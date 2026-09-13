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Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan'ın yeni saçları olay oldu!
Şarkıcılığa adım attı, imajını tamamen değiştirdi! Survivor Murat Ceylan'ın yeni saçları olay oldu!
Survivor sunuculuğunun yanı sıra müzik kariyerine de ağırlık veren Murat Ceylan, radikal bir kararla tarzını yeniledi. Saçlarını kızıla boyatarak sosyal medya hesabından paylaşan ünlü ismin yeni görünümü kısa sürede gündem oldu.
Giriş Tarihi: 13.09.2026 10:07
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 10:13