Trend Galeri Trend Magazin Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: 'Bu anı uzun zamandır bekliyordum'

Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: "Bu anı uzun zamandır bekliyordum"

Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında evli kalan İrlandalı model Chloe Loughnan, anne olacağını duyurmasının ardından gelen destek mesajlarına sosyal medyadan yanıt verdi. Karnı burnunda pozlarıyla duygularını paylaşan ünlü isim, uzun zamandır bu anı beklediğini belirtti.

Giriş Tarihi: 02.09.2026 09:53 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 09:56
Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum

Serdar Ortaç'la 2014-2019 yılları arasında evli kalan Chloe Loughnan, özel hayatındaki yeni gelişmeyle gündeme geldi.

Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum

İrlandalı model, bir süredir birlikte olduğu mimar Fergus Hennessy ile 2023 yılında aldığı evlilik teklifiyle mutluluğunu duyurmuştu.

Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum

Loughnan bu kez anne olmaya hazırlandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından hamilelik sürecinden kareler paylaşan ünlü model, büyüyen karnını gösterdiği pozlarına "Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm" notunu düştü. Böylece takipçilerine bebek beklediğini müjdeli bir paylaşımla duyurdu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum

"BU ANI UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM"

Bebek müjdesinin ardından gelen destek mesajlarına sosyal medya hesabından yanıt veren Chloe Loughnan, takipçilerine teşekkür ederek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Sevginiz, desteğiniz ve iyi dilekleriniz benim için çok şey ifade ediyor. Bugün sahip olduğum hayatı kurmak için çok çalıştım ve bu anı uzun zamandır bekliyordum. Bu yeni döneme sevgi, huzur ve minnettarlıkla girmekten dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Anneliğe adım atmak için çok heyecanlıyım."

Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum

Öte yandan ünlü modelin hamilelik açıklaması, akıllara eski eşi Serdar Ortaç'ın evlilikleri sırasında çocuk sahibi olma konusunda yaptığı açıklamaları da getirdi. Ortaç, geçmişte verdiği röportajlarda baba olma isteğini ve çocuk özlemini çeşitli kez ifade etmişti.

Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum

BEBEK BEKLEYEN BİR DİĞER ÜNLÜ GÖKÇE BAHADIR

"Hayat Bilgisi", "Yaprak Dökümü", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve "Ömer" gibi projelerdeki başarısıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan müjdeli haber gelmişti.

Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum

ANNE OLUYOR

Birçok başarılı yapımda rol alan Bahadır'ın anne olacağı öğrenilmişti. Söylentiler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranları da büyük heyecan yaşamıştı.

Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

2022 yılında evlenen Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çiftinin, bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. 3,5 aylık hamile olan Bahadır'ın, kız çocuğu beklediği ortaya çıktı. Hamileliğini gözlerden uzak yaşayan ve nazar değmesinden korkan oyuncunun, bebeği için şimdiden alışveriş yapmaya başladığı öğrenildi.

Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum

İşte sizler için derlediğimiz diğer evli ünlü çiftler…

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum

KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL

Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum

DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI

Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum

SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR

Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA

Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum

FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL

Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum

ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ

Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: Bu anı uzun zamandır bekliyordum

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER