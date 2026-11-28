İsrail'in saldırılarına tepki gösteren sanatçı, Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Linet, "Gazze'de yapılan soykırımı lanetliyorum. Bu durum sadece kınamakla geçmez. Bu, insan olan herkesin söylemesi gereken bir şey. Önce insanım ve zulüm bizdense ben bizden değilim." ifadelerini kullandı.