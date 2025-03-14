Trend Galeri Trend Magazin Selvi Boylum Al Yazmalım kavgası! Ünlü şarkıcı Jehan Barbur ve yönetmen Ali Özgentürk'ün intihal davası sil baştan...

Selvi Boylum Al Yazmalım kavgası! Ünlü şarkıcı Jehan Barbur ve yönetmen Ali Özgentürk'ün intihal davası sil baştan...

Yönetmen Ali Özgentürk 'Selvi Boylum Al Yazmalım' eserinin ünlü şarkıcı Jehan Barbur tarafından aşırıldığı iddiasıyla dava açmıştı. Mahkeme Jehan Barbur'un şarkısının sözlerinde Ali Özgentürk ve Jehan Barbur'un ortak imza atılmasına karar verdi. Karara itiraz eden Özgentürk'ün üst mahkemeye itirazı kabul edildi. Dava önümüzdeki günlerde yeniden görülecek.

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 14.03.2025 07:13 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 07:14
Selvi Boylum Al Yazmalım kavgası! Ünlü şarkıcı Jehan Barbur ve yönetmen Ali Özgentürk’ün intihal davası sil baştan...

Yönetmen Ali Özgentürk, geçtiğimiz yıllarda Lübnan asıllı şarkıcı Jehan Barbur'a intihal (aşırma) davası açmıştı. Davada, Yeşilçam klasiği "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı sinema eserindeki bazı dizelerin Barbur'un çıkardığı "Evim Neresi" adlı albümde izinsiz kullanıldığı öne sürülmüştü. Özgentürk, "Şarkının 6 satırı kendi senaryomdan alınmıştır" diyerek Jehan Barbur'dan 151 bin lira tazminat talep etmişti.

Selvi Boylum Al Yazmalım kavgası! Ünlü şarkıcı Jehan Barbur ve yönetmen Ali Özgentürk’ün intihal davası sil baştan...

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme dosyayı karara bağladı. 'Selvi Boylum Al Yazmalım' isimli şarkının sözünün Jehan Barbur ile davacı Ali Özgentürk'e ait olduğunun albüm kayıtlarında ve yayınlanan klibin başlangıcında belirtilmesine eserin yayınlanmasının devamına karar verdi.

Selvi Boylum Al Yazmalım kavgası! Ünlü şarkıcı Jehan Barbur ve yönetmen Ali Özgentürk’ün intihal davası sil baştan...

'HAKKIMA TECAVÜZ'
Karara itiraz eden Ali Özgentürk İstanbul İstinaf Mahkemesi'ne (üst mahkeme) başvurarak, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' isimli şarkının sözünün senaryosundan faydalanılarak oluşturulduğunu ifade etti. Söz sahibi olarak kendisinin belirtilmesi aksi taktirde maddi ve manevi tazminat talep ederek albümün yayınlanmasının engellenmesini istedi.

Selvi Boylum Al Yazmalım kavgası! Ünlü şarkıcı Jehan Barbur ve yönetmen Ali Özgentürk’ün intihal davası sil baştan...

DAVA YENİDEN
Talebi değerlendiren üst mahkeme Ali Özgentürk'ün talebini kabul ederek dosyayı ilk derece mahkemesine geri gönderdi. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görülecek.