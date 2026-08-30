Trend Galeri Trend Magazin Selena'nın Nazlı'sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

Selena'nın Nazlı'sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

Çocuk yaşta rol aldığı 'Selena' dizisindeki 'Nazlı' rolüyle tanınan oyuncu Dilara Kurtulmuş, sevgilisi Umutcan Ekmez ile dünyaevine girdi. İstanbul'da aile ve yakın dostlarının katılımıyla düzenlenen törenle evlenen ünlü isim, mutlu anlarını Instagram takipçilerinin beğenisine sundu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 30.08.2026 09:13 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 09:18
Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

'Selena' dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle hafızalarda yer edinen Dilara Kurtulmuş, uzun süredir birlikte olduğu Umutcan Ekmez ile hayatını birleştirdi.

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

EVLİLİK TEKLİFİYLE BAŞLAYAN SÜREÇ

Birlikteliklerini resmiyete dökmek isteyen çiftin evlilik maratonu, Umutcan Ekmez'in organizasyonuyla başladı. Ekmez'in yaptığı romantik teklife "evet" yanıtını veren Kurtulmuş, bu özel anı sosyal medya hesabından paylaşarak süreci başlattıklarını takipçilerine duyurdu.

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

KINA GECESİNDE AİLE VE DOSTLAR BİR ARADA

Düğün öncesindeki geleneksel hazırlıkları tamamlayan ikili, nikah masasına oturmadan önce kına gecesi düzenledi. Aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı organizasyonda neşeli anlar yaşanırken, kına gecesinden paylaşılan kareler sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

İSTANBUL'DA NİKAH MASASINA OTURDULAR

Hazırlık dönemini noktalayan Dilara Kurtulmuş ile Umutcan Ekmez, İstanbul'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

Çifti bu mutlu günlerinde yakın çevreleri yalnız bırakmazken, çiçeği burnunda evliler düğünün ardından en özel anlarını Instagram hesapları üzerinden sevenlerinin beğenisine sundu.

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

Sosyal medyada kısa sürede geniş yankı bulan karelere, takipçileri ve oyuncu dostları çok sayıda tebrik mesajı bıraktı. Yeni bir hayata adım atan ikilinin balayı için tercih edeceği rota ise merak konusu oldu.

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

YUNUS BÜLBÜL-NESLİHAN MUTLU

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS