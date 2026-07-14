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Şarkıcı Zeynep Mansur'dan acı itiraf! "Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm"
Şarkıcı Zeynep Mansur'dan acı itiraf! "Bir yıl yataktan kalkamadım, 55 kilodan 35 kiloya düştüm"
Şarkıcı Zeynep Mansur, 19 yaşında geçirdiği trafik kazasının hayatında derin izler bıraktığını anlattı. Yakın arkadaşını kaybettiğini söyleyen Mansur, bir yıl boyunca yataktan kalkamadığını ve bu zorlu sürecin kendisine sağlığın her şeyden önemli olduğunu öğrettiğini ifade etti.
Giriş Tarihi: 14.07.2026 08:29
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 08:31