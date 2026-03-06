Trend
Selma Konak'tan yürek burkan paylaşım! Eşi Volkan Konak ile kızı Derin'in o anları hüzünlendirdi
Karadeniz müziğinin sevilen ismi, "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan Volkan Konak, 30 Mart 2025'te KKTC'de sahne aldığı sırada hayatını kaybetmişti. 33 yıllık eşinin acısını yaşayan Selma Konak, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 06.03.2026 09:54
Güncelleme Tarihi: 06.03.2026 09:56