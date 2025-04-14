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Servet listesinde yok yok! Bülent Ersoy'un mal varlığı ağızları açık bıraktı; Dozer, benzin istasyonu...
Servet listesinde yok yok! Bülent Ersoy'un mal varlığı ağızları açık bıraktı; Dozer, benzin istasyonu...
Türk müziğinin yaşayan ustalarından olan Bülent Ersoy, zaman zaman magazin gündemine lüks hayatı ve pahalı zevkleriyle gündeme geliyordu. Usta sanatçı şimdi de ortaya çıkan mal varlığıyla ağızları açık bıraktı. Diva'nın servet listesinde yok yok...
Giriş Tarihi: 14.04.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 10:15