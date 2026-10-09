Savaş Satış ve Bora Cengiz, Ateş filmini anlattı: Türkiye’de örneği yok!

Savaş Satış'ın yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği; kadrosunda Bora Cengiz, Caner Erdem, Bahtiyar Engin, Ayşe Tunaboylu, Emrullah Çakay, Elçin Sonakın ve Can Güreler gibi önemli isimlerin yer aldığı "Ateş" filmi bugün vizyona girdi. Türk sinemasının aksiyon ve dram türündeki iddialı yapımlarından olan film, ağabeyinin şüpheli ölümü sonrasında büyük bir adalet mücadelesine girişen bir subayın hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Vizyon öncesi Savaş Satış ve Bora Cengiz ile bir araya geldik. Ünlü oyuncular ile filmden, çekim sürecinden ve merak edilenlerinden bahsettik.