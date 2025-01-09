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Şarkıcı Zara değişen imajı ve yeni tarzıyla beğeni topladı! Zara’nın eski halinden eser kalmadı!

Ünlü şarkıcı Zara, geçtiğimiz gün sahne aldı. Zara, bu gecede yeni imajı ve tarzıyla ilgi topladı. Son günlerde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü şarkıcı kıyafetleriyle de dinleyicilerinden tam not aldı. İşte 'eski halinden eser yok' yorumuna neden olan şarkıcı Zara'nın son hali!

Giriş Tarihi: 09.01.2025 16:04 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:04
Şarkıcı Zara değişen imajı ve yeni tarzıyla beğeni topladı! Zara’nın eski halinden eser kalmadı!

Türk Halk Müziği'nin sevilen isimleri arasında yer alan Zara, son günlerde verdiği kilolarla dikkat çekti.

Şarkıcı Zara değişen imajı ve yeni tarzıyla beğeni topladı! Zara’nın eski halinden eser kalmadı!

KONSER VERDİ

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz akşam bir gecede konser verdi.

Şarkıcı Zara değişen imajı ve yeni tarzıyla beğeni topladı! Zara’nın eski halinden eser kalmadı!

YENİ İMAJI VE TARZIYLA TAM NOT ALDI

Zara'nın değişen imajı ve tarzıyla dinleyicilerden tam not aldı

Şarkıcı Zara değişen imajı ve yeni tarzıyla beğeni topladı! Zara’nın eski halinden eser kalmadı!

DEKOLTELİ ELBİSE TERCİH ETTİ

Yıllardır sahnelerde kapalı kıyafet tercih eden Zara'nın konserinden giydiği dekolteli elbise ilgi topladı.

Şarkıcı Zara değişen imajı ve yeni tarzıyla beğeni topladı! Zara’nın eski halinden eser kalmadı!

TAKİPÇİLERDEN BEĞENİ VE YORUM YAĞMURU!

Ünlü şarkıcının kıyafeti sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri oldu. Bu değişime takipçiler sessiz kalmadı.

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