Serdar Ortaç emekli olacağı tarihi açıkladı! 31 yıllık kariyerini sahnede kutladı: "Ben daha ölmedim"

"31 SENENİN ÖZETİ VAR"

Gecenin konseptinden ve hissettirdiği heyecandan bahseden Serdar Ortaç, "Bu gece için 'Sanatçıları çağırın, sürprizler yapın. Yüzlerce şarkın var. Herkes bir şarkını söyler' dediler. Biz de böyle bir gece yaptık" ifadelerini kullandı. Organizasyona emek verenlere ve katılan meslektaşlarına teşekkür eden sanatçı, "Bu gece 31 senenin özeti var. Muazzam bir gece. Gelen bütün sanatçılara teşekkür ediyorum" dedi.