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Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden "Bize de bakar mısın?" demeye başladı...

Geçtiğimiz Mart ayında yeniden öğrenci olduğunu duyuran ancak bölümünü sır gibi saklayan ünlü şarkıcı Zara, sessizliğini bozdu. İkinci üniversitesinde ne okuduğunu ilk kez açıklayan sanatçıya, eşinden dostundan "Bize de bakar mısın?" soruları yağmaya başladı.

Giriş Tarihi: 02.08.2026 15:51 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 15:56
Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

90'lı yıllardan bu yana seslendirdiği unutulmaz eserler ve güçlü yorumuyla Türk müziğinin usta isimleri arasında yer alan şarkıcı Zara, bu kez müzik dışı bir haberle gündeme geldi.

Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

Geçtiğimiz Mart ayında yeniden öğrenci sırasına oturduğunu açıklayan fakat hangi alanda eğitim aldığını sır gibi saklayan ünlü sanatçı, nihayet sessizliğini bozdu. Son konseri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zara, hem müzik kariyerini sürdürdüğünü hem de eğitim hayatındaki merak edilen detayları ilk kez paylaştı.

Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

İNGİLTERE'DE EĞİTİME DEVAM EDİYOR

İkinci üniversite sürecine dair detayları aktaran ünlü sanatçı, İngiltere menşeili bir okulda alternatif tıp alanında eğitim aldığını belirterek, "İngiltere menşeili bir okulda alternatif tıp bilimi eğitimi alıyorum. İkinci sınıf bitmek üzere, bir iki dersim kaldı. Üçüncü sınıfa geçiyorum." sözleriyle herkesi şaşırtmayı başardı.

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Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

"DOKTOR OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Aldığı eğitimin ardından meslek olarak doktorluk yapmayı planlamadığını vurgulayan Zara, yakın çevresinden gelen neşeli yorumlara da değindi. Çevresindeki esprili yaklaşımı aktaran şarkıcı, "Doktor olmayı düşünmüyorum. Kendime kadar. 'Bize de bakar mısın?' demeye başladı eşim dostum. Ben o sorumluluğu almak istemiyorum" sözleriyle hayranlarını gülümsetti.

Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

Yoğun konser programına devam ederken bir yandan da öğrenimini sürdüren Zara, alternatif tıp alanındaki eğitimini tamamlamayı hedeflese de temel mesleğini müzik olarak devam ettireceğini ifade etti.

Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

Eğitim hayatındaki başarısıyla adından söz ettiren ünlü sanatçı, son dönemde yaşadığı fiziki değişimle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

16 KİLO VERMİŞTİ!
Şarkıcı Zara, zayıflama yolculuğunda 16 kiloyu geride bıraktığını söylemişti. Bu süreçte ne yediğini merak eden hayranları için ise kahvaltısını paylaşmıştı.

Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

"YEMEYİN KIZLAR"
Kahvaltısında yumurta, zeytin ve salatalığa yer verdiği görülen Zara, gönderisinin altına ise, 'Yemeyin kızlar' yazmıştı.

Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

'ZAYIFLAMA İĞNESİ' İDDİALARINA CEVAP VERDİ!
Günden güne eriyen ve fit bir görünüme sahip olan Zara, son olarak hakkında çıkan 'zayıflama iğnesi yaptırdı' iddialarına cevap vermişti.

Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

Şarkıcı, "Çok zorlandığım üç ay geçti. 'Ameliyat oldu' ve 'Zayıflama iğnesi' yaptırdı diyorlar, asla öyle bir şey yok. 24 saatte tek öğün yemek yedim. Protein ve sebzelerle beslendim. Bunu bir uzman eşliğinde yaptım" ifadelerini kullanarak dedikoduları net bir dille yalanlamıştı.

Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

Zara, aynı zamanda "Zayıfladım, o yüzden giydiğimi kendime yakıştırmayı nihayet becerebildiğim için istediğim tarzda kıyafetler giyebiliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

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İNCECİK KALDI

Bir dönemin sevilen dizilerinden Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan değişimi ile görenleri adeta şoke etti. Baskül Ailesi dizisinde evin kilolu üyelerinden olan ve oyuncu Gamze Gözalan mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtuldu.

Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

"O ÇİRKİN KIZLAR ÜSTÜME BASA BASA, BENİ EZİP GEÇİP GİTTİ"

Şimdilerde 61 yaşında olan Gamze Gözalan "Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti" demişti.

Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

"KİLOLARIM HAYATIMDAN 15 YILI ALDI"

Yıllar sonra ortaya çıkan Gamze Gözalan oyunculuğa küstüğünü söylemişti. Gözalan, "Kilolarım hayatımdan 15 yılı aldı götürdü. Oyunculuğu tamamen bıraktım çünkü sektöre küstüm" demişti.

Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

Baskül Ailesi'ndeki Fidan rolüyle yıldızı parlayan oyuncu Gamze Gözalan, yıllar sonraki değişimiyle sosyal medyaya damga vurdu.

Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

101 KİLO VERDİ

Mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncu, 160 kilodan 59'a düştü.

Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

Kilolarından kurtulan Gamze Gözalan şu sıralar nefes koçluğu yaparak kişisel gelişim dersleri veriyor.

Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

ESİN GÜNDOĞDU

'Aşk Yeniden', 'Yeni Gelin', 'Avrupa Yakası' ve 'Vermem Seni Eller' gibi dizilerde yer alan oyuncu Esin Gündoğdu, son zamanlarda sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor.

Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

Bir dönem aldığı kilolar ile çok konuşulan Esin Gündoğdu, son olarak verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

72 KİLO VERDİ!

Mide küçültme ameliyatı ve diyet sayesinde tam 72 kilo veren başarılı oyuncu bambaşka birine dönüştü.

Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

Esin Gündoğdu'nun son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.

Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

ARDA KURAL

Bir döneme damga vuran Lise Defteri ve Emret Komutanım dizileriyle yıldızı parlayan Arda Kural, psikolojik sorunlar yaşaması üzerine ekranlara veda etmişti.

Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu son olarak verdiği kilolarla dikkat çekti.

Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

20 KİLO VERDİ!

Sıkı bir diyetle 20 kilo veren Arda Kural, takipçilerinden 'eski haline dönüyorsun' yorumları aldı.

Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

KAYRA ŞENOCAK

Kayra Şenocak, 'İsimsizler', 'Pulsar', ve 'Yarım Elma' gibi birçok başarılı dizide rol alan oyuncu başarılarıyla adından söz ettiriyor. Yakışıklı oyuncun işinde yakaladığı başarı kadar, verdiği kilolarla ve fit görünümüyle ses getiriyor.

Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden Bize de bakar mısın? demeye başladı...

40 KİLO VERDİ!

1,5 yılda 40 kilo veren Şenocak, her gün düzenli spor yaparak ve beslenme düzenini tamamen değiştirerek zayıfladığını söyledi.