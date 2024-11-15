Seda Sayan ünlü etmişti... Kalça danslarıyla şöhret olan Solmaz Çiros’un son hali "Bu kıza ne olmuş? dedirtti!

Solmaz Çiros'un eski halinden eser yok! Seda Sayan'ın sunduğu 'Evleneceksen Gel' programı ile ünlenen fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un çıtı pıtı halleri, kalça dansları dikkat çekmişti. Programdan sonra bu işi profesyonel olarak yapmaya başlayan Solmaz Çiros katıldığı düğünlerde göbek atıyor. Aradan geçen zamanda aldığı kilolarla bambaşka bir görünüme kavuşan Solmaz Çiros bilerek, isteyerek kilo aldığını açıklamıştı. Estetikten de nasibini alan Solmaz Çiros'u görenler "Bu kıza ne olmuş?" diye sormadan edemiyor... İşte Solmaz Çiros'un son hali...