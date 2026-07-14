Şarkıcı Zeynep Mansur'dan acı itiraf! "Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm"

Mansur aşk hayatıyla ilgili de "Şu an kalbim boş ama her an her şey olabilir. Zamanında toksik ilişkiyi aşk zannediyordum. Kendi değerinizi bilin. 'Loş' şarkım da bunu anlatıyor. Bir salon erkeği bekliyorum" diye konuştu.

Sanatçı, yakında dört yeni şarkıyla sevenlerinin karşısına da çıkacağını açıkladı.