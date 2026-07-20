Savaş pilotu babanın oyuncu oğlu İlker Aksum savunma sanayimizin başarısını anlattı! "Türkiye'ye kimse yan gözle bakamıyor"

15 TEMMUZ GECESİ GERÇEK VATAN EVLATLARI, DARBEYE 'DUR' DEDİ

15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti. Neler söylemek istersiniz?

Bugüne kadar 80 darbesini de 28 Şubat'ı da yaşadım ama en korktuğum 15 Temmuz oldu. Jetler havalandı, onun gürültüsü bile çok korkutucuydu. F-16 öyle şakaya alınacak bir makine değil, savaş makinesi. En korktuğum gerçekten 15 Temmuz olmuştu. 250 şehidimiz var. Ama şunu da gördük, artık Türkiye eskisi gibi değil. Artık öyle darbe yaptım, iktidar değişti diye bir şey yok. Milletin iradesi çok baskın. Ayrıca askeriyemizin, silahlı kuvvetlerimizin içinde de gördük ki gerçek vatan evlatları darbe girişimine dur dedi. Ve onlar da şehit oldu. Darbenin başarılı olmasını bekleyenler gördüler ki artık eskisi gibi değil Türkiye. İnsanlar kendini tankların önüne attı. Millet olarak güçlü bir katılım gösterdi. Bu çok büyük bir olaydı. Çok büyük bir badire atlattığınızı düşünüyorum. Bazı kesimler 15 Temmuz'ı hafife alan şeyler söylüyor, 'Bu gerçek bir darbe değildi' falan diyorlar. Peki soruyorum onlara; o tanklar neydi? O kadar insan boşu boşuna mı öldü. O uçaklar neydi? Kobralar neydi? Babamın mesleğinden dolayı Kobra'yı ilk görenlerden birisiyim. Onun ne kadar kuvvetli, ne kadar dehşet bir makine olduğunu bilenlerdenim. Babam, ilk Kobra pilotlarından birisiydi. 15 Temmuz'da ülke olarak büyük bir badire atlattık. Allah bir daha yaşatmasın.