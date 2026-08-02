Şarkıcı Zara üniversitede okuduğu bölümü açıkladı! Çevresi şimdiden "Bize de bakar mısın?" demeye başladı...

Şarkıcı, "Çok zorlandığım üç ay geçti. 'Ameliyat oldu' ve 'Zayıflama iğnesi' yaptırdı diyorlar, asla öyle bir şey yok. 24 saatte tek öğün yemek yedim. Protein ve sebzelerle beslendim. Bunu bir uzman eşliğinde yaptım" ifadelerini kullanarak dedikoduları net bir dille yalanlamıştı.