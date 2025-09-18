Semiramis Pekkan ilk kez açıkladı! Hayranlarını şaşırtan “yokluk” itirafı: “Bir avuç üzüm yediğim geceler oldu”

"HER ŞEY UYUMLU OLACAK"

Bu sözlerin ardından Semiramis Pekkan, mutfaktaki detaylara verdiği önemi şöyle açıkladı:

"Yeşil fasulyeyi mavi tabağa koymayalım Selma. Her gün bir de böyle bir derdimiz var. Bende biraz da kaçıklık olduğu için. Her şeyin rengi uyumlu olacak. Mutfakta da öyle olacak."

Semiramis Pekkan hiç bilinmeyen mutfak takıntısını açıkladı! "Ben de biraz kaçıklık olduğu için…" | Video