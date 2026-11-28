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Şarkıcı Linet sessizliğini bozdu, sözleri gündem oldu! Beşiktaş maçındaki olayların ardından İsrail'e çok sert tepki: 'Zulüm bizdense...'
Şarkıcı Linet sessizliğini bozdu, sözleri gündem oldu! Beşiktaş maçındaki olayların ardından İsrail'e çok sert tepki: "Zulüm bizdense..."
Sahne çalışmalarıyla gündeme gelen Linet, bu kez Gazze'de yaşananlara ilişkin sözleriyle dikkat çekti. Konseri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, İsrail'in saldırılarına tepki göstererek yaşananları lanetledi. Linet'in "Zulüm bizdense ben bizden değilim" sözleri ise öne çıktı.
Giriş Tarihi: 28.11.2026 10:35