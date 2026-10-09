Savaş Satış ve Bora Cengiz, Ateş filmini anlattı: Türkiye’de örneği yok!

-"Ateş" filmi için bir araya geldik. Yıllardır çıkması beklenen, çok emek verilen bir iş. Nasıl bir yoldan geçip beyaz perdeye uzandı, arka planda neler yaşandı? Neden vizyona girişi bu kadar uzun sürdü?

Savaş Satış: Ateş, "Bir asker hikayesi yapalım" cümlesi üzerinden kurmaya başladığım bir hikaye oldu. Senaryo süreci, ön prodüksiyon derken "Ya bu işe nasıl gireriz? Ortakla mı gireriz? Başka bir yapımcı ile mi yaparız?" diyerek öz sermayemizle nasıl yaparız noktasında bir 4 aylık ön hazırlık sonrasında 6 haftalık bir set sürecinin yaşandığı bir film oldu. Bir askerin bireysel intikam hikayesini anlatan bir film. Daha aile dramı ağırlıklı. Merkezinde ve yüreğinde ailesini tutan Ateş'in bir adalet arayışında olduğu, bilinmezleri gün yüzüne çıkartma arayışında olduğu bir hikaye oldu. "Bu zamana kadar eden çıkamadı?" demeyelim "Neden çıkmasını istemedik?" diyelim. Herhalde o da böyle biraz mükemmeliyetçilikten geliyor. İşin her tarafını yoğurduğum için… İşte 2023'te bir özel gösterim yaptım ve gösterimden çıktığım dakika "Hayır, ben bunu yayınlamak istemiyorum" dedim. Çünkü bunun biraz daha çalışılması gereken yerleri var dedim. Nitekim geçtiğimiz ağustos ayında 3 sahne daha çektim. Kurgu sürecine en son ben oturdum. Yani "Çıkamadı" aslında doğru bir cümle olmaz. Bazen sosyal medya "Ya bu çıkamadı mı ne oldu?" diyorlar. Hayır, iyi bir şey izletmek istiyorum ve bu ilk filmin olabildiğince asgari ölçülerde eleştirilmesini istiyorum. Ve "Savaş yapmış" dediklerinde planladığım veya yaşayacağım kariyerimde iyi bir yerde olması için aslında bu kadar bir serüven yaşadık Ateş'le.