Seda Sayan’dan oğluna ’hayırlı olsun’ sürprizi! Oğulcan’a büyük destek...

1990'da dünyaya gelen Oğulcan Engin, sanat camiasının iki ünlü ismi Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları olarak gözlerini açtı. Küçük yaşlardan itibaren sporla iç içe büyüyen Oğulcan, yaşadığı talihsiz sakatlıklar, genç yaşta futbol kariyerine nokta koymasına neden olmuştu. Spor sahalarına veda eden Oğulcan, şimdilerde açtığı restoran ile meşgul. Yeni sezon için hazırlıkları sürerken annesi Seda Sayan'dan da destek gecikmedi. SEDA SAYANDAN 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde oğlu Oğulcan Engin'in sahibi olduğu restorana sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. 2025 İlkbahar-Yaz menüsünü yenileyen Oğulcan'a destek olmak isteyen ünlü sanatçı, yeni sezonu kutlayarak menüdeki lezzetleri tek tek tadım yaptı. Oğlunun ilk siftahını da unutmayan Sayan, 'Yeni sezonun hayırlı olsun' dedi. 'Ah Geceler' 'Tabi Tabi' 'Karagözlüm' 'Ölesim Var' 'Evleneceksen Gel' şarkılarıyla müzik sektöründe adını duyuran Seda Sayan, 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten'le evlenerek magazin manşetlerini süslemişti. Uzun bir süre özel hayatıyla dikkatleri çeken Sayan, son olarak ise farklı bir konuyla gündeme gelmişti. Yıllardır yaptığı işle çok konuşulan Seda Sayan'ın gayrimenkul yatırımları yalnızca İstanbul'la sınırlı değil; Londra ve Miami'de de mülkleri bulunuyor. Sadece İstanbul'da ise tam 30 daire ve dükkânın sahibi olduğu konuşuluyor. Akşam'da yer alan habere göre, tatilin vazgeçilmez adreslerinden Bodrum'da tam 3 villası bulunan Seda Sayan, yatırımlarını yalnızca Türkiye'yle sınırlı tutmadı. Londra ve Miami'de de lüks konutlara sahip olan sanatçının, yalnızca kira gelirinden ayda 500 bin TL kazandığı iddia edildi. Öte yandan 'Sefam Olsun' 'Ablan Kurban Olsun Sana' 'Hani Bizim Sevdamız' şarkılarıyla müzik sektörünü yıkıp geçen assolist Bülent Ersoy, zaman zaman lüks yaşamı ve pahalı zevkleriyle gündeme geliyor. Ersoy, bu sefer kimsenin tahmin etmeyeceği bir konu ile dikkat çekerek adından tekrardan söz ettirdi. Akşam'da yer alan habere göre, usta sanatçının serveti sadece İstanbul'da değil, turizmin göz bebeği Muğla ve Antalya'da da bulunuyor. MAL VARLIĞINDA YOK YOK... İşte Bülent Ersoy'un yürek hoplatan serveti... - İstanbul'daki 28 daire ve ultra lüks 4 villa - Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villa - İstanbul Fenerbahçe'de sauna - Antalya Fethiye'de benzinlik - 30 metrelik lüks yat - Kiraya verdiği vinç ve dozerler Öte yandan Bülent Ersoy, 2023 yılında hayatının film olması için imzaları atmıştı fakat ne zaman sinemaya taşınacağıyla alakalı bir açıklama yapmamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan usta sanatçı, 'hayatımın imzası' notunu düşerek hayatının film olacağını kesinleştirmişti. Mine Şengöz'ün kaleme aldığı ve Orchestra Content imzasını taşıdığı film tretmanın Mayıs ayında tamamlanması bekleniyor. Bülent Ersoy'un takipçileri şimdiden film için gün saymaya başladı... Öte yandan halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 79 yıllık yaşamı da sinemaya taşınacak. Yönetmen koltuğunda Gökhan Keskin'in oturduğu filmde, Aşık Veysel'i oyuncu ve halk müziği sanatçısı Şentürk Dündar canlandıracak. Yapımcı ve yönetmen Keskin, filme ilişkin yaptığı açıklamada, 'Yaklaşık bir yıldır çalıştığımız büyük üstat Aşık Veysel'in doğumundan ölümüne dek, 79 yılını anlatan sinema filmimizin çekimleri için Sivas'a geldik. Perşembe günü çekimlerimize başlıyoruz. Heyecanlıyız' ifadelerini kullanmıştı. Filmin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Yasemin Yalçın, Ali Sürmeli, Erkan Can, Suna Selen, Nurseli İdiz, Selahattin Taşdöğen, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yavuz Karakaş, Metin Yıldırım ve Ali Kürşat Uzun yer alıyor. Filmin 2025 yılının sonunda sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.