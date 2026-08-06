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Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: 'Ben daha ölmedim'
Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: "Ben daha ölmedim"
Türk müziğinin 'beste fabrikatörü' olarak tanınan Serdar Ortaç, 31 yıllık sanat hayatını özel bir geceyle taçlandırdı. Ünlü sanatçı aynı zamanda sahneleri ne zaman bırakacağına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 06.08.2026 07:56
Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 09:49