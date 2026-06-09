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Seda Sayan'dan eşi Çağlar Ökten'e şok yasak! "Ne oluyorsa orada oluyor" diyerek izin vermedi...

Son dönemde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile ilgili yine çok konuşulacak bir karara imza attı. Evlilikte sıkı kuralları olduğu bilinen Sayan, bu kez eşinin o planına kesinlikle onay vermedi.

Giriş Tarihi: 09.06.2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 09:22
Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

Magazin dünyasının yıllardır en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

EŞİNE ŞOK YASAK!

Sahne performansları kadar sözleriyle de dikkat çeken ünlü şarkıcı, bu kez 2022 yılında görkemli bir nikahla hayatını birleştirdiği eşi Çağlar Ökten için koyduğu radikal kuralla adından söz ettirdi.

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

"NE OLUYORSA ORADA OLUYOR..."

Evlilik hayatındaki kırmızı çizgilerini net bir şekilde çizen ünlü sanatçı, eşinin tek başına plan yapmasına karşı olduğunu belirterek, "Kocam bensiz neden tatile gitsin ki? Bensiz tatile gitmesine izin vermem. Ne oluyorsa o tatillerde oluyor" ifadelerini kullandı.

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Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Sayan'ın bu açıklaması kısa sürede magazin gündemine otururken, sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölündü. Kimi takipçileri ünlü sanatçıyı haklı bulurken, kimileri ise bu kuralları aşırı bulduğunu belirten yorumlarda bulundu.

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

Geçtiğimiz günlerde de katıldığı programda ev hayatına dair beklentilerini dobra tarzıyla ortaya koyan ünlü sanatçı, evde vakit geçirme şekliyle ilgili ezber bozan bir çıkış yapmıştı.

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

"UYUYAN ADAMDAN NEFRET EDERİM"

Yaptığı her hamleyle gündem belirleyen ünlü şarkıcı, evdeki erkek figürüne dair bakış açısını şu sözlerle özetlemişti.: "Uyuyan adamdan nefret ediyorum. Adam dediğin sabah kalkar gider. Köşe yastığı gibi oturduğu yerde kaykılıp uyumayacak."

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

KADINLARA İLİŞKİ TAVSİYESİ VERMİŞTİ

"BUNU YAPARSAN YATAKLIK DÖŞEKLİK OLMAZSIN"

Dobralığıyla bilinen ünlü sanatçı şu ifadeleri kullanmıştı: "Hemen şimdi depresyona giriliyor. Ne depresyona giriyorsun? Depresyon ne ki de bunu çıkardınız. 'Depresyona girdim' defolsun gitsin. 'Hadi hadi önümü tıkama' diyeceksin." Biraz da ilişkiye girerken şöyle bir gardınızı alın be. Her an her şey olabilir. Öyle girersen ilişkiye yataklık döşeklik olmazsın. Ne depresyona gireceğim ya? Next to dersin. Next to. Hadi canım bu kadar. Depresyona girmeyin. O girsin. Sizi kaybeden düşünsün, adam girsin depresyona onu kaybettiği için. Bakalım yeni hayatını aldığıyla ne yaşayacak. Öyle desin. Benden sonra tufan desin."

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

"BEĞENDİĞİNİZ ERKEĞİN GBT'SİNE BAKTIRIN"

Sanatçı, geçtiğimiz aylarda da iyi ve dürüst birini bulmak isteyenlere şu tavsiyede bulunmuştu: "Sevgili kadınlar, eğer ilk buluşmada bir erkeği beğendiyseniz ona GBT yaptırın!" GBT (Genel Bilgi Toplama), kişinin herhangi bir suçtan aranıp aranmadığını gösteren, emniyet birimlerinin kullandığı sistemin adı.

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

Açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen Seda Sayan, geçen günlerde de hakkındaki bir gerçekle dikkat çekmişti.

Seda Sayan, sahne kariyeri boyunca enerjisi ve sempatik tavırlarıyla milyonların sevgisini kazandı. Ancak çoğu kişi onun doğumda verilen ismini hiç duymamıştı. Meğerse ünlü sanatçının kimliği, yıllardır sahnede kullandığı isimden tamamen farklıymış!

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

Türk televizyonunun sevilen ismi ve "Sabahların Sultanı" Seda Sayan, kariyeri kadar özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor.

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

Açıklamalarıyla adından söz ettiren ünlü isim, magazin gündemine bomba gibi düşen bir detayla şaşkınlık yaratmıştı. Hepimizin Seda Sayan olarak tanıdığı ünlü sanatçının gerçek adını biliyor musunuz? Meğer sahne ışıklarının arkasındaki isim Aysel Gülaçar'mış!

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

Arabeskten fantezi müziğe, Türk sanat müziğinden popa kadar uzanan geniş repertuvarı ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Sibel Can da müzik dünyasının en güçlü kadın vokallerinden biri olarak anılıyor.

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

Ancak sanatçının kariyerine başladığı yıllarda aldığı sahne isminin aslında kendi nüfus kayıtlarında yer alan isimle aynı olmadığını çok az kişi biliyor. Ünlü sanatçının kimliğinde yazan tam adı, Sibel Cangüre. Yani, "Can" soyadı aslında gerçek soyadı değil, yıllar içinde daha akılda kalıcı ve sahneye uygun olsun diye tercih edilen bir isim.

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

Sibel Can, bu tercihi sayesinde hem kolay hatırlanan hem de etkileyici bir sahne kimliği kazanmış oldu.

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

Ünlüler dünyasının önde gelen pek çok ismi şöhreti yakalamadan önce isimlerini değiştirmeyi tercih ettiler.

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

Ünlü popçu Yalın'ın asıl isminin Hüseyin Yalın olduğunu biliyor muydunuz? İşte diğer ismini değiştiren ünlü isimler...

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

BERGEN: BELGİN SARILMIŞER

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

İBRAHİM TATLISES: İBRAHİM TATLI

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

ERHAN GÜLERYÜZ: SAMİM ERHAN GÜLERYÜZ

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

SAGOPA KAJMER: YUNUS ÖZYAVUZ

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

OKAN BAYÜLGEN: KAAN OKAN GÖRGÜN

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’e şok yasak! Ne oluyorsa orada oluyor diyerek izin vermedi...

TEOMAN: FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU