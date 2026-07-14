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Şarkıcı Zeynep Mansur'dan acı itiraf! "Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm"

Şarkıcı Zeynep Mansur, 19 yaşında geçirdiği trafik kazasının hayatında derin izler bıraktığını anlattı. Yakın arkadaşını kaybettiğini söyleyen Mansur, bir yıl boyunca yataktan kalkamadığını ve bu zorlu sürecin kendisine sağlığın her şeyden önemli olduğunu öğrettiğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 14.07.2026 08:29 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 08:31
Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm

Sanatçı; "Sizi tanıdığımız günden beri fiziğiniz hiç değişmedi. Bunun formülü nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm

"19 yaşında bir trafik kazası geçirdim. En yakın arkadaşım vefat etti, ben bir yıl yataktan kalkamadım. 55 kilodan 35 kiloya düştüm. Bu kaza bana çok şey öğretti. Sağlıktan öte hiçbir şey yok. Sağlıklı besleniyorum."

Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm

Mansur aşk hayatıyla ilgili de "Şu an kalbim boş ama her an her şey olabilir. Zamanında toksik ilişkiyi aşk zannediyordum. Kendi değerinizi bilin. 'Loş' şarkım da bunu anlatıyor. Bir salon erkeği bekliyorum" diye konuştu.

Sanatçı, yakında dört yeni şarkıyla sevenlerinin karşısına da çıkacağını açıkladı.

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Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm

Peki Zeynep Mansur'un nereli olduğunu biliyor musunuz?

Mısırlı bir baba ve Arnavut asıllı bir annenin üçüncü çocuğu olarak 22 Nisan 1976'da Ankara'da dünyaya geldi.

Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm

KENAN İMİRZALIOĞLU

18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi.

Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm

SİNEM KOBAL
İstanbul

Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm

HANDE ERÇEL

Bandırma

Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm

PINAR DENİZ

Adana

Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm

ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul

Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm

BURCU ESMERSOY

İstanbul

Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm

FEYYAZ ŞERİFOĞLU
Rize

Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm

BİGE ÖNAL

İstanbul

Şarkıcı Zeynep Mansur’dan acı itiraf! Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm

AYÇA AYŞİN TURAN

Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu.