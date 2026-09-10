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Serhat Kılıç'ın vefatının ardından başlayan tartışmaya noktayı koydu: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan 'ışıklar içinde uyu' mesajlarına net tepki! 'Ölenin duaya ihtiyacı var'
Serhat Kılıç'ın vefatının ardından başlayan tartışmaya noktayı koydu: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan 'ışıklar içinde uyu' mesajlarına net tepki! "Ölenin duaya ihtiyacı var"
Oyuncu Serhat Kılıç'ın kaybının ardından sosyal medyada paylaşılan taziye mesajları ve yakılan mumlar yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Ünlü isimlerin "ışıklar içinde uyu" paylaşımlarını değerlendiren Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu tür ifadelerin dinimizde ve geleneğimizde yeri olmadığını belirterek vefat eden bir kişinin ardından yapılması gereken asıl vazifeleri sıraladı.
Giriş Tarihi: 10.09.2026 06:03
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 06:05