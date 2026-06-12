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Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

Giriş Tarihi: 12.06.2026 12:14
Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

"Canın Beni Çekti", "Nasır" ve "Diva Yorgun" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Melike Şahin 2023 yılında Sedat Arpalık ile dünyaevine girmişti.

Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı
Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

Mutlu evliliğiyle dikkat çeken şarkıcı geçtiğimiz aylarda İstanbul'da verdiği konserinde hayranlarıyla sürpriz haberi paylaşmıştı.

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Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

Hayranlarına büyüyen karnını gösteren şarkıcı, "Heyecanla bu akşamı bekliyordum. Konserlerimiz çok güzel geçiyor, bu akşam da öyle olacak. Alkışlarınız ve eşliklerinizle bana yardım edin, çünkü heyecanlıyım." demişti.

Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

Hamile olduğunu sahnede açıklayan şarkıcı, bir erkek bebek bekliyor.

Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

Şu sıralar heyecanlı bir bekleyiş içinde olan şarkıcıdan yeni "karnı burnunda" pozlar geldi. Yoğun konser temposuna kısa bir ara veren Melike Şahin, dinlenmek için tatil yaptı.

Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

Ünlü şarkıcı, tatil sırasında çekilen karnı burnunda pozlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

Paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi görerek beğeni yağmuruna tutuldu.

Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

Şahin, şimdilerde ilk bebeğini dünyaya getirmek için gün sayıyor.

Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

CEMRE KEMER

Bir dönem listelerde fırtınalar estiren Hepsi, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşarak müzik sahnesine damga vurmuştu. Grubun dağılmasının ardından üyeler kendi solo projelerine yönelerek müzik kariyerlerine bireysel olarak devam etti. Grubun dikkat çeken isimlerinden Cemre Kemer ise 2020 yılında Emir Medina ile hayatını birleştirdi.

Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

2021'de kızı Karla'yı kucağına alan Kemer, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

Mutlu bir evlilik sürdüren Kemer, eşi ve çocuklarıyla birlikte aile hayatını gözlerden uzak şekilde yaşamaya devam ediyor.

Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

Sosyal medyada yaptığı son paylaşımda iki evladıyla olan karelerine yer vererek duygusal anlarını takipçileriyle paylaştı.

Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

Kemer'in, " Çok şükür" paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranlarından da çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

İSMAİL BALABAN

İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışarak yakınlaşmış, zamanla dostlukları romantik bir ilişkiye dönüşmüştü.

Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

Aaynı yarışmada aşk yaşayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Kasım 2022 yılında evlenmişti.

Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

Survivor 2025 sezonunun ilk bölümünde İsmail Balaban, eşinin hamile olduğunu duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Çift ilk bebeklerine kavuşarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan İlayda Şeker, kızının yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

Minik İlis'i görenler, babası İsmail Balaban ile olan benzerliğine dikkat çekti.

Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

Pek çok kullanıcı, küçük İlis için "Babasının kopyası" yorumunda bulundu.

Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

KAAN URGANCIOĞLU

Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ve ekranların sevilen yüzü haline gelen Urgancıoğlu, eşi Burcu Denizer ile 2023 yazında Yunanistan'ın başkenti Atina'da dünyaevine girmişti.

Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

Çift mutlu evliliklerini aynı yıl Ardıç adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak taçlandırmıştı.

Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu, setlere ara verip günlerini minik Ardıç'la geçiriyor.

Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

Ünlü oyuncu, oğluyla doğada vakit geçirdiği anları sosyal medyada paylaşarak takipçilerinin kalbini ısıttı.

Melike Şahin’den tatil kareleri! Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

Baba oğlun bu karelerine kısa sürede beğeni yağarken, sosyal medya kullanıcılarından da "Ardıç nasıl da büyümüş" yorumları geldi.