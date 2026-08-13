Trend
Galeri
Trend Magazin
Şaşalı günlere sünger çekmişti! Eski manken Yasemin Kozanoğlu o ülkede ortaya çıktı: 'Çok yalnızım'
Şaşalı günlere sünger çekmişti! Eski manken Yasemin Kozanoğlu o ülkede ortaya çıktı: "Çok yalnızım"
Bir dönemin en popüler manken ve oyuncularından, cemiyet hayatının tanınan ismi Yasemin Kozanoğlu, pırıltılı dünyaya veda edip yurt dışına yerleşmişti. Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Kozanoğlu, doğayla baş başa kurduğu yeni hayatını anlattı.
Giriş Tarihi: 13.08.2026 06:19
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 06:23