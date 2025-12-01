Trend Galeri Trend Magazin Şarkıcı Göksel'den şaşırtan itiraf! "Artık bu şarkıyı gülümseyerek söylüyorum"

Geçtiğimiz akşam Ankara'da sahne alan Göksel, şarkıları daha samimi itiraflarıyla da dikkat çekti. Hayranlarıyla sahnede sohbet eden sanatçının o açıklaması çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 01.12.2025 08:04
Şarkıcı Göksel, Ankara'da konser verdi. Sanatçı; 'Karar Verdim', 'Yalnız Kuş', 'Gittiğinde', 'Uzaktan', 'Acıyor' gibi klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra proje albümlerindeki eserleri de söyledi.

'Aşkın Yalanmış' şarkısını söyledikten sonra dinleyicileriyle sohbet eden Göksel, "Artık bu şarkıyı gülümseyerek söylediğimi fark ediyorum. İnsan dolu dolu yaşadığı bazı duyguları, hiç geçmez sandığı acıları yıllar sonra gülümseyerek hatırlıyor" dedi.

Gecenin en duygusal anlarından biri, Sen Orda Yoksun şarkısından sonra yaşandı. Sanatçı seyircilere "Bu şarkımın yıllar içinde katlanarak büyüdüğünü görmek bana çok iyi geliyor. Nice 100 milyonlara diyelim" diyerek teşekkür etti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcı, açıklamalarıyla da çok konuşulmuştu. Doğrum günü sonrası görüntülenen Göksel, gazetecilerin sorularını içtenlikle cevaplamıştı.

Türkan Şoray'a benzerliği sorulan ünlü şarkıcı, "Eskiden çok benzetirlerdi. Ama yaş aldıkça tabi değişti. Türkan Hanım'a bayılıyorum. Hepimiz de bayılıyoruz." dedi.

Yüzünde estetik olup olmadığı sorulan sanatçı, "Vücudumda da yok aslında. Niye öyle söyledim bilmiyorum. Çocukluk fotoğrafıma bakılına çok konuşuldu. Ama öyle yüzüme kesmeli biçmeli hiçbir şey yaptırmadım." diye konuştu.

Şarkıcı Göksel Türkan Şoray'a benzerliğiyle ilgili konuştu! Yüzünde estetik var mı?

