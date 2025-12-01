Şarkıcı Göksel'den şaşırtan itiraf! "Artık bu şarkıyı gülümseyerek söylüyorum"

Yüzünde estetik olup olmadığı sorulan sanatçı, "Vücudumda da yok aslında. Niye öyle söyledim bilmiyorum. Çocukluk fotoğrafıma bakılına çok konuşuldu. Ama öyle yüzüme kesmeli biçmeli hiçbir şey yaptırmadım." diye konuştu.