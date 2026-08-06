Servetine servet kattı! Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kasaları doldurdu: Aldığı ücret dudak uçuklattı!

Aynı sektörde olmanın getirdiği ortak anlayışın kendileri için büyük bir şans olduğunu dile getiren yıldız oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birbirimize sadece bizim yapabileceğimiz şekillerde destek olabiliyoruz, çünkü bu hayatı yaşamanın ne demek olduğunu gerçekten sadece biz anlıyoruz. Bence bu çok büyük bir lüks, çünkü başka biriyle böyle bir şeye nasıl sahip olabileceğimi anlayamıyorum. Aradığım kişiyi buldum. O benim en iyi arkadaşım ve hiç bu kadar mutlu olmamıştım, ama aynı zamanda hiç bu kadar desteklendiğimi ve güvende olduğumu da hissetmemiştim. Nokta."