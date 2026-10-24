Serdar Ortaç'tan zor soru geldi! Aslıhan Malbora bakın ne tepki verdi: "Bununla evlenecek misin?"

Miss Turkey 2017 birincisi Itır Esen ile menajer Engin Aykanat'ın Paris'te kıyılan nikahlarının ardından İstanbul'da düzenledikleri görkemli düğün, ünlü isimlerin akınına uğradı. Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer ve Devrim Özkan gibi yıldızların katıldığı gecenin en çok konuşulan anına, sahneye çıkan Serdar Ortaç imza attı. BEKLENMEDİK 'EVLİLİK' SORUSU Düğünde sahne alan Serdar Ortaç, konuklar arasında bulunan Çağatay Ulusoy'un oyuncu sevgilisi Aslıhan Malbora'ya beklenmedik bir şekilde 'Bununla evlenecek misin?' diye sordu. Ortaç'ın bu doğrudan ve ani sorusu, gecenin en dikkat çeken magazin olaylarından biri haline geldi. ULUSOY'DAN GÜLÜMSETEN TEPKİ Sorunun muhatabı Aslıhan Malbora, beklemediği bu sözler karşısında ne yapacağını bilemezken büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un ise yaşanan bu ilginç anı tebessüm ederek karşılaması gözlerden kaçmadı. Geceye damga vuran bu anlar, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler... GÖKÇE DİNÇER- ARAS YILDIRAN FERİT KAYA-YASEMİN CEREN ZEYNEP BASTIK- SERKAY TÜTÜNCÜ HİRA KOYUNCUOĞLU - BARAN SULHAN CEYDA DÜVENCİ-GÜÇLÜ METE NAZAN KESAL-ERCAN KESAL YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR TAMER LEVENT- SENAN LEVENT NURİ ALÇO - BURCU ALÇO HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ DUA LİPA-CALLUM TURNER NAZLI BULUM- DORUK KAYA ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN AYLİN KONTENTE-ALPER KUL DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BEREN SAAT- KENAN DOĞULU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ