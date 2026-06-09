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Seda Sayan'dan eşi Çağlar Ökten'e şok yasak! "Ne oluyorsa orada oluyor" diyerek izin vermedi...
Seda Sayan'dan eşi Çağlar Ökten'e şok yasak! "Ne oluyorsa orada oluyor" diyerek izin vermedi...
Son dönemde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile ilgili yine çok konuşulacak bir karara imza attı. Evlilikte sıkı kuralları olduğu bilinen Sayan, bu kez eşinin o planına kesinlikle onay vermedi.
Giriş Tarihi: 09.06.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 09:22