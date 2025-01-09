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Şarkıcı Zara değişen imajı ve yeni tarzıyla beğeni topladı! Zara’nın eski halinden eser kalmadı!

Ünlü şarkıcı Zara, geçtiğimiz gün sahne aldı. Zara, bu gecede yeni imajı ve tarzıyla ilgi topladı. Son günlerde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü şarkıcı kıyafetleriyle de dinleyicilerinden tam not aldı. İşte 'eski halinden eser yok' yorumuna neden olan şarkıcı Zara'nın son hali!