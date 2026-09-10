Serhat Kılıç'ın vefatının ardından başlayan tartışmaya noktayı koydu: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan 'ışıklar içinde uyu' mesajlarına net tepki! "Ölenin duaya ihtiyacı var"

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu ise şu açıklamayı yaptı: "Vefat eden bir Müslümanın ardından yapılacak şeyler bellidir. Hz. Peygamberimiz (SAV) cenaze merasiminde bulunmuş ve arkadaşlarını buna yönlendirip fiilen uygulatmıştır. Buna göre bir Müslüman erkek veya kadın, vefat ettiğinde usulüne göre yıkanır, kefenlenir, camiye getirilip musalla taşına konur. Namaz kılınacakken imam veya namazı kıldıracak kişi vefat edenin durumunu, helalliğini cemaate sorar.