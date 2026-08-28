Seray Sever’den ‘Dünya Güzellerim’ itirafları: Çok ciddi anlamda tövbe ettiren bir işti!

Seray Sever'in Bodrum'daki evine konuk olduk; ünlü sunucu ve oyuncu, doğayla iç içe kurduğu huzurlu yaşamının kapılarını bizler için araladı. 2018'de evlendiğinde aldığı radikal kararla evini Bodrum'a taşıyan ve çocuklarının doğumuyla birlikte tam zamanlı Ege yaşamına geçen Sever, Ege'deki sakin hayatını ve annelik heyecanını samimiyetle anlattı. "Dadı" ve "Kurtlar Vadisi" gibi efsane projelerdeki oyunculuk kariyerinden sunuculuk yıllarına uzanan serüvenini içtenlikle paylaşan ünlü isim; 30 doktorun girdiği riski yüksek doğum sürecinden "Dünya Güzellerim" setinde yaşadığı skandallara, Kenan Işık'la olan unutulmaz anılarından estetik ve menopoz açıklamalarına kadar pek çok konuda ezber bozan itiraflarda bulundu… Seray Sever, Günaydın YouTube kanalında bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer sürecine, merak edilenlerini anlattı.