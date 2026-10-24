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Serdar Ortaç'tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: "Bununla evlenecek misin?"

Ünlülerin akın ettiği görkemli düğünde Serdar Ortaç'tan herkesi şoke eden o soru! Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Aslıhan Malbora neye uğradığını şaşırdı. Peki o gece sahnede neler yaşandı?

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Giriş Tarihi: 24.10.2026 08:19 Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 08:20
Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

Miss Turkey 2017 birincisi Itır Esen ile menajer Engin Aykanat'ın Paris'te kıyılan nikahlarının ardından İstanbul'da düzenledikleri görkemli düğün, ünlü isimlerin akınına uğradı.

Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer ve Devrim Özkan gibi yıldızların katıldığı gecenin en çok konuşulan anına, sahneye çıkan Serdar Ortaç imza attı.

Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

BEKLENMEDİK "EVLİLİK" SORUSU

Düğünde sahne alan Serdar Ortaç, konuklar arasında bulunan Çağatay Ulusoy'un oyuncu sevgilisi Aslıhan Malbora'ya beklenmedik bir şekilde "Bununla evlenecek misin?" diye sordu.

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Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

Ortaç'ın bu doğrudan ve ani sorusu, gecenin en dikkat çeken magazin olaylarından biri haline geldi.

Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

ULUSOY'DAN GÜLÜMSETEN TEPKİ

Sorunun muhatabı Aslıhan Malbora, beklemediği bu sözler karşısında ne yapacağını bilemezken büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un ise yaşanan bu ilginç anı tebessüm ederek karşılaması gözlerden kaçmadı. Geceye damga vuran bu anlar, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

GÖKÇE DİNÇER- ARAS YILDIRAN

Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

FERİT KAYA-YASEMİN CEREN

Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

ZEYNEP BASTIK- SERKAY TÜTÜNCÜ

Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

HİRA KOYUNCUOĞLU - BARAN SULHAN

Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

CEYDA DÜVENCİ-GÜÇLÜ METE

Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU

Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU

Serdar Ortaç’tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: Bununla evlenecek misin?

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR