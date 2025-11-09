Trend Galeri Trend Magazin Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, hem şarkılarıyla hem de açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Seda Sayan bu kez yeni paylaşımıyla ilgi ekti. Ünlü şarkıcı, ablasının diz protezi ameliyatı olduğunu duyurdu. İşte o paylaşım!

Giriş Tarihi: 09.11.2025 20:23
Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, sık sık açıklamaları ve özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan ünlü isimlerin başında geliyor.

Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

Seda Sayan, bu kez sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ilgi çekti.

Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

ABLASI AMELİYAT OLDU

Ünlü şarkıcının ablası ameliyat geçirdi. Diz protez ameliyatı geçiren Nursel Yıldız'ın ameliyatının iyi geçtiği görüldü.

Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

HASTANEDEN PAYLAŞIM YAPTI

Seda Sayan, bu ameliyat sonrası yaptığı paylaşımla ameliyatı gerçekleştiren doktora teşekkür etti.

Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

Seda Sayan'ın kız kardeşi ameliyat oldu!

Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

Türkiye'nin en başarılı ve yakışıklı oyuncularından biri olarak kabul edilen Kıvanç Tatlıtuğ, hem yeteneği hem de karizmasıyla milyonların kalbini kazanmayı başardı.

Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

Adana doğumlu Tatlıtuğ, oyunculuk kariyerinin yanı sıra mankenlik yaparak da adını duyurdu.

Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

Ancak Tatlıtuğ'un hayatı sadece parlak bir kariyer ve yakışıklılıktan ibaret değil. Son yıllarda ortaya çıkan sağlık gerçeği, onu sevenleri kadar kamuoyunu da şaşırttı. Meğer uzun yıllar boyunca ciddi bir hastalıkla mücadele etmiş.

Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

Oyunculuğuyla takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un hastalığını belki de duyunca çok şaşıracaksınız.

Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.

Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan da yıllardır hastalıkla mücadele ediyor.

Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

Tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

İşte diğer ünlü isimlerin bilinmeyen hastalıkları...

SEZEN AKSU

'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor.

Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

MEHMET ALİ ERBİL

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastalığı, ilk duyulduğunda oldukça tuhaf karşılanıyor.

Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

Erbil, ''Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.Ünlü şovmen sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.

Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş'in albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdiği anlar kameralara yansıyarak yurt dışına yayılmıştı.

Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

Ölüm kalım savaşı veren ve oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor.

Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

AJDA PEKKAN

79 yaşındaki 'Süperstar' Ajda Pekkan'ın hastalığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

Pekkan'ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor.

Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

LADY GAGA

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir konserini iptal ettikten sonra fibromiyalji hastalığının olduğunu duyurarak bu konuda farkındalık yaratmak istediğini açıklamıştı.

Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

BELLA HADİD

Podyumların gözde modellerinden Bella Hadid, Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Hadid'in annesi Yolanda Hadid ile kardeşi Anwar Hadid de bağışıklık sistemini etkileyen bu hastalıktan muzdarip.

Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!

SELENA GOMEZ

Selena Gomez, uzun bir süredir Lupus hastalığıyla mücadele ediyor. Gomez, hastalığı nedeniyle böbrek nakli ameliyatı olmuştu. Şarkıcı, hayatını konu alan belgeselde ise 2018 yılında kendisine bipolar bozukluk teşhisi konduğunu da söylemişti.