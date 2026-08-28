Seray Sever’den ‘Dünya Güzellerim’ itirafları: Çok ciddi anlamda tövbe ettiren bir işti!

BİR DÖNEM DIŞLANDIM, BENİM EĞİTİMİMDE VE ALTYAPIMDA İNSAN PEK YOKTU

-Boğaziçi Ekonomi bölümü mezunusunuz ve Matematik Ödülleri'nde dereceniz var. Neden televizyon dünyasına girdiniz? Bu alanda bir şeyler yapmayı düşünmediniz mi?

Yaptım. Ekonomi programı yaptım, başka şeyler yaptım ama şöyle söyleyeyim, çok iyi bir öğrenciydim. Hedefim de belliydi. Boğaziçi Üniversitesi'ni istiyordum. Hatta bir soruyu yanlış işaretleyip ekonomiyi kazandım. İşletme birinci tercihimdi ikinci tercihim geldi. Okul hayatım da çok güzel geçti. Ama herhalde içimde başka bir aşk da var. Ben sahnede ve kameralarda rahat eden bir insanım. Oradaki altyapım ve aile yapım beni bu ortamda korudu. Anne baba bir ve çocuklarının çok üstüne düşüyorlar, güzel bir aile. Üstüne iyi bir eğitim. Hatta bir dönem dışlandım ben. Çünkü çok fazla benim eğitimimde de altyapımda da insan ortamımızda yoktu.

ÇOK SAF KALIYORDUM, SEKTÖR BENİ YOZLAŞTIRDI

Ben böyle saf kalıyordum. Her söyleyene inanıyorum gibi bir durumum vardı. Sonra iki ortamı birbirine adapte etmeyi öğrendim. Biraz yozlaştırdı tabii beni. Bizim ortam biraz daha yoz bir ortam çünkü. Sonrasında tekrar dedim ki "Kendimi bulmam lazım." Hatta prodüksiyon şirketi kurdum. Çünkü öyle bir noktaya geliyorsunuz ki bir bakıyorsunuz magazinde mesela, magazine laf söylemek için söylemiyorum ama sizinle alakalı olmayan haberler oluyor. Sonra "Sağlam duracağım" diyorsunuz deriniz kalınlaşıyor, bu sefer siz yozlaşıyorsunuz. Onu takmam, bunu takmam derken bir imaj oluşuyor. Aslında o kişi değilsiniz ve kendinizi ortaya çıkarmak istiyorsunuz. Bunların karmaşasını kendi içimde çok yaşasam da güçlü durdum. Herhangi bir tuzağa düşmedim. Çok sağlam yürüdüm. Bir tek eksiğim kendi ailemi kurabilmekti. O gerçek aşkı bulmak, çocuklara sahip olmak… O da çok geç zamana kadar anca geldi. Ama şimdi çok kendimim zaten insanlar artık görüyorlar. Eğitimimin bana artısı oldu. Şimdi onu görüyorum.