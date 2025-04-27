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Seda Sayan'dan oğluna 'hayırlı olsun' sürprizi! Oğulcan’a büyük destek...

Şarkıcı Seda Sayan'ın eski futbolcu Sinan Engin'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, geçtiğimiz yıllarda bir restoran açmıştı. Yeni sezonda ilk destek de annesinden geldi.

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 27.04.2025 14:18 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 14:18
Seda Sayan’dan oğluna ’hayırlı olsun’ sürprizi! Oğulcan’a büyük destek...

1990'da dünyaya gelen Oğulcan Engin, sanat camiasının iki ünlü ismi Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları olarak gözlerini açtı.

Seda Sayan’dan oğluna ’hayırlı olsun’ sürprizi! Oğulcan’a büyük destek...

Küçük yaşlardan itibaren sporla iç içe büyüyen Oğulcan, yaşadığı talihsiz sakatlıklar, genç yaşta futbol kariyerine nokta koymasına neden olmuştu. Spor sahalarına veda eden Oğulcan, şimdilerde açtığı restoran ile meşgul. Yeni sezon için hazırlıkları sürerken annesi Seda Sayan'dan da destek gecikmedi.

Seda Sayan’dan oğluna ’hayırlı olsun’ sürprizi! Oğulcan’a büyük destek...

SEDA SAYANDAN 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ

Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde oğlu Oğulcan Engin'in sahibi olduğu restorana sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Seda Sayan’dan oğluna ’hayırlı olsun’ sürprizi! Oğulcan’a büyük destek...

2025 İlkbahar-Yaz menüsünü yenileyen Oğulcan'a destek olmak isteyen ünlü sanatçı, yeni sezonu kutlayarak menüdeki lezzetleri tek tek tadım yaptı. Oğlunun ilk siftahını da unutmayan Sayan, "Yeni sezonun hayırlı olsun" dedi.

Seda Sayan’dan oğluna ’hayırlı olsun’ sürprizi! Oğulcan’a büyük destek...

'Ah Geceler' 'Tabi Tabi' 'Karagözlüm' 'Ölesim Var' 'Evleneceksen Gel' şarkılarıyla müzik sektöründe adını duyuran Seda Sayan, 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten'le evlenerek magazin manşetlerini süslemişti.