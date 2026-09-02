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Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: 'Bu anı uzun zamandır bekliyordum'
Serdar Ortaç’ın eski eşi anne olacağını duyurmuştu! Chloe Loughnan: "Bu anı uzun zamandır bekliyordum"
Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında evli kalan İrlandalı model Chloe Loughnan, anne olacağını duyurmasının ardından gelen destek mesajlarına sosyal medyadan yanıt verdi. Karnı burnunda pozlarıyla duygularını paylaşan ünlü isim, uzun zamandır bu anı beklediğini belirtti.
Giriş Tarihi: 02.09.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 09:56