞORAY ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN EMİNA JAHOVİÇ EMİNA JAHOVİÇ EBRU ŞALLI EBRU ŞALLI HANDE ATAİZİ HANDE ATAİZİ ALMEDA ABAZİ ALMEDA ABAZİ AJDA PEKKAN AJDA PEKKAN DENİZ AKKAYA DENİZ AKKAYA HADİSE HADİSE PINAR ALTUĞ PINAR ALTUĞ GÜLŞEN GÜLŞEN ÖYKÜ SERTER ÖYKÜ SERTER İREM DERİCİ İREM DERİCİ GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR EBRU GÜNDEŞ EBRU GÜNDEŞ EBRU GÜNDEŞ SİBEL CAN SILA SILA SILA