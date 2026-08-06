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Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!
Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!
Marvel'ın gözde yıldızı Tom Holland, yeni Spider-Man filmiyle sadece gişeyi değil, kazancını da zirveye taşıdı. Milyar dolarlık hasılatın ardından aldığı ücret ortaya çıktı; Hollywood'da yeni bir rekorun sahibi oldu.
Giriş Tarihi: 06.08.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 10:57