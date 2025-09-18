Trend Galeri Trend Magazin Semiramis Pekkan ilk kez açıkladı! Hayranlarını şaşırtan “yokluk” itirafı: “Bir avuç üzüm yediğim geceler oldu”

Semiramis Pekkan ilk kez açıkladı! Hayranlarını şaşırtan “yokluk” itirafı: “Bir avuç üzüm yediğim geceler oldu”

Ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, yıllarca gözlerden uzak yaşadığı zorlukları ilk kez tüm açıklığıyla anlattı! 35 yıllık evliliğini bitirdiği Hintli milyarderle yaşadığı dönemleri ve meslek hayatında çektiği sıkıntıları samimi bir dille paylaşan Pekkan, bir avuç üzüme mahkum olduğu geceleri itiraf etti. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.09.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 11:44
Ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, kişisel yaşamı ve meslek hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 35 yıllık evliliğini Hintli iş insanı Gulu Lalvani ile sonlandıran Pekkan, geçmişte yaşadığı zorluklara dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Sanat hayatının başlarında ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar çektiğini belirten sanatçı, açlığın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini söyledi.

Tiyatroya büyük bir tutkuyla adım attığını ifade eden Pekkan, mesleğini severek yapmasına rağmen ekonomik olarak karşılığını alamadığını dile getirdi.

"Bir avuç üzümle akşamı geçirdiğim geceler oldu" diyen Pekkan, bu dönemin kendisine önemli dersler kazandırdığını vurguladı.

Yaşadığı sıkıntıların, hem karakterini hem de hayat görüşünü şekillendirdiğini belirten sanatçı, zorlukların ardından geldiği noktada güçlü ve kararlı bir duruş sergilediğini ifade etti.

Pekkan, geçmişte yaşadığı sıkıntıların onu yıldırmadığını ve sanata olan tutkusundan hiçbir zaman vazgeçmediğini de sözlerine ekledi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İLGİNÇ BİR TAKINTISINI AÇIKLAMIŞTI!

Ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, sosyal medyada paylaştığı son video ile kısa sürede viral oldu. Mutfakta geçirdiği anları takipçileriyle paylaşan Pekkan, hiç bilinmeyen bir mutfak takıntısını da gözler önüne serdi. Pekkan, videoda yemekleri tabaklara koyarken yardımcısı Selma ile birlikteydi. Tabak seçiminde titiz davrandığını belirten sanatçı, Selma'ya dikkat çekici bir uyarıda bulundu:
"Hayır Selma, o tabak olmaz. Beyaz tabağa koyalım."

"HER ŞEY UYUMLU OLACAK"

Bu sözlerin ardından Semiramis Pekkan, mutfaktaki detaylara verdiği önemi şöyle açıkladı:
"Yeşil fasulyeyi mavi tabağa koymayalım Selma. Her gün bir de böyle bir derdimiz var. Bende biraz da kaçıklık olduğu için. Her şeyin rengi uyumlu olacak. Mutfakta da öyle olacak."

Sanatçının bu açıklamaları, takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı ve video hızla sosyal medyada paylaşıldı.

TAKİPÇİLERDEN İLGİ ÇEKEN YORUMLAR

Semiramis Pekkan'in videoları, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

Paylaşıma yapılan yorumlar da dikkat çekti. Bir kullanıcı, "Ama tabak da çok önemli 😉 Sunum bence de çok önemli ☺️" derken, bir diğer takipçi "Kesinlikle katılıyorum size Semiramis Hanım 👍😍 Beyaz tabakta daha güzel olur 😍" ifadelerini kullandı.

İşte, ünlülerin duyunca çok şaşıracağınız bilinmeyen takıntıları ve alışılmadık korkuları!

PEKİ KADİR İNANIR'IN İNANILMAZ TAKINTISINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Sert mizacıyla tanınan Kadir İnanır başarılı kariyeri kadar özel yaşantısıyla da merak ediliyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Kadir İnanır, kariyerine fotoromanlarla adım attı. 1967'de Ses dergisinin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda finale kalan İnanır, ertesi yıl Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"nda birinci oldu.

Sinemadaki asıl çıkışını ise 1970 yapımı "Kara Gözlüm" filmiyle gerçekleştirdi. Türkan Şoray'la başrolü paylaştığı bu yapım, İnanır'ı Yeşilçam'ın en çok aranan oyuncularından biri haline getirdi.

Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Kadir İnanır'ın özel yaşantısındaki kurbağa sevgisi ise duyanları şaşırtıyor.

İnanır'ın, kurbağalara karşı büyük bir sevgi beslediği ve hatta evinde kurbağa figürlerinden oluşan geniş bir koleksiyona sahip olduğu öğrenildi.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN KORKUSU DA İLGİNÇ!

Öte yandan hayat verdiği rollerle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, her daim magazine bomba gibi düşüyor. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında hayatını birleştirdi.

Çiftin bu evlilikten Kurt Efe adını verdikleri sarışın oğulları dünyaya geldi.

41 yaşındaki hali ile meydan okuyan Tatlıtuğ, zaman zaman ailesiyle mutlu anlarını takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmiyor.

Peki sosyal medyada paylaştığı her fotoğrafla övgü dolu yorumlar alan Kıvanç Tatlıtuğ'un en büyük korkusunu biliyor musunuz?

Yakışıklılığı dillere destan olan ve attığı her adımla merak edilen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un hiç beklemediğiniz bir korkusu var. Ünlüler dünyasının en gözde isimlerinden olan Tatlıtuğ, yalnız kalmaktan oldukça korkuyor.

BURCU ESMERSOY

Stresliyken tırnaklarını yiyor.

MEGAN FOX
Kuru peçeteye dokunamıyor.

MURAT BOZ

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un ilginç takıntısını duyanlar adeta şoke oluyor.

