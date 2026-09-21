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Serdar Ortaç'tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak! 

Son dönemde Kadir İnanır'ın vasiyet açıklamasıyla hareketlenen magazin gündeminde bir hamle de Serdar Ortaç'tan geldi. Sahne aldığı mekanda mikrofonu eline alarak vasiyetini ilan eden ünlü sanatçı, açıklamalarıyla büyük yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 21.09.2026 13:25 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 13:33
Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

"Mesafe", "Dansöz", "Karabiberim" ve "Padişah" gibi eserleriyle yıllardır müzik dünyasının en bilinen isimleri arasında yer alan Serdar Ortaç, bu kez şarkılarıyla değil, miras açıklamasıyla gündeme geldi.

Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

Yıllardır hem sahne performansları hem de özel hayatına ilişkin açıklamalarıyla magazin gündeminde yer alan Ortaç, bir otelde sahne aldığı sırada mikrofonu bırakarak vasiyetiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

Sanatçı, Kadir İnanır'ın yaptığı gibi kendisinin de vefatından sonra yaşanacak süreci şimdiden planladığını belirtirken, "Hayattayken mirasımı yazdım" dedi.

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Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

Ortaç, mirasını başta yanında uzun süredir çalışan kişiler olmak üzere, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarına bırakacağını açıkladı.

Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

Sanatçı ayrıca kendisinden sonra mal varlığının nasıl paylaşılacağına ilişkin son kararın bu kişiler arasında şekillenmesini istediğini söyledi. Bu açıklama, Ortaç'ın geçmiş yıllarda mirasıyla ilgili yaptığı sözleri de yeniden gündeme getirdi. Sanatçı 2023 yılında, "Çoluk çocuğum yok, o yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten, onu da onlar paylaşacak" demişti.

Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

Ortaç'ın sözünü ettiği ev ise İstinye sırtlarında, Boğaz manzarasına hakim konumuyla dikkat çeken milyonluk mülkü.

Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

Sanatçının 2016 yılında 15 milyon TL'ye satın aldığı belirtilen ev, 750 metrekarelik arsa üzerine kurulu. 8 oda, 4 salon ve 4 banyonun bulunduğu mülkte ayrıca teras ve balkonlar da yer alıyor. Özel kamera sistemi ve peyzaj alanının da bulunduğu evin değerinin, satın alındığı tarihten bu yana yaklaşık beş katına çıktığı belirtiliyor. Serdar Ortaç'ın son vasiyet açıklamasıyla birlikte yıllar önce söylediği "Bir ev var zaten, onu da onlar paylaşacak" sözleri de yeniden gündeme taşındı.

Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

KADİR İNANIR'IN ARDINDAN BİR VASİYET AÇIKLAMASI DA ORHAN GENCEBAY'DAN GELMİŞTİ

Orhan Gencebay, Yeniköy'de basın mensuplarının objektiflerine yansıdı. Bir nikâh töreninden çıkan usta sanatçı, sağlık durumuyla ilgili çıkan haberlere "İyiyim, hiçbir problemim yok" sözleriyle yanıt vermişti.

Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

Kadir İnanır'ın vefatının ardından gündeme gelen miras tartışmaları hakkında da soruları yanıtlayan Gencebay, vasiyeti olup olmadığı yönündeki soruya, "Şimdi böyle şeyleri konuşmayalım, daha sonra konuşuruz" diyerek karşılık vermişti.

Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

NELER OLMUŞTU?

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, 27 Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncunun vefatı, sanat dünyasını ve onu yıllardır büyük bir sevgiyle takip eden milyonları derin bir yasa boğdu.

Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

MİRASINDA GELİŞME YAŞANMIŞTI!

Vefatın ardından gözler usta sanatçının geride bıraktığı mirasa çevrilirken, hukuki süreçte dikkat çeken detaylar gün yüzüne çıkmıştı.

Yaşamı boyunca üç ayrı vasiyetname hazırlayan usta sanatçının, ilk vasiyetini 2015 yılında kaleme aldığı, 2022 yılında ise noter huzurunda iki vasiyet daha düzenlediği öğrenilmişti.

Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

AKRABALARI ADLİYE ÖNÜNDE SIRAYA GİRDİ...

Kritik saat yaklaşırken usta oyuncunun yakın çevresi ve yeğenleri de Beykoz Adliyesi binasında yerini almıştı.

Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

Sabahın erken saatlerinden itibaren adliye çevresinde toplanan aile üyeleri ve yeğenlerin, mahkeme salonundan gelecek resmi açıklamaları takip etmek üzere heyecanlı bir bekleyiş içinde olduğu gözlenmişti.

Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

VASİYET KARARI ERTELENDİ!

Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin okunması beklenen duruşmada erteleme kararı çıkmıştı.

Beykoz Adliyesi önünde açıklama yapan dava avukatı, üç mirasçıya resmi tebligat ulaşmadığı gerekçesiyle vasiyetin açıklanmasının 17 Aralık tarihine ertelendiğini duyurmuştu.

Açıklama yapan avukat Hikmet Altun Kalem, "28 mirasçı var" dedi. Levent İnanır, "Adres değişikliği ve tatilde olanlar var. Bize katılmama sebebi değil bu durum... Herkes onun yeğeni, tamamlanacaktır. 17 Aralık'ta katılım sağlanacak. Bulunmayanı da bulacağız. Dayımıza son görevimiz olacak. Vekalet vermeleri gerekir. Bazılarına tebligat ulaşmamış çünkü... Türkiye'nin hukuku Allah'ın adaleti var" ifadelerini kullanmıştı.

Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

"DAYIM BIRAKIN BİR KOL SAATİNİ, BİR KRAVAT DAHİ BIRAKMAMIŞ BİZE"

Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmanın ardından İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'ın açıklamaları dikkat çekmişti.

Levent İnanır, gazeteci Nurettin Soydan'a yaptığı açıklamada da dikkat çeken ifadeler kullandı. İnanır, "Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti. Bütün filmlerinin teliflerini, hatta dedemden kalan bazı miras paylarını bile Jülide Kural'a devretmiş" dedi.

İnanır, "Elbette Jülide Hanım'a bir şeyler bırakması bizi üzmez ama aile bağlarını önde tutan Kadir İnanır'ın tüm soy geçmişine bir kravat dahi bırakmaması dünya görüşüne uygun değil. Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız" ifadelerini kullanmıştı.

Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

"KADİR İNANIR'IN İRADE SORUNU VARDI"

Yeşilçam oyuncusunun 2015'te hazırladığı vasiyetin neden değiştiğine ilişkin "O da bir soru işareti." diyerek durumun kafa karıştırıcı olduğunu vurgulayan Levent İnanır ayrıca, "Sevgili Kadir dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak vasiyetnamenin içeriği de çok önemli değil. Vasiyetini üç kez değiştirmiş. Neden değiştirdi? Kafa karışıklığı var, irade sorunu var." açıklamasında bulunmuştu.

Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

Kadir İnanır'ın vasiyeti üzerinden devam eden davada aile bireylerinin karşılıklı açıklamaları gerilimi artırırken, sosyal medyada paylaşılan bir tehdit mesajı da gündeme geldi.

Duruşma öncesinde Kadir İnanır hakkında "Dayımın irade sorunu vardı" ifadelerini kullanan Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Acar, eski eşine yönelik eleştirilerde bulunurken Kadir İnanır'dan, "sözü ve duruşu birbiriyle örtüşen bir insan" şeklinde söz etmişti.

Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

SOSYAL MEDYADA TEHDİT İDDİASI

Neslihan Acar'ın paylaşımının ardından kendisi ile Öykü Kardelen Arıca'nın tehdit edildiği yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayıldı.

Sosyal medya platformlarında, Levent İnanır'a ait olduğu ileri sürülen bir WhatsApp yazışmasının görüntüsü paylaşıldı.

Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

Söz konusu mesajda, geçmişte Neslihan Acar'ın şiddete maruz kaldığı iddia edilen bir olaya ilişkin fotoğrafın da gönderildiği öne sürüldü. Paylaşımı yapan X kullanıcısı, mesajın Acar ve kızı Öykü Kardelen Arıca'ya yönelik tehdit içerdiğini iddia etti.

Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

KIZINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: "BURADAYIM, GEL"

Öykü Arıca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme gelen iddialara ilişkin paylaşımda bulundu. Babası Levent İnanır'a seslenen Arıca, annesine ait olduğu belirtilen eski fotoğrafın 77 yaşındaki anneannesine gönderilmesine tepki göstererek, "Annemin ayrılık sebebi olan yara bere içindeki fotoğrafını 77 yaşındaki anneanneme göndermenin amacı yeniden bu hale getiririm demek mi? Buradayım, gel" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

NESLİHAN ACAR: "DEMİRDEN KORKAN TRENE BİNMEZ"

Neslihan Acar ise sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada, eski bir fotoğraf kullanılarak kendisine tehdit mesajı gönderildiği iddiasını doğruladı. Acar, paylaşımında mesajın kendisine ulaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığım doğrudur. Şu an iyiyim. Fotoğrafımı aileme borç bildiğimden paylaşıyorum. Mesaj 77 yaşındaki sevgili anneme atılmasından başka bir önem taşımamaktadır."

Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

Öte yandan Levent İnanır'ın 'İrade sorunu vardı' cümlesi sonrası Neslihan Acar, zehir zemberek sözler kullanmıştı. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Acar, açıklamasıyla adeta gündeme oturmuştu.

"İRADE SAHİBİ OLARAK DA HAFIZALARA KAZINMIŞTIR"

Acar sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir. İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir."

Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

"MİNNETTARIM BİZE İRADELİ VE DOĞRU İNSAN OLMANIN KODLARINI AKTARDIĞI İÇİN"

Açıklamasına devam eden Acar, "Bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir. İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için"

Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

"HAKLARINDA DESTEKSİZ ATMAK GAFLET VE DALALETTİR!"

Son olarak Acar, "Ünlü insanların hayatlarının büyük kısmı kayıt altında geçer,yemek yese,yürüse,konuşsa, sussa görüntülenir. Bu yüzden haklarında desteksiz atmak gaflet ve dalalettir! Cehaletle birleştiğinden, birgün adalet ayağıma dolanır diye düşünmezler! En yakınlarına da utanç kalır! Yazık!" şeklinde bir açıklama yaptı.

"KAN BAĞININ YÜKÜNDEN BÜTÜNÜYLE SIYRILMAK KOLAY OLMUYOR!"

Kadir İnanır için "irade sorunu" vardı diyen Levent Arıca'ya bir tepki de kızı Öykü Arıca'dan geldi. Öykü Arıca "Maalesef yaşadığımız kültürde kan bağının yükünden bütünüyle sıyrılmak kolay olmuyor! Benim için konu zaten kapanmıştır, tarafım da tavrım da bellidir. Benim Annem de babam da Neslihan'dır, bu hep böyle oldu böyle olacak işimize bakalım" dedi.

Serdar Ortaç’tan ezber bozan vasiyet kararı: Boğaz manzaralı saray yavrusu bakın kimlere kalacak!

DEV SERVETTE ASLAN PAYI HAYAT ARKADAŞINA MI GİDİYOR?

Hürriyet'te yer alan habere göre, usta oyuncunun son vasiyetnamesinde mal varlığının büyük bir kısmını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı öne sürüldü. Belgede ayrıca Kural'ın vefat etmesi ihtimaline karşı, servetin insan hakları dernekleri ile eğitim kurumları arasında paylaştırılmasının istendiği iddia edildi.