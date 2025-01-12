Trend Galeri Trend Magazin Serdar Ortaç’tan radikal karar! Sağlığı elvermedi 10 milyon dolarlık evini değiştiriyor

Serdar Ortaç’tan radikal karar! Sağlığı elvermedi 10 milyon dolarlık evini değiştiriyor

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, MS hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyor. Serdar Ortaç, geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle radikal bir karar aldı ve oturduğu evi değiştirecek. İşte ayrıntılar!

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 12.01.2025 07:00 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 07:00
Serdar Ortaç’tan radikal karar! Sağlığı elvermedi 10 milyon dolarlık evini değiştiriyor

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan radikal karar!

Serdar Ortaç’tan radikal karar! Sağlığı elvermedi 10 milyon dolarlık evini değiştiriyor

ÜST KATLARA GÜÇLÜKLE ÇIKIYOR

Serdar Ortaç, sağlık sorunları nedeniyle taşınıyor! MS hastalığı nedeniyle desteksiz yürümekte zorlanan şarkıcı, villasında asansör olmadığı için üst katlara güçlükle çıkıyordu.

Serdar Ortaç’tan radikal karar! Sağlığı elvermedi 10 milyon dolarlık evini değiştiriyor

APARTMAN DAİRESİ İÇİN ARAYIŞA GİRDİ

Bu nedenle evini satışa çıkarmaya karar veren Ortaç, tek katlı müstakil ya da bir apartman dairesi almak için arayışa girdi.

Serdar Ortaç’tan radikal karar! Sağlığı elvermedi 10 milyon dolarlık evini değiştiriyor

10 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Ortaç'ın Sarıyer'deki havuzlu villasının 10 milyon dolar olduğu iddia ediliyor.

Serdar Ortaç’tan radikal karar! Sağlığı elvermedi 10 milyon dolarlık evini değiştiriyor

Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, lüks yaşamlarıyla merak konusu oluyor. İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri!

SON DAKİKA SON DAKİKA