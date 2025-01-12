Serdar Ortaç’tan radikal karar! Sağlığı elvermedi 10 milyon dolarlık evini değiştiriyor

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan radikal karar! ÜST KATLARA GÜÇLÜKLE ÇIKIYOR Serdar Ortaç, sağlık sorunları nedeniyle taşınıyor! MS hastalığı nedeniyle desteksiz yürümekte zorlanan şarkıcı, villasında asansör olmadığı için üst katlara güçlükle çıkıyordu. APARTMAN DAİRESİ İÇİN ARAYIŞA GİRDİ Bu nedenle evini satışa çıkarmaya karar veren Ortaç, tek katlı müstakil ya da bir apartman dairesi almak için arayışa girdi. 10 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE Ortaç'ın Sarıyer'deki havuzlu villasının 10 milyon dolar olduğu iddia ediliyor. Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, lüks yaşamlarıyla merak konusu oluyor. İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri! ŞARKICI EGE Evrim Akın ile Ev Gezmesi'nin bu haftaki konuğu sevilen şarkıcı Ege oldu. 54 yaşındaki sanatçı Evrim Akın'a evinin kapılarını açtı. Ünlü sanatçının yalnız yaşadığı ev 2 oda bir salondan oluşuyor. Ünlü sanatçı Ege'nin evi hem kitaplarla hem tablolarla hem de müzik aletleriyle adeta bir sanatçı evi. Ünlü isim, 'Benim aklımda hiç hukukta olmak yoktu. Mahallede bizim semtteki çocuklar gitar çalıyordu. Her çocuğun ergenlikte enstrüman çalmasını öneririm.' dedi. 'RUH HALİM KARIŞIKTI' 'Yalan oldu' şarkısını anlatan Ege, 'Söz müzik bana ait. 2012 yılında yazmışım ama unutmuşum şarkıyı. Ben dedim böyle bir şarkı yapmadım. Ne zaman yaptım hiçbir fikrim yok. O dönem herhalde ruh halim karışıktı.' ifadelerini kullandı. '22 YILDIR EV ARIYORUM' Eviyle ilgili itirafta bulunan Ege, 'Bir itirafta bulunayım. Ben buraya taşındığım an sevmedim ve 22 yıldır ev arıyorum. Ben ormana bakmayı daha çok seviyormuşum. Bu çevredeki en iyi evde oturuyorum. Sabah kalktığımda bir ormana bakar gibiyim.' dedi. 'ÇOK AŞIK OLDUĞUM BİR KIZA YAZMIŞTIM' 'Delice Bir Sevda'nın hikayesini anlatan Ege, 'Benim İstanbul'a geldiğimde yazdığım ilk şarkı Delice Bir Sevda. Hayatımda ilk defa kar görmüştüm. Bana çok ürkütücü gelmişti. Çok aşık olduğum bir kız vardı. Delice Bir Sevda'yı çok aşık olduğum bir kıza yazmıştım. Sonraki 3 albümü ona yaptım.' sözlerini kullandı. Şarkıcı Bayhan da'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına evinin kapılarını açtı. Yarışmacıları ve jüri üyeleriyle akıllara kazınan Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri de Bayhan Gürhan olmuştu. Şarkıcı bu kez ise eviyle gündeme geldi. Bayhan 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına evinin kapılarını açtı. Siyah tonlarının hakim olduğu evinde şarkıcının deri koltukları siyah perdeleri oldukça dikkat çekiciydi... Oldukça sade ve şık bir evi olan şarkıcının evinde en dikkat çeken detaylardan biri ise tespih koleksiyonu oldu. Yenilebilir altın tozundan oluşan şık tespihler görenleri kendisine hayran bıraktı. Ünlü sanatçı Ege'nin yalnız yaşadığı 2+1'lik mütevazı evi gündem oldu. SAFİYE SOYMAN Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, boğaz manzaralı evi ile beğeni topluyor. Gri ağırlıklı evini paylaşan Soyman, sevenlerinin beğenisini kazandı. İŞTE SAFİYE SOYMAN VE LÜKS EVİ İŞTE SAFİYE SOYMAN VE LÜKS EVİ İŞTE SAFİYE SOYMAN VE LÜKS EVİ İŞTE SAFİYE SOYMAN VE LÜKS EVİ NADİDE SULTAN 'Konyalım' şarkısıyla hafızalarda yer edinden şarkıcı Nadide Sultan, mütevazi evi ile çok beğenildi. NADİDE SULTAN VE EVİ NADİDE SULTAN VE EVİ NADİDE SULTAN VE EVİ NADİDE SULTAN VE EVİ NADİDE SULTAN VE EVİ NADİDE SULTAN VE EVİ SEDA ÜREN Türk müziğinin sevilen sanatçılarından olan Seda Üren'in beyazlarla kaplı evi dikkat çekiyor. SEDA ÜREN VE EVİ SEDA ÜREN VE EVİ SEDA ÜREN VE EVİ SEDA ÜREN VE EVİ SEDA ÜREN VE EVİ SEDA ÜREN VE EVİ SEDA ÜREN VE EVİ SEREN SERENGİL Paylaşımlarıyla her daim çok konuşulan Seren Serengil bu sefer de saray yavrusu eviyle adından söz ettirdi. SEREN SERENGİL VE LÜKS EVİ SEREN SERENGİL VE LÜKS EVİ SEREN SERENGİL VE LÜKS EVİ SEREN SERENGİL VE LÜKS EVİ SEREN SERENGİL VE LÜKS EVİ SEREN SERENGİL VE LÜKS EVİ FAHRİYE EVCEN Ekranların en sevilen yüzlerinden olan Fahriye Evcen, zaman zaman evinden paylaşım yaparak zevkini gözler önüne seriyor. FAHRİYE EVCEN VE LÜKS EVİ FAHRİYE EVCEN VE LÜKS EVİ FAHRİYE EVCEN VE LÜKS EVİ ÇAĞLA ŞİKEL Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şikel, işindeki başarısının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor. Çağla Şikel'in iki oğlu ile yaşadığı 9 odalı lüks villası da hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Güzel sunucunun zarif renklerle tasarlanmış mutfağı oldukça beğeniliyor. ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ... ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ... ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ... ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ... YASEMİN ÖZİLHAN Doktorlar dizisinde Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlülerden! Sosyetenin ünlü ismi İzzet Özilhan'la hayatını birleştiren Yasemin Özilhan, Boğaz manzaralı evleriyle ilgi odağı oldu. İŞTE YASEMİN ÖZİLHAN VE LÜKS EVİ İŞTE YASEMİN ÖZİLHAN VE LÜKS EVİ İŞTE YASEMİN ÖZİLHAN VE LÜKS EVİ İŞTE YASEMİN ÖZİLHAN VE LÜKS EVİ İŞTE YASEMİN ÖZİLHAN VE LÜKS EVİ