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Selvi Boylum Al Yazmalım kavgası! Ünlü şarkıcı Jehan Barbur ve yönetmen Ali Özgentürk'ün intihal davası sil baştan...
Yönetmen Ali Özgentürk 'Selvi Boylum Al Yazmalım' eserinin ünlü şarkıcı Jehan Barbur tarafından aşırıldığı iddiasıyla dava açmıştı. Mahkeme Jehan Barbur'un şarkısının sözlerinde Ali Özgentürk ve Jehan Barbur'un ortak imza atılmasına karar verdi. Karara itiraz eden Özgentürk'ün üst mahkemeye itirazı kabul edildi. Dava önümüzdeki günlerde yeniden görülecek.
Giriş Tarihi: 14.03.2025 07:13
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 07:14