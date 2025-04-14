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Servet listesinde yok yok! Bülent Ersoy'un mal varlığı ağızları açık bıraktı; Dozer, benzin istasyonu...

Türk müziğinin yaşayan ustalarından olan Bülent Ersoy, zaman zaman magazin gündemine lüks hayatı ve pahalı zevkleriyle gündeme geliyordu. Usta sanatçı şimdi de ortaya çıkan mal varlığıyla ağızları açık bıraktı. Diva'nın servet listesinde yok yok...

Giriş Tarihi: 14.04.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 10:15
Servet listesinde yok yok! Bülent Ersoy’un mal varlığı ağızları açık bıraktı; Dozer, benzin istasyonu...

'Sefam Olsun' 'Ablan Kurban Olsun Sana' 'Hani Bizim Sevdamız' şarkılarıyla müzik sektörünü yıkıp geçen assolist Bülent Ersoy, zaman zaman lüks yaşamı ve pahalı zevkleriyle gündeme geliyor.

Servet listesinde yok yok! Bülent Ersoy’un mal varlığı ağızları açık bıraktı; Dozer, benzin istasyonu...

Ersoy bu sefer kimsenin tahmin etmeyeceği bir konu ile dikkat çekerek adından tekrardan söz ettirdi.

Servet listesinde yok yok! Bülent Ersoy’un mal varlığı ağızları açık bıraktı; Dozer, benzin istasyonu...

Akşam'da yer alan habere göre, usta sanatçının serveti sadece İstanbul'da değil, turizmin göz bebeği Muğla ve Antalya'da da bulunuyor.

Servet listesinde yok yok! Bülent Ersoy’un mal varlığı ağızları açık bıraktı; Dozer, benzin istasyonu...

MAL VARLIĞINDA YOK YOK...

İşte Bülent Ersoy'un yürek hoplatan serveti...

Servet listesinde yok yok! Bülent Ersoy’un mal varlığı ağızları açık bıraktı; Dozer, benzin istasyonu...

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