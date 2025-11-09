Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

Ancak Tatlıtuğ'un hayatı sadece parlak bir kariyer ve yakışıklılıktan ibaret değil. Son yıllarda ortaya çıkan sağlık gerçeği, onu sevenleri kadar kamuoyunu da şaşırttı. Meğer uzun yıllar boyunca ciddi bir hastalıkla mücadele etmiş.