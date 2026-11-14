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'Selena' dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

atv ekranlarının bir döneme damga vuran dizi Selena'nın unutulmaz karakterlerinden İngilizce öğretmeni "Ceren Teacher"ı canlandıran Zeynep Aktuğ, yıllar sonra hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Oyuncunun 2007 yılındaki çekimlerden paylaştığı set arkası karelerine beğeni yağdı.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 14.11.2026 17:24 Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 17:29
’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

2006 yılında atv ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren milyonları ekran başına kilitleyen Selena, Türk televizyon tarihinin en ikonik fantastik yapımları arasında yer alıyor. Diğer oyuncular gibi dizinin İngilizce öğretmeni Ceren Soylu da unutulmazlar arasına adını yazdırmıştı.

’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

Aradan geçen yıllara rağmen unutulmayan karakteri canlandıran Zeynep Aktuğ, set arkasından çıkardığı özel fotoğraflarıyla nostalji rüzgarları estirdi.

’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

İŞTE O KARELER!

Zeynep Aktuğ, Selena dizisinin yayınlanmasından yıllar sonra paylaştığı kareler ile hayranların ve takipçilerinin yoğun ilgisi ve beğenisi ile karşılaştı.

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’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

SET KARELERİYLE NOSTALJİ YAŞATTI

Dizinin kamera arkası fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Zeynep Aktuğ, gönderisine düştüğü samimi notla da büyük beğeni topladı. Oyuncu paylaşımında şu ifadeye yer verdi:

’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

"SELENA DİZİSİ KAMERA ARKASI SET FOTOĞRAFLARI 2007. CEREN TEACHER"

’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

Diziyi izleyerek büyüyen neslin "Ceren Teacher" olarak hafızalarına kazıdığı Aktuğ'un yıllar sonra bu paylaşımı, dizinin hayranlarını da duygulandırdı.

’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

SELENA RÜZGARI HALA DİNMİYOR

Yayınlandığı dönemin çok ötesinde bir hayran kitlesi edinen Selena, üzerinden yıllar geçmesine rağmen sosyal medyada en çok konuşulan nostaljik yapımlar arasında başı çekmeye devam ediyor.

’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

Oyuncuların yıllar sonra paylaştığı bu tür set arkası kareleri, dizinin sıkı takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor ve binlerce etkileşim alıyor.

’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

BABASI MEĞER OYMUŞ!

Selena dizisinde hayat verdiği Ceren öğretmen karakteriyle hafızalarımıza kazınan Zeynep Aktuğ'un babası usta oyuncu Recep Aktuğ.

’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

Ünlü oyuncu Recep Aktuğ; Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem gibi usta isimleri bir araya getiren, yayınlandığı döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi Önal karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

RECEP AKTUĞ VE KIZI ZEYNEP AKTUĞ

’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI...

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay Türkiye güzeli manken Demet Şener ile 2005 yılında hayatını birleştirmişti. İkilinin bu evlilikten Ömer ve İrem adını verdikleri 2 de çocuğu dünyaya gelmişti.

’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

Ancak İbrahim Kutluay ve Demet Şener çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı. Şener, 2016 yılında 'evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını' ve 'aldatıldığını' ileri sürerek açtığı boşanma davasını 2018'de kazanmıştı. Ünlü çift 13 yıllık evliliğini 2018 yılında bitirmişti. İkili, çocukları için zaman zaman bir araya geliyor.

’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ın Real Madrid'in basketbol alt yapısına transfer oldu.

’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

Kızı İrem ise İngiltere'deki University OF Exer'da üniveriste okuyor.

’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'ların başında rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren, Yeşilçam'ın son jönlerinden biriydi. Serpil Çakmaklı ise güzelliği ve oyunculuğuyla o dönemde parlayan yıldızlardandı. Tutkulu bir aşkla başlayan ilişkileri, 1993 yılında nikah masasına oturarak taçlandırıldı. Ancak bu evlilik, 1995 yılında sona erdi.

’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

İkili yollarını ayırsa da, bu aşkın meyvesi biricik kızları dünyaya geldi. Eski eşler, Merve Dümer'i ise gözlerden uzak büyüttüler.

’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdilerde 30'lu yaşlarda...

’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

Merve Dümer, ailesinin sanat dünyasındaki başarısını farklı bir alanda sürdürmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. 28 yaşındaki Merve, Amerika'da yaşamını sürdürüyor ve güzelliğiyle sosyal medyada sıkça konuşulan bir isim haline geldi.

’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

Eğitim ve kariyer hayatı hakkında fazla bilgi bulunmasa da Merve'nin, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin torunu olması onu her zaman ilgi odağı yapıyor.

’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

Amerika'da yaşayan Merve Dümer güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı.

’Selena’ dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...

Ünlü oyuncunun kızı 10 parmağında 10 marifet olan olan güzelliğiyle dikkat çekiyor.