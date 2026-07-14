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"Bensiz tatile gidemez" demişti! Seda Sayan'dan eşine bir veto daha geldi: "O arkadaşı eve sokmam"
"Bensiz tatile gidemez" demişti! Seda Sayan'dan eşine bir veto daha geldi: "O arkadaşı eve sokmam"
"Kocam bensiz ömür boyu tatile çıkamaz, ne oluyorsa o tatillerde oluyor" sözleriyle günlerce konuşulan Seda Sayan, evlilik hayatına dair yeni bir kırmızı çizgi daha çekti. Ünlü sanatçının sosyal medyayı ikiye bölen son kuralı, magazin gündeminde olay oldu.
Giriş Tarihi: 14.07.2026 13:54
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 14:11