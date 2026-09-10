Trend Galeri Trend Magazin Serhat Kılıç'ın vefatının ardından başlayan tartışmaya noktayı koydu: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan 'ışıklar içinde uyu' mesajlarına net tepki! 'Ölenin duaya ihtiyacı var'

Serhat Kılıç'ın vefatının ardından başlayan tartışmaya noktayı koydu: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan 'ışıklar içinde uyu' mesajlarına net tepki! "Ölenin duaya ihtiyacı var"

Oyuncu Serhat Kılıç'ın kaybının ardından sosyal medyada paylaşılan taziye mesajları ve yakılan mumlar yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Ünlü isimlerin "ışıklar içinde uyu" paylaşımlarını değerlendiren Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu tür ifadelerin dinimizde ve geleneğimizde yeri olmadığını belirterek vefat eden bir kişinin ardından yapılması gereken asıl vazifeleri sıraladı.

ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 10.09.2026 06:03 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 06:05
Serhat Kılıç’ın vefatının ardından başlayan tartışmaya noktayı koydu: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan ’ışıklar içinde uyu’ mesajlarına net tepki! Ölenin duaya ihtiyacı var
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Oyuncu Serhat Kılıç'ın vefatının ardından ünlülerin yaptığı "Mumlar, ışıklar içinde uyu!" tarzı paylaşımları tartışma konusu oldu. Bazıları da bu tarz paylaşım yapan ünlüleri eleştirdi.

Serhat Kılıç’ın vefatının ardından başlayan tartışmaya noktayı koydu: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan ’ışıklar içinde uyu’ mesajlarına net tepki! Ölenin duaya ihtiyacı var

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu ise şu açıklamayı yaptı: "Vefat eden bir Müslümanın ardından yapılacak şeyler bellidir. Hz. Peygamberimiz (SAV) cenaze merasiminde bulunmuş ve arkadaşlarını buna yönlendirip fiilen uygulatmıştır. Buna göre bir Müslüman erkek veya kadın, vefat ettiğinde usulüne göre yıkanır, kefenlenir, camiye getirilip musalla taşına konur. Namaz kılınacakken imam veya namazı kıldıracak kişi vefat edenin durumunu, helalliğini cemaate sorar.

Serhat Kılıç’ın vefatının ardından başlayan tartışmaya noktayı koydu: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan ’ışıklar içinde uyu’ mesajlarına net tepki! Ölenin duaya ihtiyacı var

'Müteveffaya maddi ve manevi haklarınızı helal eder misiniz?' diye sorar. Cemaat ise 'Helal ettik' der. Bu söz üç defa söylenir. Helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılınır. Helallik namazdan sonra da uygulanabilir. Daha sonra görevli imam 'Fatiha' diyerek cenazeye katılanlardan duayı okumalarını rica eder.

Serhat Kılıç’ın vefatının ardından başlayan tartışmaya noktayı koydu: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan ’ışıklar içinde uyu’ mesajlarına net tepki! Ölenin duaya ihtiyacı var

Burada insanlar Fatiha'yı okur ve cenazeye dua ederler. Bu dua da gereken usul ve adab içinde uygulanır. Cemaat vefatı duyduklarında şu cümleleri derler: "Allah rahmet etsin, Allah merhamet etsin, mekanı cennet olsun, iyilerle haşr olsun…" gibi sözlerle temenni ve dua edilir. Yapılacak en uygun dua budur. Zira ölenin duaya ve bağışa ihtiyacı vardır. Vefat eden kişi ahirete göçünce bu tür dua ve temennileri duymak ister.

Serhat Kılıç’ın vefatının ardından başlayan tartışmaya noktayı koydu: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan ’ışıklar içinde uyu’ mesajlarına net tepki! Ölenin duaya ihtiyacı var

"O SÖZLERİN FAYDASI YOK"
Cenaze töreni de vakar, edeb, adab ve saygıyla icra edilmelidir. Dikkat ederseniz cenaze namazında falanca mevkii ve makam sahibi, filan kişi denmez. İnanan er kişi veya hatun kişi niyetine cenaze namazı kılarız. Aslında bu kelime bile çok şey hatırlatıyor, kişi daha mezara gömülmeden "sıradan bir kişi" oluyor.

Serhat Kılıç’ın vefatının ardından başlayan tartışmaya noktayı koydu: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan ’ışıklar içinde uyu’ mesajlarına net tepki! Ölenin duaya ihtiyacı var

İsim değil varlığıyla Allah'a ısmarlanıyor. Ölen Müslüman ise Müslümanca muamele edilir. "Toprağı bol olsun, ışıklarda olsun (ışıklarda uyusun)" gibi bizim dinimizde, geleneğimizde olmayan anlamsız sözlerin hiçbir faydası yoktur.

Serhat Kılıç’ın vefatının ardından başlayan tartışmaya noktayı koydu: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan ’ışıklar içinde uyu’ mesajlarına net tepki! Ölenin duaya ihtiyacı var

Başka dinlerde olan taziye sözleri faydasızdır, bize yakışmaz. Müslüman bir cenazeye mum yakmak da çirkin bir iştir. Bizim dinimizde de, gelenek ve uygulamamızda da yoktur. Cenazenin ardından iyi konuşmak da dinin emridir. Vefat haberini duyduğumuzda "Allah'tan geldik O'na döneceğiz" deriz.

Serhat Kılıç’ın vefatının ardından başlayan tartışmaya noktayı koydu: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan ’ışıklar içinde uyu’ mesajlarına net tepki! Ölenin duaya ihtiyacı var

Dediğimiz hususlar ünlü veya sıradan olsun her Müslüman için geçerlidir. Müslümana Müslümanca muamele edilir. Başka dinlerin ritüellerine hiçbir ihtiyacımız yoktur. Rabbim rahmet etsin."

Haber Girişi Gözde Nur - Editör