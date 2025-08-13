Ser verip sır vermedi! Şarkıcı Elif Buse Doğan sektördeki zorlukları anlattı: "Sözlü taciz yaşadım ama anlatamayacağım..."

"BİRÇOK KADIN OYUNCU GİBİ BEN DE TACİZE MARUZ KALDIM"



Ne gibi zorluklar yaşadınız, mobbinge veya tacize maruz kaldınız mı?

B.D.: Evet. Sektörde birçok kadın oyuncumuzun başına geldiği gibi ben de tacize maruz kaldım. Açık açık teklif boyutunda tacize uğradım. Hatta çok güzel bir proje olmasına rağmen babamı devreye sokup sözleşmemi dahi iptal ettirdim. Mobbinge de maruz kalıyoruz. D.D.: Yeni oyuncu olduğum dönem fiziksel görünümüm yüzünden çok defa mobbinge maruz kaldım. Rahatsızlığım var bundan dolayı da alt bedenim üst bedenime göre daha kalın.