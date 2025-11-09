Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu!
09.11.2025 | 20:20
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, hem şarkılarıyla hem de açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Seda Sayan bu kez yeni paylaşımıyla ilgi ekti. Ünlü şarkıcı, ablasının diz protezi ameliyatı olduğunu duyurdu. İşte o paylaşım!
00:57
