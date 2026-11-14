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'Selena' dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...
'Selena' dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Zeynep Aktuğ unutulmaz sahneleri paylaştı, beğeni yağdı...
atv ekranlarının bir döneme damga vuran dizi Selena'nın unutulmaz karakterlerinden İngilizce öğretmeni "Ceren Teacher"ı canlandıran Zeynep Aktuğ, yıllar sonra hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Oyuncunun 2007 yılındaki çekimlerden paylaştığı set arkası karelerine beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 14.11.2026 17:24
Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 17:29