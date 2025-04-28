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"Senin abin benim yanımda..." Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan'dan mide bulandıran iddialar!
"Senin abin benim yanımda..." Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan'dan mide bulandıran iddialar!
Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımlarla gündemi sarstı. Ceylan, ünlü şovmenle ilgili ortaya attığı mide bulandırıcı iddialarla büyük yankı uyandırırken, ima ettiği olaylar magazin dünyasına adeta bomba gibi düştü!
Giriş Tarihi: 28.04.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 11:24