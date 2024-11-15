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Seda Sayan ünlü etmişti... Kalça danslarıyla şöhret olan Solmaz Çiros’un son hali "Bu kıza ne olmuş? dedirtti!

Solmaz Çiros'un eski halinden eser yok! Seda Sayan'ın sunduğu 'Evleneceksen Gel' programı ile ünlenen fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un çıtı pıtı halleri, kalça dansları dikkat çekmişti. Programdan sonra bu işi profesyonel olarak yapmaya başlayan Solmaz Çiros katıldığı düğünlerde göbek atıyor. Aradan geçen zamanda aldığı kilolarla bambaşka bir görünüme kavuşan Solmaz Çiros bilerek, isteyerek kilo aldığını açıklamıştı. Estetikten de nasibini alan Solmaz Çiros'u görenler "Bu kıza ne olmuş?" diye sormadan edemiyor... İşte Solmaz Çiros'un son hali...

Giriş Tarihi: 15.11.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 09:19
Seda Sayan ünlü etmişti... Kalça danslarıyla şöhret olan Solmaz Çiros’un son hali Bu kıza ne olmuş? dedirtti!

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros bir dönem oyunculuk yaptı, Seda Sayan'ın klibinde oynadı ve kendi albümünü çıkardı. Solmaz Çiros şimdilerde ise daha çok düğünlerde dans ederek para kazanıyor...

Seda Sayan ünlü etmişti... Kalça danslarıyla şöhret olan Solmaz Çiros’un son hali Bu kıza ne olmuş? dedirtti!

Gündüz kuşağı programında kalça danslarıyla adından söz ettiren Solmaz Çiros'u şimdi görenler tanıyamıyor.

Seda Sayan ünlü etmişti... Kalça danslarıyla şöhret olan Solmaz Çiros’un son hali Bu kıza ne olmuş? dedirtti!

Çene ve burun estetiği yaptırdığı öne sürülen Çiros'un eski halinden eser yok.

Seda Sayan ünlü etmişti... Kalça danslarıyla şöhret olan Solmaz Çiros’un son hali Bu kıza ne olmuş? dedirtti!

Kalça danslarıyla hafızalara kazınan Solmaz, programın bitmesinden sonra aldığı kilolarla şoke etmişti.

Seda Sayan ünlü etmişti... Kalça danslarıyla şöhret olan Solmaz Çiros’un son hali Bu kıza ne olmuş? dedirtti!

Solmaz Çiros'un çıtı pıtı hallerinden artık eser yok!

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