Trend Galeri Trend Magazin Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş, yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsüyle hayranlarını şaşkına çevirdi. 43 yaşındaki oyuncunun değişimi ve fit görünümü sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, son halini gören takipçileri beğenilerini dile getirmeden edemedi.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 08.10.2026 16:14
Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

Yayınlandığı döneme damga vuran ve finalinin ardından yıllar geçmesine rağmen izleyicinin ilgisini koruyan Aşk-ı Memnu, karakterleriyle de gündeme gelmeye devam ediyor.

Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nebahat Çehre gibi güçlü oyuncuları aynı kadroda buluşturan unutulmaz yapım, bu kez dizinin dikkat çeken karakterlerinden Cemile ile konuşuluyor.

Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

Ziyagil Köşkü'nde yaşananlara olan merakı ve hırçın tavırlarıyla hafızalarda yer eden Cemile karakterini Pelin Ermiş canlandırıyordu.

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Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

Rolüyle geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazanan Ermiş, şimdilerde ise oyunculuk çalışmalarından çok sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

43 yaşındaki oyuncunun 115 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı son fotoğraflar kısa sürede dikkat çekti.

Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

Yıllar içerisinde görünümünde yaşanan değişimle beğeni toplayan Ermiş, son haliyle eski takipçilerine Aşk-ı Memnu günlerini yeniden hatırlattı.

Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

Pelin Ermiş'in paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri çok sayıda 'Cemile çok değişmiş', 'Zaman ona yaramış' Adeta bambaşka biri!' yorumları yaptı.

Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

DEĞİŞİMİYLE HERKESİ ŞAŞIRTAN BİR DİĞER İSİM: BERNA CANCİĞER

2003-2006 yılları arasında reyting rekorları kıran Hayat Bilgisi dizisinde, naif tavırları ve güzelliğiyle dikkat çeken Belma Canciğer, o dönem Türk televizyonlarının en sevilen yüzlerinden biri olmuştu.

Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

Dizinin ekranlara veda etmesinin ardından hayranlarının markajından çıkmayan ünlü oyuncu, şimdilerde çok farklı bir hayat sürüyor.

Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Canciğer'in güncel fotoğraflarını görenler, "Zaman onun için durmuş gibi" yorumlarında bulunuyor.

Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

Ece Su ve Arda adında iki çocuğu bulunan Canciğer, vaktinin büyük bir kısmını ailesine ayırıyor. Her projesinde farklı bir imajla izleyici karşısına çıksa da, hayranları için o hala Rıdvan Kanat Lisesi'nin zarif Sevda Hoca'sı...

Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

İşte Belma Canciğer'in Şaşırtan Değişimi: İŞTE SON HALİ!

Peki, Sevda Hoca şimdilerde nasıl görünüyor?

Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

Estetik dokunuşların yanı sıra doğal güzelliğini de korumayı başaran 52 yaşındaki oyuncu, formda görüntüsüyle genç kızlara taş çıkarıyor.

Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

İşte nostalji rüzgarı estiren ve "Nereden nereye" dedirten Belma Canciğer'in merak edilen son fotoğrafları...

Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

EFSANE İKİLİ OYA-BORA'NIN SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

2004 yılında evlenen pop müziğin sevilen ikilisi Oya- Bora, unutulmaz şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vurmuştu. Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu, 1987 yılında "GRUP DENK" isimli bir grup kurdular ancak bir süre sonra gurubun adı "OYA BORA" olarak değişti.

Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

Yıllarca birlikte çalışmalarına rağmen geç evlendiler ve geç çocuk sahibi oldular. 1987 ile 1997 arasında 5 albüm çıkardılar, 1997 yılından sonra da yeni albümleri çıkmadı. Onca zamandan sonra 2007 yılında çift birlikte yeniden konser vermeye başladı.

Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

Oya Küçümen "Süper Baba" dizisinde "Bana bir masal anlat baba" şarkısıyla sevenlerinin kalbinde taht kurdu. Bu hayranlığı, sevgiyi ölümsüzleştirdi. "Seni Bana Yazmışlar" ve "Saraylı" şarkıları en unutulmaz parçalar arasında.

Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

"İlişki Durumu: Karışık" için dizi müziğini de Oya Bora çifti yaptı.

Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

Oya Bora ikilisi ilk olarak 1987 yılında Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nde Melih Kibar'ın bestesi "Paydos" ile katıldı ve yarışmayı 2.'i olarak bitirdi. Çift birlikte 6 tane albüm çıkardı. "Seninle Beraberim", "Tiryaki", "Seni Bana Yazmışlar", "Saraylı", "Aşk, İhanet, Vs", "Aşk Güzel Şeydir & Adı Aşk Olsun"

Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN SON HALLERİ

Oya Bora çifti 1984 yılından bu yana birlikteler

Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

PEKİ AHMET AKKAYA'NIN SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bir dönem kariyerinde şöhretin zirvesini yaşayan Ahmet Akkaya, 2000'li yılların başlarında piyasaya bir süre ara vererek Almanya'ya yerleşmişti. Deprem sonrası kendi içine dönen ve ardından müziğe geri dönen sanatçı, ilerleyen yıllarda hayatında radikal kararlar aldı.

Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

İstanbul'un yorucu temposunu geride bırakan Akkaya, 2020 yılında evlenerek Kuşadası'na yerleşmiş ve doğayla iç içe sakin bir yaşamı tercih etmişti. Sanatçı, geçtiğimiz yıllarda (2023) ise eşiyle dostça yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

MÜZİKTEN HİÇ KOPMADI!

"Ahmet Akkaya son hali" diye aratan pek çok kişi onun müziği bıraktığını düşünse de, gerçek hiç de öyle değil. Televizyon ekranlarından uzak olsa da Akkaya, hayatını hala müziğin kalbinde kalarak kazanıyor.

Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

İŞTE SON HALİ!

Kendi stüdyosunda reklam müzikleri ve radyo jingle'ları hazırlıyor.

Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...

Yaklaşık 16 yıldır klip yönetmenliği yaparak sektöre farklı bir koldan hizmet veriyor.