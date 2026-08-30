Trend
Galeri
Trend Magazin
Selena'nın Nazlı'sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...
Selena'nın Nazlı'sı gelin oldu: Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez evlendi! İşte düğünden ilk kareler...
Çocuk yaşta rol aldığı 'Selena' dizisindeki 'Nazlı' rolüyle tanınan oyuncu Dilara Kurtulmuş, sevgilisi Umutcan Ekmez ile dünyaevine girdi. İstanbul'da aile ve yakın dostlarının katılımıyla düzenlenen törenle evlenen ünlü isim, mutlu anlarını Instagram takipçilerinin beğenisine sundu.
Giriş Tarihi: 30.08.2026 09:13
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 09:18