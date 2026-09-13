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Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan'ın yeni saçları olay oldu!

Survivor sunuculuğunun yanı sıra müzik kariyerine de ağırlık veren Murat Ceylan, radikal bir kararla tarzını yeniledi. Saçlarını kızıla boyatarak sosyal medya hesabından paylaşan ünlü ismin yeni görünümü kısa sürede gündem oldu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 13.09.2026 10:07 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 10:13
Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

TV ekranlarındaki sunuculuk performansının yanı sıra müzik çalışmalarına da ağırlık veren Murat Ceylan, son dönemde kariyer yolculuğunda yeni bir sayfa açtı.

Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

Albüm projeleri ve yeni klip çekimleri için yoğun bir hazırlık sürecine giren ünlü isim, bu tempoyla birlikte görünümünde de yeniliğe gitti.

Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

YENİ KLİP ÖNCESİ RADİKAL İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

Müzik dünyasındaki adımları kapsamında stilini baştan aşağı yenileme kararı alan Ceylan, saç rengini kızıla dönüştürdü.

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Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

Sosyal medya hesabı üzerinden ayna karşısında çektiği yeni karesini paylasan ünlü sunucu ve şarkıcı, yeni imajıyla kısa sürede magazin gündeminde dikkat çekti. Klip çekimleri öncesinde gerçekleşen bu değişim, Ceylan'ın takipçileri arasında da geniş bir etkileşim yaratarak kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

BİR BAŞKA İMAJINI YENİLEYEN İSİM GALATASARAY'IN YILDIZI OLMUŞTU!

53 numaralı formasıyla Galatasaray'ın başarılı futbolcuları arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, sadece sahadaki performansıyla değil, kendine has tarzı ve imajıyla da magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

3,2 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 26 yaşındaki başarılı futbolcu, sürpriz imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

Saçlarını kısaltarak platin sarısına boyattığı görülen Yılmaz, yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

Daha önce de sarı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz milli futbolcunun bu kez sapsarı yaptığı yeni imajı takipçilerini ikiye bölmüştü.

Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

Bir kısım takipçisi bu radikal tarzı oldukça beğenirken, bir kısım taraftar ise beğenmediklerini dile getirmişti.

Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

DEĞİŞEN İMAJIYLA ÖVGÜ TOPLAYAN DİĞER İSİM GÜZEL OYUNCU OLMUŞTU!

ATV'nin yeni sezondaki dizisi Mercan Köşk ile izleyici karşısına çıkan Hafsanur Sancaktutan imaj yenilemişti. Çekimleri Mersin'in Tarsus ilçesinde süren projede Kubilay Aka ve Bertan Asllani ile başrolü paylaşan başarılı oyuncu, uzun süredir kullandığı saç modelini değiştirerek kakül kestirmişti.

Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

BİR BAŞKA İMAJINI DEĞİŞTİREN İSİM BARIŞ MURAT YAĞCI OLDU!

Survivor 2026'da geçirdiği sakatlık nedeniyle yarışmaya veda eden Barış Murat Yağcı, program sonrası paylaşımlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor. Ünlü isim, yarışmadan arkadaşı Serhan Onat ile buluştuğu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

Saçlarını sarıya boyattığı görülen Yağcı'nın yeni imajı ise hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

'Bodrum Masalı' ile tanınan oyuncu ve müzisyen Serel Yereli, ünlendikten sonra şöhreti geride bırakıp yurt dışına yerleşmişti. Yereli, uzun süredir birlikte olduğu Oğul Avcı ile geçtiğimiz aylarda hayatını birleştirmişti. Yereli, geçtiğimiz aylarda özel hayatından ziyade imaj değişikliğiyle gündeme gelmişti.

Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

Doğal sarı saçlarını koyu tona boyatan ünlü isim, yeni görünümüyle sosyal medyada şaşkınlık yaratmıştı.

Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

İMAJINDA TAZELENMEYE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER

Kıvanç Tatlıtuğ, "Aşk-ı Memnu", "Kuzey Güney", "Gümüş" ve "Kurt Seyit ve Şura" gibi hafızalara kazınan projelerdeki performansıyla uzun yıllardır ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tatlıtuğ, kariyeri kadar özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor.

Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

Tatlıtuğ, geçen günlerde yeni imajıyla adından söz ettirmişti. Eşi Başak Dizer, sosyal medya hesabından ünlü oyuncunun yeni tarzını peş peşe yayınladığı karelerle takipçileriyle paylaşarak esprili bir şekilde "Pişşt… Artist misin?" notunu düşmeyi de ihmal etmemişti.

Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

KISMETSE OLUR DAMAT ADAYININ DA DEĞİŞEN İMAJI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Önce televizyon ekranlarında tanınan, ardından Hacer Göktaş ile yaptığı evlilik ve oğulları Miran'ın doğumuyla aile hayatıyla gündeme gelen Adnan Kızıltaş, bu kez bambaşka bir değişimle dikkat çekmişti. Eski yarışmacı, yenilediği imajını sosyal medya hesabından paylaşınca kısa sürede gündem olmuştu.

Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

İŞTE ADNAN KIZILTAŞ'IN YENİ İMAJI

Özellikle saçlarını oldukça kısa kestirmesi, Kızıltaş'ın son halini görenlerin en çok konuştuğu detay olmuştu. Bir dönem gür saçlarıyla hafızalara kazınan ismin bu değişimi, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimi takipçiler bunun sadece stil değişikliği olduğunu savunurken, kimileri de saç ekimi sürecinin bir parçası olabileceğini iddia etmişti.

Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

ZİYNET SALİ

Jennifer Lopez'e benzetilmesiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Ziynet Sali, imajında dikkat çeken bir değişikliğe giderek saçlarını sarıya boyatmış ve yeni görünümüyle hayranlarını şaşırtmıştı.

Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

Sezen Aksu'nun "Sarışın" şarkısıyla yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

NİHAN BURUK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve modacı Nihan Akkuş, 2007 yılında nikah masasına oturmuştu. İkili 2009'da da oğulları Ali Yiğit'i kucaklarına almıştı. Ancak çiftin 17 yıllık evliliği 2024 yılında resmen sona ermişti. Ancak eski eşler ayrılığa dayanamamıştı. Okan Buruk ve Nihan Akkuş'un sürpriz barışma kararı ise takipçilerini sevindirmişti.

Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, yeniden bir araya geldiği eski eşi Nihan Buruk, şimdi de yeni imajıyla gündeme gelmişti. Buruk, yıllardır kullandığı sarı saçlarını siyaha boyatarak radikal bir değişime imza attı. Ünlü ismin son hali, takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi görmüştü.

Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

DEMET AKALIN'IN SAÇ İMAJI DA ÇOK KONUŞULMUŞTU...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda yeni şarkısı öncesinde imajını da tamamen yenilemişti.

Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

Akalın saçlarının önünü sarıya boyatarak herkesi şaşırtmıştı.

Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan’ın yeni saçları olay oldu!

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İMAJ DEĞİŞİMİYLE KONUŞULAN BİR DİĞER İSİM AHU SUNGUR OLMUŞTU!

'Adını Feriha Koydum', 'O Hayat Benim' gibi dizilerde rol alan Ahu Sungur, 2002 yılında kendisi gibi oyuncu olan Suat Sungur ile nikah masasına oturmuştu.