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"Senin abin benim yanımda..." Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan'dan mide bulandıran iddialar!

Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımlarla gündemi sarstı. Ceylan, ünlü şovmenle ilgili ortaya attığı mide bulandırıcı iddialarla büyük yankı uyandırırken, ima ettiği olaylar magazin dünyasına adeta bomba gibi düştü!

Giriş Tarihi: 28.04.2025 11:16 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 11:24
Senin abin benim yanımda... Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisi Gülseren Ceylan’dan mide bulandıran iddialar!

67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve 26 yaşındaki Gülseren Ceylan, ilişkileriyle magazin gündeminde konuşulmuştu. Yaş farkı sebebiyle eleştirilerin odağı olan çift, kulaklarını herkese kapatıp ilişkilerine devam etmişti.

Senin abin benim yanımda... Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisi Gülseren Ceylan’dan mide bulandıran iddialar!

SÜRPRİZ AŞKTA SON NOKTA!

Aşk hayatındaki polemiklere bir yenisi daha eklenen çiftin ayrılık kararı alması sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Gülseren Ceylan Instagram hesabında aşklarında neden son noktaya geldiklerine dair açıklamalarda bulundu. Eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e zehir zemberek sözler söyleyen Ceylan adeta öfke kusmuştu.

Senin abin benim yanımda... Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisi Gülseren Ceylan’dan mide bulandıran iddialar!

"YILLARIM ÇALINDI, EMEĞİMİN KARŞILIĞINI GÖREMEDİM"

Ceylan, hesabından sitem dolu sözlerle ayrılık kararı aldığını söyleyerek, "Yıllarım çalındı, emeğimin karşılığını göremedim. En zor zamanımda yalnız bırakılan yine ben oldum.

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldıklarını açıkladı | Video

Senin abin benim yanımda... Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisi Gülseren Ceylan’dan mide bulandıran iddialar!

"BANA VERMEDİĞİ MUTLULUĞU BAŞKA YERDE BULACAĞIM"

Ama gün gelecek, devran dönecek ve ben de çok mutlu olacağım. Kendi ailemi kuracağım. Onun bana vermediği ve vermek istemediği sevgiyi başka bir yerde bulacağım.

Senin abin benim yanımda... Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisi Gülseren Ceylan’dan mide bulandıran iddialar!

"ERKEKLERE GÜVENMEYİN"

Bana 'Kimseye ihtiyacın yok, ben senin ailenim' demişti. Ama erkeklere güvenmeyin, arkadaşlar. Bir gün varlar, bir gün yoklar. Bundan sonra benim için bitti. Yıllarımı, uğruna hiçbir şey yapmayacak bir adama daha harcamayacağım" demişti.