Set ortamını ifşa etti! Bahar Şahin itirafıyla akıllara durgunluk verdi: "Dini bütün kişileri sevmezler"

Son aylarda yaptığı ifşa dolu açıklamalara bir yenisini daha ekleyen oyuncu Bahar Şahin, son olarak yaptığı set itirafı ile akıllara durgunluk verdi! 'Sette dini bütün kişileri sevmezler' diyen Şahin, açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 25.09.2025 12:42 Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 12:47
'Zalim İstanbul' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Bahar Şahin, son aylarda yaptığı açıklamalar ile magazin gündeminde yer alıyor.

Ünlü oyuncu son olarak yaptığı set ifşası ile gündem oldu.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Şahin, "Sette dini bütün kişileri sevmezler. Çünkü işi yavaşlattıklarını düşünürler. Oruç tutanlara saygı duymazlar. Ekstra bütçe olarak görürler.

ORUCUNU ARTIKLARLA AÇMIŞ!

Oruç tutan bir abi orucunu yemek arasında kalanlarla açmak zorunda olduğunu bırakıldığını söyledi." ifadeleriyle şok etkisi yarattı! Ünlü oyuncunun yapmış olduğu itiraf kısa sürede sosyal medyada ses getirdi.

Öte yandan 'O Hayat Benim' projesindeki rolüyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan, daha sonra 'Yol Arkadaşım' filmleriyle adından söz ettiren 28 yaşındaki oyuncu Bahar Şahin geçen günlerde de farklı bir konuyla gündeme gelmişti.

Bıçak altına yatan Şahin, burnundan ameliyat olarak adeta yeni bir görünüme kavuşmuştu.

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

