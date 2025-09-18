Trend
Galeri
Trend Magazin
Semiramis Pekkan ilk kez açıkladı! Hayranlarını şaşırtan “yokluk” itirafı: “Bir avuç üzüm yediğim geceler oldu”
Semiramis Pekkan ilk kez açıkladı! Hayranlarını şaşırtan “yokluk” itirafı: “Bir avuç üzüm yediğim geceler oldu”
Ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, yıllarca gözlerden uzak yaşadığı zorlukları ilk kez tüm açıklığıyla anlattı! 35 yıllık evliliğini bitirdiği Hintli milyarderle yaşadığı dönemleri ve meslek hayatında çektiği sıkıntıları samimi bir dille paylaşan Pekkan, bir avuç üzüme mahkum olduğu geceleri itiraf etti. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 18.09.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 11:44