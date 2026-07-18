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Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

Ünlü rapçi Sefo, sevgilisi Çağla Boz'a romantik bir evlilik teklifinde bulundu. Teklif anında patlatılan havai fişekler ve yaşanan aşk dolu dakikalar geceye damga vurdu.

Giriş Tarihi: 18.07.2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 09:29
Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

"Bonita", "Yerinde Dur", "Kördüğüm" ve "Rest" gibi hit parçalarıyla adından söz ettiren Sefo, müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra özel yaşamıyla da gündemden düşmüyor.

Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

Ünlü rapçinin oyuncu Çağla Boz ile yaşadığı aşk bir süredir magazin dünyasının dikkat çeken ilişkileri arasında yer alıyor.

Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

İlişkilerini daha sakin yaşamayı tercih eden çift, bu kez mutlu bir haberle gündeme geldi. Sefo, yakın dostları Demet Akalın ve Okan Kurt'un da bulunduğu özel bir yemekte Çağla Boz'a evlilik teklifi etti.

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Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

Havai fişeklerle süslenen romantik gecede yüzüğü takan Sefo'nun sürprizi büyük beğeni topladı.

Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

O anlar Demet Akalın tarafından sosyal medyada paylaşılırken, çiftin yaşadığı mutluluk objektiflere de yansıdı.

Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

Akalın, romantik teklif sonrası bu mutluluk pozunu paylaştı.

Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler…

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA

Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA

Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL

Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL

Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI

Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ

Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER

Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ

Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR

Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA

Sefo’dan Çağla Boz’a romantik evlilik teklifi! Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ