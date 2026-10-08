Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

Ece Su ve Arda adında iki çocuğu bulunan Canciğer, vaktinin büyük bir kısmını ailesine ayırıyor. Her projesinde farklı bir imajla izleyici karşısına çıksa da, hayranları için o hala Rıdvan Kanat Lisesi'nin zarif Sevda Hoca'sı...