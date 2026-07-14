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"Bensiz tatile gidemez" demişti! Seda Sayan'dan eşine bir veto daha geldi: "O arkadaşı eve sokmam"

"Kocam bensiz ömür boyu tatile çıkamaz, ne oluyorsa o tatillerde oluyor" sözleriyle günlerce konuşulan Seda Sayan, evlilik hayatına dair yeni bir kırmızı çizgi daha çekti. Ünlü sanatçının sosyal medyayı ikiye bölen son kuralı, magazin gündeminde olay oldu.

Giriş Tarihi: 14.07.2026 13:54 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 14:11
Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

Magazin dünyasının yıllardır en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

EŞİNE ŞOK YASAK!

Sahne performansları kadar sözleriyle de dikkat çeken ünlü şarkıcı, geçen haftalarda 2022 yılında görkemli bir nikahla hayatını birleştirdiği eşi Çağlar Ökten için koyduğu radikal kuralla adından söz ettirmişti.

Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

"NE OLUYORSA ORADA OLUYOR..."

Evlilik hayatındaki kırmızı çizgilerini net bir şekilde çizen ünlü sanatçı, eşinin tek başına plan yapmasına karşı olduğunu belirterek, "Kocam bensiz neden tatile gitsin ki? Bensiz tatile gitmesine izin vermem. Ne oluyorsa o tatillerde oluyor" ifadelerini kullanmıştı. Sayan bu kuralını yeniden yineleyerek "Ben Çağlar'sız ömür boyu tatil yapamam, Çağlar bensiz ömür boyu tatil yapamaz" sözleriyle ilişkisindeki o katı kuralı adeta perçinlemişti.

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Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Sayan'ın bu açıklaması kısa sürede magazin gündemine otururken, sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölünmüştü. Kimi takipçileri ünlü sanatçıyı haklı bulurken, kimileri ise bu kuralları aşırı bulduğunu belirten yorumlarda bulunmuştu.

Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

EŞİNE BİR VETO DAHA GELDİ!

Bu tatil yasağının yankıları henüz dinmemişken, Seda Sayan evlilikteki kırmızı çizgilerine bir yenisini daha ekledi.

Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

"BEKAR ARKADAŞINI EVE SOKMAM"

Sayan katıldığı bir programda, takipçilerini ikiye bölen şu açıklamayı yaptı: "Evliysen, kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın. Gelen eşiyle gelsin."

Sayan'ın ev kurallarına getirdiği bu yeni yasak da tıpkı tatil açıklaması gibi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

"UYUYAN ADAMDAN NEFRET EDERİM"

Geçtiğimiz günlerde de katıldığı programda ev hayatına dair beklentilerini dobra tarzıyla ortaya koyan ünlü sanatçı, evde vakit geçirme şekliyle ilgili ezber bozan bir çıkış yapmıştı.

Yaptığı her hamleyle gündem belirleyen ünlü şarkıcı, evdeki erkek figürüne dair bakış açısını şu sözlerle özetlemişti.: "Uyuyan adamdan nefret ediyorum. Adam dediğin sabah kalkar gider. Köşe yastığı gibi oturduğu yerde kaykılıp uyumayacak."

Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

KADINLARA İLİŞKİ TAVSİYESİ VERMİŞTİ

"BUNU YAPARSAN YATAKLIK DÖŞEKLİK OLMAZSIN"

Dobralığıyla bilinen ünlü sanatçı şu ifadeleri kullanmıştı: "Hemen şimdi depresyona giriliyor. Ne depresyona giriyorsun? Depresyon ne ki de bunu çıkardınız. 'Depresyona girdim' defolsun gitsin. 'Hadi hadi önümü tıkama' diyeceksin." Biraz da ilişkiye girerken şöyle bir gardınızı alın be. Her an her şey olabilir. Öyle girersen ilişkiye yataklık döşeklik olmazsın. Ne depresyona gireceğim ya? Next to dersin. Next to. Hadi canım bu kadar. Depresyona girmeyin. O girsin. Sizi kaybeden düşünsün, adam girsin depresyona onu kaybettiği için. Bakalım yeni hayatını aldığıyla ne yaşayacak. Öyle desin. Benden sonra tufan desin."

Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

"BEĞENDİĞİNİZ ERKEĞİN GBT'SİNE BAKTIRIN"

Sanatçı, geçtiğimiz aylarda da iyi ve dürüst birini bulmak isteyenlere şu tavsiyede bulunmuştu: "Sevgili kadınlar, eğer ilk buluşmada bir erkeği beğendiyseniz ona GBT yaptırın!" GBT (Genel Bilgi Toplama), kişinin herhangi bir suçtan aranıp aranmadığını gösteren, emniyet birimlerinin kullandığı sistemin adı.

Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

Açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen Seda Sayan, geçen günlerde de hakkındaki bir gerçekle dikkat çekmişti.

Seda Sayan, sahne kariyeri boyunca enerjisi ve sempatik tavırlarıyla milyonların sevgisini kazandı. Ancak çoğu kişi onun doğumda verilen ismini hiç duymamıştı. Meğerse ünlü sanatçının kimliği, yıllardır sahnede kullandığı isimden tamamen farklıymış!

Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

Türk televizyonunun sevilen ismi ve "Sabahların Sultanı" Seda Sayan, kariyeri kadar özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor.

Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

Açıklamalarıyla adından söz ettiren ünlü isim, magazin gündemine bomba gibi düşen bir detayla şaşkınlık yaratmıştı. Hepimizin Seda Sayan olarak tanıdığı ünlü sanatçının gerçek adını biliyor musunuz? Meğer sahne ışıklarının arkasındaki isim Aysel Gülaçar'mış!

Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

İŞTE İSMİNİ DEĞİŞTİREN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER...

SİBEL CAN

Arabeskten fantezi müziğe, Türk sanat müziğinden popa kadar uzanan geniş repertuvarı ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Sibel Can da müzik dünyasının en güçlü kadın vokallerinden biri olarak anılıyor.

Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

Ancak sanatçının kariyerine başladığı yıllarda aldığı sahne isminin aslında kendi nüfus kayıtlarında yer alan isimle aynı olmadığını çok az kişi biliyor. Ünlü sanatçının kimliğinde yazan tam adı, Sibel Cangüre. Yani, "Can" soyadı aslında gerçek soyadı değil, yıllar içinde daha akılda kalıcı ve sahneye uygun olsun diye tercih edilen bir isim.

Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

Sibel Can, bu tercihi sayesinde hem kolay hatırlanan hem de etkileyici bir sahne kimliği kazanmış oldu.

Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

Ünlüler dünyasının önde gelen pek çok ismi şöhreti yakalamadan önce isimlerini değiştirmeyi tercih ettiler.

Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

Ünlü popçu Yalın'ın asıl isminin Hüseyin Yalın olduğunu biliyor muydunuz?

Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

BERGEN: BELGİN SARILMIŞER

Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY

Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER

Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

İBRAHİM TATLISES: İBRAHİM TATLI

Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

ERHAN GÜLERYÜZ: SAMİM ERHAN GÜLERYÜZ

Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT

Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

SAGOPA KAJMER: YUNUS ÖZYAVUZ

Bensiz tatile gidemez demişti! Seda Sayan’dan eşine bir veto daha geldi: O arkadaşı eve sokmam

OKAN BAYÜLGEN: KAAN OKAN GÖRGÜN