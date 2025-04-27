Seda Sayan’dan oğluna ’hayırlı olsun’ sürprizi! Oğulcan’a büyük destek...

Küçük yaşlardan itibaren sporla iç içe büyüyen Oğulcan, yaşadığı talihsiz sakatlıklar, genç yaşta futbol kariyerine nokta koymasına neden olmuştu. Spor sahalarına veda eden Oğulcan, şimdilerde açtığı restoran ile meşgul. Yeni sezon için hazırlıkları sürerken annesi Seda Sayan'dan da destek gecikmedi.