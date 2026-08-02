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Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden 'Bize de bakar mısın?' demeye başladı...
Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden "Bize de bakar mısın?" demeye başladı...
Geçtiğimiz Mart ayında yeniden öğrenci olduğunu duyuran ancak bölümünü sır gibi saklayan ünlü şarkıcı Zara, sessizliğini bozdu. İkinci üniversitesinde ne okuduğunu ilk kez açıklayan sanatçıya, eşinden dostundan "Bize de bakar mısın?" soruları yağmaya başladı.
Giriş Tarihi: 02.08.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 15:56