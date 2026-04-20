Sefo’dan anlamlı hareket! 250 üniversite öğrencisine yemek ısmarladı!

Ünlü şarkıcı Sefo'dan alkş toplayan anlamlı hareket! Ünlü şarkıcı bugün yaptığı paylaşımla kalpleri bir kez daha kazandı. GENÇLERE YARDIM ETTİ Ünlü şarkıcı Sefo, sosyal medyada yaptığ paylaşımla kendisine ulaşan gençlere yardım edeceğini açıkladı. 250 ÖĞRENCİYE JEST Şarkıcı,kendisine sosyal medyadan ulaşanlara yaptığı jestle dikkat çekti. KURU FASULYE, PİLAV VE AYRAN ISMARLADI Sosyal medyada paylaşım yapan Sefo, 250 öğrenciyel yemek ısmarladığını duyurdu. Paylaşımında ise, 'Uygulamasından 250 öğrenci kardeşime yemek ismarlıyorum. Uygulamaya giriş yaparak istek oluşturabilirsiniz. Afiyet olsun.' Başarılı kariyeri ve mutlu aile yaşantısıyla sevenlerinin kalbinde ayrı bir yere sahip olan Kenan İmirzalıoğlu yıllar önce yaptığı bir hayırla yeniden gündem oldu. Eğitim ve ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla gündeme gelen İmirzalıoğlu şehit ailelerini de unutmamıştı. Başarılı oyuncunun kalbinin ne kadar büyük olduğu yaptığı hayırla bir kez daha kanıtlandı. ŞEHİT AİLELERİNE ÖMÜR BOYU DESTEK İmirzalıoğlu, İstanbul'un en değerli bölgelerinden biri olan Cihangir'deki iki dairesinin kira gelirini 2017 yılında ömür boyu iki şehir ailesine bağışladığını açıklamıştı. SADECE MADDİ DEĞİL, MANEVİ DESTEK Dairelerin kiralarının her ay düzenli olarak ailelerin hesaplarına yatması için tüm banka talimatlarını bizzat takip eden İmirzalıoğlu, sadece para yardımıyla değil, her fırsatta şehit ailelerinin yanında olmasıyla da biliniyor. 2026 yılında bu hareketiyle hala, 'Unutulmayan İyilikler' listesinde zirvede bulunan Kenan İmirzalıoğlu, genç kuşağa da örnek gösteriliyor.