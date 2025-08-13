Trend Galeri Trend Magazin Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: "Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım..."

Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: "Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım..."

Müzik dünyasının genç isimlerinden şarkıcı Elif Buse Doğan, katıldığı programda sektörde yaşadığı zorlukları anlattı. Sözlü tacize uğradığını dile getiren Doğan, ser verip sır vermedi...

Giriş Tarihi: 13.08.2025 10:23 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 10:23
Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım...

'Samsak Döveci' şarkısıyla müzik sektörüne giriş yapan ve geniş bir hayran kitlesi kazanan Elif Buse Doğan, başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım...

Genç yaşına rağmen sesiyle dikkat çeken Doğan, son olarak bir programa konuk oldu.

Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım...

Yaptığı açıklamalarla gündem olan ünlü şarkıcı, sektörde yaşadığı zorlukları anlattı.

Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım...

Doğan, "Sektörde kadın olmanın zorlukları var mı?" sorusuna samimi bir cevap verdi.

Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım...

Knedisini sözlü olarak taciz eden kişiyi açıkça söylemeyen Doğan şu ifadeleri kullandı "Zor şeyler yaşadım, yaşamaya devam ediyorum ama anlatmayacağım. Görsel odaklı bir iş yapıyoruz.

Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım...

"ÇOK ŞEYLE KARŞILAŞIYORUZ"

Sahne kıyafetlerinden tutun, müzikle ilgisi olmayan insanların yorumlarına kadar çok şeyle karşılaşıyoruz. Eleştiriler zaman zaman can sıkıcı olabiliyor. Ne yazık ki sözlü taciz gibi durumlarla da karşılaştım."

Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım...

Öte yandan geçen günlerde de genç oyuncular Deniz Durmaz ve Beren Demirkaya, oyunculuk sektöründe yaşadıkları zorlukları Günaydın'a anlatmıştı. Büyük bir aşkla bağlı oldukları mesleklerini yapamadıklarını, dış görünüşlerinden ötürü mobbinge maruz kaldıklarını söyleyen ikili; belli ajanslara bağlı oyuncuların sürekli iş aldığını belirterek sektördeki tekelleşmeye dikkat çekti.

Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım...

'MESLEĞİME ÇOK AŞIĞIM'
Oyunculuk kariyerinizden bahseder misiniz?
DENİZ DURMAZ: 10 senedir oyunculuk yapıyorum. Tiyatroda birçok oyunda sahneye çıktım. Önemli dizilerde başrolde oynadım. Mesleğime çok aşığım.

Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım...

"HEP HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

BEREN DEMİRKAYA: 11 yaşımda konservatuvarın müzik bölümüne girdim. 8 yıl okuduktan sonra bir sanat merkezinde oyunculuk eğitimi aldım. 15 yıldır bu sektördeyim. Birçok projede yer aldım. 'Emanet', '90'lar' gibi izlenen dizilerde oynadım. En son 'Of'lu Hoca 4' filminde yer aldım. Tiyatroya da çok emek verdim ama sonunda hayat beni bu noktaya getirdi. Hep hayal kırıklığı yaşıyorum.

Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım...

'ÇENEN YAMUK' DİYEREK KADROYA ALMADILAR

Hangi noktaya geldiniz biraz açar mısınız?
B.D.: Oyunculuk için yıllardır büyük mücadele veriyorum. Her seçmeye büyük bir enerji ile gidiyorum. Her şey yolunda giderken son aşamada iptal oluyor. Bunu sürekli yaşayınca umudunuzu da kaybediyorsunuz. O kadar çok yaşadım ki bunu. Mesela tüm görüşmelere gittim, sözleşme imzalamaya giderken, 'çenen yamuk' diyerek kadroya almadılar. Buna çok üzülmüştüm. Benim ailemin durumu iyi, ailem destek oluyor.

Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım...

Ama herkes benim kadar şanslı değil. Konservatuvardan mezun birçok oyuncu arkadaşım da benzer süreçler yaşıyor. Oyunculuk mezunu olup, kuryelik yapanlar var. Artık isyan noktasına geldik. Hep belli isimler, belli çevreler ekranda iş yapıyor. Geriye kalan da kendi mesleğini yapamaz hale geldi.

Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım...

D.D.: Bugüne kadar mesleğimi yapabilmek için büyük mücadele veriyorum. Tamam bizimlesin diyorlar. Son anda başka bir isimle anlaşıyorlar. Bunu o kadar çok yaşadım ki. Umutsuzluğa kapılıyorum artık.

Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım...

"BİRÇOK KADIN OYUNCU GİBİ BEN DE TACİZE MARUZ KALDIM"

Ne gibi zorluklar yaşadınız, mobbinge veya tacize maruz kaldınız mı?
B.D.: Evet. Sektörde birçok kadın oyuncumuzun başına geldiği gibi ben de tacize maruz kaldım. Açık açık teklif boyutunda tacize uğradım. Hatta çok güzel bir proje olmasına rağmen babamı devreye sokup sözleşmemi dahi iptal ettirdim. Mobbinge de maruz kalıyoruz. D.D.: Yeni oyuncu olduğum dönem fiziksel görünümüm yüzünden çok defa mobbinge maruz kaldım. Rahatsızlığım var bundan dolayı da alt bedenim üst bedenime göre daha kalın.

Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım...

Sürekli bu rahatsızlığımdan dolayı sektörde mobbinge maruz kaldım. Yıllarca bu rahatsızlığımdan dolayı kilo vermek adına her türlü şeyi denedim. Hayatımın en büyük travması haline geldi. İnsanlar dış görünüş baskısından dolayı hayatını kaybediyor. Nihal Candan en son örneği. Bende derin bir travma yarattı. Şimdi çok zayıfladım ama aynaya hala baktığımda kendimi güzel bulamıyorum. Hep daha zayıf olayım diye kendimde kusur buluyorum, yargılıyorum. Sektörün bize dayattığı güzellik algısı yüzünden yıllarca gittiğim her görüşmede fiziksel özelliğim yüzünden yargılandım.

Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım...

OYUNCULAR ARASINDA BÜYÜK ÜCRET FARKI VAR

Sektörde belli başlı isimlere çok yüksek ücretler veriliyor. Bazıları çok yüksek alırken diğerlerine böyle verilmemesini siz nasıl yorumluyorsunuz?
B.D.: Uçurum var ücretler arasında. Bazı isimler yapımcıya çok kazandırdığı için yüksek ücret alabilir ama denge yok. Birisi çok diğeri az alınca kompleks oluşuyor, kıskançlık da yaşanabiliyor. Bunun olmaması için dengeli bir paylaşım yapılması gerekiyor.

Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım...

D.D.: Oyuncular arasında ücret açısından büyük farklılık olması sistemin de dengesizliğini beraberinde getiriyor. Sektöre her açıdan adaletli bir sistemin gelmesi gerekiyor. Böyle dengesiz bir sistemde hırslar, kıskançlıklar devreye giriyor.

Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım...

"HİÇBİR ŞEYDEN KORKMUYORUM"

Cihangir tayfası denilen bir grup da sektördeki tekelleşmede etkin bir rol oynuyor. Siz neler söylemek istersiniz?
B.D.: Tekelleşmeyi delmek istiyorum ki yeni oyunculara ilham olalım. Tekelleşmeye karşı 'Burada ben de varım' diyorum. Yeni insanlara artık alan açılmalı. Benim bugüne kadar çok hakkım yendi. Artık yeni nesil bunu yaşamasın. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Haksızlıkları cesurca söylüyorum. Artık bu adaletsizliğin bitmesi gerekiyor.

Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım...

D.D.: Ben de aynı şekilde bu tekelleşmeye karşı mücadele ediyorum. Zaten bundan dolayı cesur şekilde sosyal medyada isyan ettim. Seçmelere gidiyorum, her şey yolunda giderken 'sen seçildin' denildikten sonra başka bir isim kadroda yer alıyorsa burada büyük bir haksızlık vardır.

Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım...

Hep belli isimler, belli ajanslar iş yapıyorsa zaten bu durumu sorgulamak gerekiyor. Sadece benim hakkım yenmiyor, benim gibi birçok insanın da hakkı yeniyor.

Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım...

Dış görünüşlerinden ötürü sık sık mobbinge maruz kaldıklarını belirten Deniz Durmaz ve Beren Demirkaya, "Sektörün bize dayattığı güzellik algısı moral bozucu. Yıllarca görüşmelerde fiziksel özelliklerimiz yüzünden yargılandık. Bu durum bizde travma oldu" diye konuştu

Sektörde tekelleşme tartışması sürüyor. Siz neler söylemek istersiniz?
D.D.: Sektörde tekelleşme olduğu görülüyor. Ben veya benim gibi oyuncular projede rol alabilmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Ben başrol olayım demiyorum ama yan rollerde bile şansımız olmuyor. Bizim isyanımız buna. Tekelleşmeden dolayı hayatını kaybeden meslektaşlarımız var. Herkese hak ettiğinin verilmesini ve kimsenin psikolojisiyle oynanmasını istemiyoruz.

Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım...

"TEKELLEŞME YÜZÜNDEN MAĞDUR OLDUM HEM DE YILLARDIR"

B.D.: Açık açık tekelleşme var zaten. Çok popüler bir isim verilirken yanına yine kendi ajansından başka oyuncuyu şart koşuyorlar. Çok bilinen ajanslara da başvurdum. Ama bırakın benimle çalışmayı muhatap bile olmadılar. Yüzüme bile bakmadılar. Şimdiki menajerim bana rol alabilmek için büyük mücadele veriyor. Tekelleşme yüzünden mağdur oldum hem de yıllardır. Bu sistemin değişmesi lazım. Hep belli oyuncular, belli ajanslar iş yapıyor, diğerleri mesleğini yapamaz hale geldi. Benim de isyanım bu tekelleşen sisteme. Sosyal medyada isyan etmemim sebebi de zaten tekelleşmeden dolayı iş alamıyorum, oyunculuk yapamıyorum, o zaman yaşadığım haksızlığı herkes duysun, bilsin istedim.

Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım...

REKABET KURULU'NUN SORUŞTURMASIYLA HAKSIZLIKLAR BİTECEK

Rekabet Kurulu da sektördeki tekelleşmeye yönelik soruşturma başlattı. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz?

D.D.: Soruşturmanın başlamasıyla sektördeki büyük isimler konuşmaya başladı. Tekelleşme var, bunun araştırılmaya başlaması ise sistemin daha adil olması açısından son derece önemli. Tekelleşme sona erecek, umudum var. Bizlerin önünün açılacağına inanıyorum.

Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım...

B.D.: Sektördeki tekelleşme sona erecek artık diye umutlanmaya başladım. Sektördeki haksızlığın giderilmesi adına çok önemli buldum. Tüm haksızlıklar ortaya çıksın ve bizim gibi mağdur olan oyuncular da mesleğimizi yapabileceğiz diye düşünüyorum. Sanat dünyasında artık daha adil bir düzenin olması gerekiyor.