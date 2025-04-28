"Senin abin benim yanımda..." Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan'dan mide bulandıran iddialar!

"ERKEKLERE GÜVENMEYİN"

Bana 'Kimseye ihtiyacın yok, ben senin ailenim' demişti. Ama erkeklere güvenmeyin, arkadaşlar. Bir gün varlar, bir gün yoklar. Bundan sonra benim için bitti. Yıllarımı, uğruna hiçbir şey yapmayacak bir adama daha harcamayacağım" demişti.