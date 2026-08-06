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Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: "Ben daha ölmedim"

Türk müziğinin 'beste fabrikatörü' olarak tanınan Serdar Ortaç, 31 yıllık sanat hayatını özel bir geceyle taçlandırdı. Ünlü sanatçı aynı zamanda sahneleri ne zaman bırakacağına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 06.08.2026 07:56 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 09:49
Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: Ben daha ölmedim

Müzik dünyasında 31 yılı geride bırakan Serdar Ortaç, düzenlenen özel geceyle kariyerini kutladı. Ünlü isimlerin sahne alarak Ortaç'ın unutulmaz şarkılarını seslendirdiği organizasyon öncesinde deneyimli popçu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: Ben daha ölmedim

"31 SENENİN ÖZETİ VAR"

Gecenin konseptinden ve hissettirdiği heyecandan bahseden Serdar Ortaç, "Bu gece için 'Sanatçıları çağırın, sürprizler yapın. Yüzlerce şarkın var. Herkes bir şarkını söyler' dediler. Biz de böyle bir gece yaptık" ifadelerini kullandı. Organizasyona emek verenlere ve katılan meslektaşlarına teşekkür eden sanatçı, "Bu gece 31 senenin özeti var. Muazzam bir gece. Gelen bütün sanatçılara teşekkür ediyorum" dedi.

Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: Ben daha ölmedim

EMEKLİLİK İDDİALARINA NOKTAYI KOYDU

Müzik sektöründe 'beste fabrikatörü' olarak anılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Ortaç, sahneleri bırakıp bırakmayacağı yönündeki merak edilen soruya da açıklık getirdi. Emeklilik için tek bir şartı olduğunu belirten ünlü isim, "Bir sürü kişi var böyle. Ancak ben daha gitmedim, gitmeyi de düşünmüyorum. Konser teklifi gelmezse ancak emekli olurum. Teklifler geldiği sürece sahnede olmaya devam edeceğim" sözleriyle teklif aldığı sürece sahnelerden kopmayacağını vurguladı.

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Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: Ben daha ölmedim

MS HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYOR

Türk pop müziği usta ismi Serdar Ortaç, bir süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele ediyor. Serdar Ortaç, geçtiğimiz aylarda canlı yayın açarak hem sitem dolu açıklamalarda bulunmuştu, hem de vasiyetini açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.

Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: Ben daha ölmedim

SEVENLERİNDEN SÖZ İSTEDİ

Ünlü şarkıcı takipçilerinden ve sevenlerinden söz istemişti.

Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: Ben daha ölmedim

"YAKINDA ÖLÜP GİDECEĞİM..."

Serdar Ortaç, şarkılarının hak ettiği değeri görmediğinden yakınarak, "Bana bir söz verin, bu şarkıları yaşatın. Bunlara sağlığımda klip çekmediler, kimseye ulaştırmadılar. Yakında ölüp gideceğim, bunları herkese ulaştırın." ifadelerini kullanmıştı.

Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: Ben daha ölmedim

"35 SENE OLDU BATMADIM"

Ünlü isim, hakkında sık sık çıkan "Battı, tükendi, bitti" şeklindeki haberlere de "Herkes elinden geleni yaptı ben batayım diye ama hala batmadım, 35 sene oldu" diyerek yanıt vermişti.

Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: Ben daha ölmedim

İşte diğer ünlü isimlerin bilinmeyen hastalıkları...

SEZEN AKSU

'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor.

Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: Ben daha ölmedim

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: Ben daha ölmedim

KIVANÇ TATLITUĞ

Türkiye'nin en başarılı ve yakışıklı oyuncularından biri olarak kabul edilen Kıvanç Tatlıtuğ, hem yeteneği hem de karizmasıyla milyonların kalbini kazanmayı başardı.

Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: Ben daha ölmedim

Oyunculuğuyla takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un hastalığını belki de duyunca çok şaşıracaksınız.

Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: Ben daha ölmedim

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.

Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: Ben daha ölmedim

SEDA SAYAN

Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan da yıllardır hastalıkla mücadele ediyor.

Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: Ben daha ölmedim

Tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: Ben daha ölmedim

MEHMET ALİ ERBİL

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastalığı, ilk duyulduğunda oldukça tuhaf karşılanıyor.

Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: Ben daha ölmedim

Erbil, ''Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.Ünlü şovmen sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.

Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: Ben daha ölmedim

EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş'in albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdiği anlar kameralara yansıyarak yurt dışına yayılmıştı.

Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: Ben daha ölmedim

Ölüm kalım savaşı veren ve oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor.

Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: Ben daha ölmedim

AJDA PEKKAN

79 yaşındaki 'Süperstar' Ajda Pekkan'ın hastalığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: Ben daha ölmedim

Pekkan'ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor.

Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: Ben daha ölmedim

LADY GAGA

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir konserini iptal ettikten sonra fibromiyalji hastalığının olduğunu duyurarak bu konuda farkındalık yaratmak istediğini açıklamıştı.

Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: Ben daha ölmedim

BELLA HADİD

Podyumların gözde modellerinden Bella Hadid, Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Hadid'in annesi Yolanda Hadid ile kardeşi Anwar Hadid de bağışıklık sistemini etkileyen bu hastalıktan muzdarip.

Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: Ben daha ölmedim

SELENA GOMEZ

Selena Gomez, uzun bir süredir Lupus hastalığıyla mücadele ediyor. Gomez, hastalığı nedeniyle böbrek nakli ameliyatı olmuştu. Şarkıcı, hayatını konu alan belgeselde ise 2018 yılında kendisine bipolar bozukluk teşhisi konduğunu da söylemişti.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör