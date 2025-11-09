Ünlü şarkıcı Seda Sayan, sık sık açıklamaları ve özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan ünlü isimlerin başında geliyor. Seda Sayan, bu kez sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ilgi çekti. ABLASI AMELİYAT OLDU Ünlü şarkıcının ablası ameliyat geçirdi. Diz protez ameliyatı geçiren Nursel Yıldız'ın ameliyatının iyi geçtiği görüldü. HASTANEDEN PAYLAŞIM YAPTI Seda Sayan, bu ameliyat sonrası yaptığı paylaşımla ameliyatı gerçekleştiren doktora teşekkür etti. Seda Sayan'ın kız kardeşi ameliyat oldu! Türkiye'nin en başarılı ve yakışıklı oyuncularından biri olarak kabul edilen Kıvanç Tatlıtuğ, hem yeteneği hem de karizmasıyla milyonların kalbini kazanmayı başardı. Adana doğumlu Tatlıtuğ, oyunculuk kariyerinin yanı sıra mankenlik yaparak da adını duyurdu. Ancak Tatlıtuğ'un hayatı sadece parlak bir kariyer ve yakışıklılıktan ibaret değil. Son yıllarda ortaya çıkan sağlık gerçeği, onu sevenleri kadar kamuoyunu da şaşırttı. Meğer uzun yıllar boyunca ciddi bir hastalıkla mücadele etmiş. Oyunculuğuyla takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un hastalığını belki de duyunca çok şaşıracaksınız. Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi. Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan da yıllardır hastalıkla mücadele ediyor. Tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil. İşte diğer ünlü isimlerin bilinmeyen hastalıkları... SEZEN AKSU 'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor. Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil. MEHMET ALİ ERBİL Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastalığı, ilk duyulduğunda oldukça tuhaf karşılanıyor. Erbil, ''Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.Ünlü şovmen sürekli doktor kontrolünde yaşıyor. EBRU GÜNDEŞ Ebru Gündeş'in albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdiği anlar kameralara yansıyarak yurt dışına yayılmıştı. Ölüm kalım savaşı veren ve oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor. AJDA PEKKAN 79 yaşındaki 'Süperstar' Ajda Pekkan'ın hastalığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Pekkan'ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor. LADY GAGA Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir konserini iptal ettikten sonra fibromiyalji hastalığının olduğunu duyurarak bu konuda farkındalık yaratmak istediğini açıklamıştı. BELLA HADİD Podyumların gözde modellerinden Bella Hadid, Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Hadid'in annesi Yolanda Hadid ile kardeşi Anwar Hadid de bağışıklık sistemini etkileyen bu hastalıktan muzdarip. SELENA GOMEZ Selena Gomez, uzun bir süredir Lupus hastalığıyla mücadele ediyor. Gomez, hastalığı nedeniyle böbrek nakli ameliyatı olmuştu. Şarkıcı, hayatını konu alan belgeselde ise 2018 yılında kendisine bipolar bozukluk teşhisi konduğunu da söylemişti.