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Serdar Ortaç'tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!
Serdar Ortaç'tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!
Son dönemde Kadir İnanır'ın vasiyet açıklamasıyla hareketlenen magazin gündeminde bir hamle de Serdar Ortaç'tan geldi. Sahne aldığı mekanda mikrofonu eline alarak vasiyetini ilan eden ünlü sanatçı, açıklamalarıyla büyük yankı uyandırdı.
Giriş Tarihi: 21.09.2026 13:25
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 13:33