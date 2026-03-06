Trend Galeri Trend Magazin Selma Konak'tan yürek burkan paylaşım! Eşi Volkan Konak ile kızı Derin'in o anları hüzünlendirdi

Selma Konak'tan yürek burkan paylaşım! Eşi Volkan Konak ile kızı Derin'in o anları hüzünlendirdi

Karadeniz müziğinin sevilen ismi, "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan Volkan Konak, 30 Mart 2025'te KKTC'de sahne aldığı sırada hayatını kaybetmişti. 33 yıllık eşinin acısını yaşayan Selma Konak, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 06.03.2026 09:54 Güncelleme Tarihi: 06.03.2026 09:56
Türkiye, usta sanatçı Volkan Konak'ı 31 Mart 2025'te sahnede geçirdiği kalp kriziyle kaybetmişti. Hayranları bu ani vedaya hala alışamazken, en büyük acıyı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak ve çocukları yaşamıştı.

33 yıllık rahmetli eşini her fırsatta anmaya devam eden Selma Konak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla acısını hala ilk günkü kadar taze yaşadığını gözler önüne sermeye devam ediyor.

Selma Konak, eşi Volkan Konak ile kızı Derin'in birlikte şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Duygusal görüntüler kısa sürede büyük ilgi görürken, birçok kişi o anların hüzünlendirdiğini dile getirdi.

Volkan Konak ve Selma Konak çiftinin üç çocuğu bulunuyor. Çocuklarına sırasıyla Şimal, Volkan ve Derin isimlerini veren çift 33 yıllık evliydi.

Selma Konak, geçen günlerde merhum sanatçı Volkan Konak'ı doğum gününde andı. Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Volkan Konak'ın vefatının ardından gelen ilk doğum gününde, yaptığı paylaşımına duygu dolu bir not düşen Selma Konak, adeta okuyanları hüzne boğdu.

"KALBİN BANA EMANET"

Selma Konak, eşinin doğum gününde Volakn Konak'ın şiir okuduğu bir videoyu paylaşarak, "Sorma bana ne kadar seviyorsun diye! O kadar işte! Tavanı kadar sokağın, dibi kadar cehennemin… Gökyüzü sana, kalbin bana emanet Volkan'ım, doğum günün kutlu olsun" notunu düştü. Konak'ın usta sanatçıya duyduğu dinmeyen özlemi bir kez daha gözler önüne seren bu sarsıcı veda, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarını yasa boğdu.

"SENİ ANLAMSIZCA ÖZLÜYORUM"

Öte yandan Konak,geçtiğimiz haftalarda eşiyle yıllar sonra hayalini kurdukları düğünden bir kareyi paylaşmıştı. Duygularını ise "Seni anlamsızca özlüyorum… Korkunç, derinden ve sonsuz" sözleriyle dile getirmişti.

"SENSİZLİK BÜYÜK MESELE"

Rahmetli eşinin bir videosunu paylaşan Konak, "Sensizlik büyük mesele Volkan'ım" notunu düşmüştü. Selma Konak paylaşımıyla takipçilerini hüzne boğulmuştu.

Sık sık Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla eşini anan Selma Konak, aynı zamanda eşiyle olan bir fotoğrafını yayınlayarak, şu notu yazmıştı: "Kavuşmaların en ağırdır, kaybettiğimizi rüyada görmek..."

ÖLÜM HABERİNİ NASIL ALDIĞINI ANLATMIŞTI...

Selma Konak, 33 yıllık eşinin ölüm haberini nasıl öğrendiğini ise ilk kez anlatmıştı:

"Telefon çaldığında içimde bir şey koptu. Volkan'a bir şey olduğunu biliyordum. Hastaneye vardığımda kalp masajı yapıyorlardı. İçeri giremedim ama duvarın arkasında dua ediyordum. Yalvardım, 'Ne olur dön' dedim ama dönmedi."

Bu acının ardından hayatla bağının kopma noktasına geldiğini de itiraf eden Konak, günlerce yemek yemediğini, dış dünyayla ilişiğini kestiğini anlatıyor: "Ben onun karısıydım, yoldaşıydım… Onsuzluk hâlâ kabus gibi. Sadece vücudum burada, ruhum onunla birlikte gitti" cümleleriyle oldukça dikkat çekti.

"ÖLÜMSÜZ BİR AŞK"

Selma Konak, eşiyle olan ilişkilerini ise "ölümsüz bir aşk" olarak tanımladı. "Biz birbirimizi tüketmedik, yormadık, yıpratmadık. Kimse bizim sevgimizi anlayamadı. Belki de bu yüzden bu kadar güzeldi."

"Yokluğu gerçekten çok zor. Çok üzülüyorum ama bu üzüntü böyle geçmez. Yani ölene kadar artık içimde kanayan bir yara var. Kanaması belki duruyor ama yara asla kabuk bağlamıyor. Hani en ufak bir dokunmada o acı tekrar tekrar yanıyor. Volkan'sız hayatı öğrenmeye çalışıyorum ama çok zor. En zor ödevi belki de hayatımın"

Selma Konak'ın tek tesellisi ise yine eşi Volkan Konak'ın şarkıları. Konak; "Şarkılarını dinleyince onun nefesini hissediyorum. Bu dünyada onun gibi bir adam bir daha gelmez" cümleleriyle hayata nasıl tutunduğunu anlattı.

VOLKAN KONAK'LA İLGİLİ HİÇ BİLİNMEYENLER!

27 Şubat 1967'de Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelen Volkan Konak; güçlü sesi, şiirsel şarkı sözleri ve modern düzenlemeleriyle Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri haline gelmişti.

Karadeniz müziği ile özdeşleşen usta sanatçı, çocukluk yıllarını doğup büyüdüğü Maçka'da geçirmişti. Karadeniz'in doğası ve kültürü, onun sanatsal kimliğinin şekillenmesinde büyük rol oynamıştı.

Müziğe ve sanata olan ilgisi daha küçük yaşlarında gözlerinden okunuyordu Konak'ın. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a gelmiş ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olmuştu.

1980'li yılların sonlarında profesyonel müzik kariyerine adım atan Volkan Konak, 1989 yılında ilk albümü olan "Suların Horon Yeri" ile müzik dünyasına giriş yapmıştı. Albüm, Karadeniz müziğinin geleneksel yapısını modern düzenlemelerle harmanlayan bir çalışma olmasıyla büyük bir ilgi çekmişti.

Daha o zamanlarda yayınlanmasına rağmen, albümde yer alan "Cerrahpaşa", "Efulim", "Mimoza Çiçeğim" gibi şarkılar hala müzik severlerin severek dinlediği şarkılarındandır.

"KUZEYİN OĞLU" LAKABI BURADAN GELMİŞ…

Şarkılarında, konuşmalarında ve sanatsal kimliğinde düzenli olarak yer verdiği Karadeniz etkileri, ona bu lakabı getiren adımlardan biri olmuştu.

"Kuzeyin Oğlu" Volkan Konak'ın hem doğduğu topraklara duyduğu bağlılığını hem de sanatına Karadeniz ruhunu yansıtmasını ifade eden bir unvan olduğundan, yıllardır halk arasında bu lakap ile bir mahlas edinmiştir.

1992 yılında Selma Konak ile bir ömür beraberliğe evet demiş, lakin düğün yapamamışlardı.

YILLAR SONRA HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Volkan ve Selma Konak çifti, evliliklerinin ilk yılında yapamadıkları düğünü 2023 yılında evlilik yıl dönümlerinde yaparak, hayallerini gerçekleştirmişti.

KUZEYİN OĞLU KUZEYDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kuzey Kıbrıs'ta konser verdiği esnada sahnede geçirdiği kalp krizi ile hayatını kaybeden Volkan Konak, henüz 58 yaşındaydı.

ACI GERÇEK SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Sahnede fenalaşarak yere düşen Konak'ın hastaneye ulaştırıldığında ölü olduğu açıklanmıştı. Usta sanatçı, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki törenle defnedilmişti.

Henüz 58 yaşında hayata gözlerini yuman Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Volkan Konak'ın vefatı, sevenlerini yasa boğdu.