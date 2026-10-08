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Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...
Seneler ona çok yaramış! Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si güzelliğiyle parmak ısırttı, takipçileri övgü yağmuruna tuttu...
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş, yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsüyle hayranlarını şaşkına çevirdi. 43 yaşındaki oyuncunun değişimi ve fit görünümü sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, son halini gören takipçileri beğenilerini dile getirmeden edemedi.
Giriş Tarihi: 08.10.2026 16:14