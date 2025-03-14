Selvi Boylum Al Yazmalım kavgası! Ünlü şarkıcı Jehan Barbur ve yönetmen Ali Özgentürk’ün intihal davası sil baştan...

'HAKKIMA TECAVÜZ'

Karara itiraz eden Ali Özgentürk İstanbul İstinaf Mahkemesi'ne (üst mahkeme) başvurarak, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' isimli şarkının sözünün senaryosundan faydalanılarak oluşturulduğunu ifade etti. Söz sahibi olarak kendisinin belirtilmesi aksi taktirde maddi ve manevi tazminat talep ederek albümün yayınlanmasının engellenmesini istedi.