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Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

Marvel'ın gözde yıldızı Tom Holland, yeni Spider-Man filmiyle sadece gişeyi değil, kazancını da zirveye taşıdı. Milyar dolarlık hasılatın ardından aldığı ücret ortaya çıktı; Hollywood'da yeni bir rekorun sahibi oldu.

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Giriş Tarihi: 06.08.2026 10:51 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 10:57
Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

Marvel dünyasının sevilen yüzü Tom Holland, dördüncü Spider-Man filmi "Spider-Man: Brand New Day" ile beyaz perdeye dönerken hem gişe rekorlarını altüst etti hem de kariyerinin en yüksek kazancına ulaştı.

Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

Marvel'ın sevilen süper kahramanı Örümcek Adam'ı (Spider-Man) ilk kez 2017 yapımı Spider-Man: Homecoming filminde canlandıran 30 yaşındaki oyuncu, aradan geçen süre boyunca Peter Parker karakteriyle özdeşleşti.

Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

Holland'ın aynı dönemde vizyona giren ve Christopher Nolan imzası taşıyan The Odyssey filminde Telemakhos karakterine hayat vermesine rağmen, yeni Spider-Man filmi büyük bir başarıya imza attı.

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Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

Vizyona girdiği ilk hafta sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde Avengers: Endgame yapımını geride bırakarak tarihin en büyük açılış hasılatına ulaşan film, dünya genelinde ise yalnızca ilk altı günde 1,05 milyar dolar (yaklaşık 49.974.855.000 Türk lirası) hasılat elde etti.

Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

ALDIĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI!

Bu devasa gişe başarısı Tom Holland'a da ciddi bir gelir sağladı. Temel ücreti ve gişe bonusları dahil olmak üzere yeni filmden 20 ila 25 milyon dolar (yaklaşık 1.189.860.500.000 Türk lirası) arasında kazanç elde ettiği belirtilen ünlü aktör, 2017'deki ilk solo filminde aldığı 1,5 milyon dolarlık ücreti yaklaşık 20'ye katlamış oldu.

Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

Holland'ın ulaştığı bu sayı, karakteri daha önce canlandıran Andrew Garfield ve Tobey Maguire'ın aldığı ücretleri de geride bıraktı.

Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

Maguire'ın Spider-Man 2 filmi için aldığı 17,5 milyon dolarlık (yaklaşık 832.902.350.000 Türk lirası) rekor böylece kırılmış oldu.

Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

Hem mesleki hem de özel hayatında yoğun bir dönemden geçen Tom Holland, aynı projelerde rol aldığı Zendaya ile hayatını birleştirdi

Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

EVLİLİK İDDİALARINI DOĞRULADI!

Hollywood'un en gözde çiftleri arasında yer alan Tom Holland ve Zendaya'nın aylardır merak konusu olan evlilik iddiaları nihayet kesinlik kazandı. 30 yaşındaki 'Örümcek Adam' yıldızı, uzun süredir magazin gündemini meşgul eden spekülasyonlara son noktayı koyarak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.

Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

Son röportajında samimi açıklamalarda bulunan ünlü aktör, Zendaya ile hayatını birleştirdiğini ilan ederek, "Hayatımın aşkını buldum, hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım" dedi.

Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

"HEPSİ ORADAYDI, ALACAĞINIZ TEK BİLGİ BU"

Çiftin evlilik haberi, daha önce sosyal medyada yapay zeka aracılığıyla hazırlanan sahte düğün fotoğraflarının viral olmasıyla başka bir boyut kazanmıştı. Röportaj sırasında bu montaj görüntülere değinilerek Holland'a, aile üyelerinden herhangi birinin bu kareleri görüp gerçek düğünü kaçırdığını düşünüp düşünmediği soruldu.

Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

Ünlü oyuncu gizli tutulan törenin aslında tüm aile bağlarıyla gerçekleştiğini belirterek, "Hayır, çünkü hepsi oradaydı. Bu konuda alacağınız tek bilgi bu" yanıtını verdi ve düğünün gerçekten yapıldığını ilk ağızdan doğruladı.

Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

"HİÇ BU KADAR GÜVENDE HİSSETMEMİŞTİM"

Şöhretin ve popülaritenin getirdiği zorluklara rağmen ilişkilerini sağlam bir temelde yürütmeyi başardıklarını aktaran Holland, "İşimiz çok stresli durumlar yaratabiliyor ve zamanın sınavından geçecek sağlam bir ilişkiye sahip olmak gerçekten çok güzel" diyerek eşine olan bağını vurguladı.

Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

Aynı sektörde olmanın getirdiği ortak anlayışın kendileri için büyük bir şans olduğunu dile getiren yıldız oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birbirimize sadece bizim yapabileceğimiz şekillerde destek olabiliyoruz, çünkü bu hayatı yaşamanın ne demek olduğunu gerçekten sadece biz anlıyoruz. Bence bu çok büyük bir lüks, çünkü başka biriyle böyle bir şeye nasıl sahip olabileceğimi anlayamıyorum. Aradığım kişiyi buldum. O benim en iyi arkadaşım ve hiç bu kadar mutlu olmamıştım, ama aynı zamanda hiç bu kadar desteklendiğimi ve güvende olduğumu da hissetmemiştim. Nokta."

Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

PEKİ TÜM BU SÜREÇLERDE HANGİ DEDİKODULAR ÇIKMIŞTI?

Tom Holland ve Zendaya, aşklarını 2016 yılında "Spider-Man: Homecoming" setinde başlatmış, o günden bu yana hem sette hem de sosyal medyada herkesin konuştuğu bir ikili olmuşlardı.

Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

Özel hayatlarını her zaman kameralardan uzak tutan çiftin evlilik dedikoduları ise yıllardır gündemden düşmüyordu.

Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

EVLENDİKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ!

Çiftin, gözlerden uzak bir şekilde sessiz sedasız evlendiği iddia edilmişti. Büyük haber, Zendaya'nın uzun süredir stilisti ve en yakın dostu Law Roach tarafından katıldığı bir kırmızı halıda verilmişti.

Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

Actor Awards kırmızı halısında Access Hollywood muhabirinin sorularını yanıtlayan Roach, gülerek, "Düğün çoktan gerçekleşti. Siz kaçırdınız." diyerek magazin dünyasını şoke etmişti.

Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

DÜĞÜN GÖRSELİ TARTIŞMA BAŞLATTI!

Evlilik dedikoduları çok geçmeden kulaktan kulağa yayılırken sosyal medyada Tom Holland ve Zendaya'nın yapay zeka ile oluşturulan düğün görseli akılları karıştırıp tartışmalara neden oldu

Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

"HENÜZ TARİHİ KONUŞMADIK"

Hemen ardından ortaya atılan bir başka iddia ise ünlü oyuncun kendi Instagram hesabından paylaştığı öne sürülen, "Henüz tarihi konuşmadık bile… Law sadece ortalığı karıştırmaya çalışıyor… Onun nasıl biri olduğunu bilirsiniz" yazısının olduğu hikayeydi.

Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

Bu paylaşımın gerçekten Zendaya'nın yapıp yapmadığı ise henüz netleşmedi.

Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

HER SENE ÇIKAN 'EVLENDİLER' İDDİASININ ARKA YÜZÜ...

Her şey, Zendaya'nın geçtiğimiz günlerde Beverly Hills sokaklarında görüntülenmesiyle başladı. Stil ikonu oyuncunun parmağındaki değişiklik, keskin gözlü hayranlarının dikkatinden kaçmadı. 2025 Altın Küre Ödülleri'nde taktığı ve nişanlandıklarını simgeleyen o devasa elmas yüzüğün yerini, oldukça sade ve zarif bir altın alyans almıştı.

Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

Magazin dünyasında "yüzük değişimi", genellikle evliliğin en somut kanıtı olarak kabul edilir. Zendaya'nın gösterişli nişan yüzüğünü çıkarıp yerine klasik bir alyans takması, "Gizlice evlendiler mi?" sorularını beraberinde getirdi.

Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

GİZLİLİK ONLARIN İMZASI

Aslında bu durum, Zendaya ve Tom Holland çiftini yakından takip edenler için pek de şaşırtıcı değil. İkili, 2017 yılında Spider-Man: Homecoming setinde tanıştıklarından beri özel hayatlarını korumak için büyük çaba sarf ediyor.

Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

İlişkilerini yıllarca reddettikten sonra, bir araç içerisinde öpüşürken çekilen fotoğraflarıyla aşklarını kabul etmek zorunda kalmışlardı.