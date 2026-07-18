Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

'Bonita', 'Yerinde Dur', 'Kördüğüm' ve 'Rest' gibi hit parçalarıyla adından söz ettiren Sefo, müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra özel yaşamıyla da gündemden düşmüyor. Ünlü rapçinin oyuncu Çağla Boz ile yaşadığı aşk bir süredir magazin dünyasının dikkat çeken ilişkileri arasında yer alıyor. İlişkilerini daha sakin yaşamayı tercih eden çift, bu kez mutlu bir haberle gündeme geldi. Sefo, yakın dostları Demet Akalın ve Okan Kurt'un da bulunduğu özel bir yemekte Çağla Boz'a evlilik teklifi etti. Havai fişeklerle süslenen romantik gecede yüzüğü takan Sefo'nun sürprizi büyük beğeni topladı. O anlar Demet Akalın tarafından sosyal medyada paylaşılırken, çiftin yaşadığı mutluluk objektiflere de yansıdı. Akalın, romantik teklif sonrası bu mutluluk pozunu paylaştı. İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler… YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN FEDON KALYONCU VE EŞİ TAMER LEVENT- SENAN LEVENT NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BEREN SAAT- KENAN DOĞULU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ FEDON VE EŞİ