Set ortamını ifşa etti! Bahar Şahin itirafıyla akıllara durgunluk verdi: "Dini bütün kişileri sevmezler" | Video
Son aylarda yaptığı ifşa dolu açıklamalara bir yenisini daha ekleyen oyuncu Bahar Şahin, son olarak yaptığı set itirafı ile akıllara durgunluk verdi! 'Sette dini bütün kişileri sevmezler' diyen Şahin, açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:22
00:09
00:26
01:40
03:45
00:17
Gizem Karaca, eşi ve kızıyla hallerini paylaştı | Video 22.09.2025 | 09:55
00:39
Alişan'dan Bingöl konserinde “Yıkılasın İsrail” tepkisi 20.09.2025 | 16:28
00:40
00:17
Ceyhun Fersoy eşi Begüm Öner'i gözyaşlarıyla paylaştı | Video 16.09.2025 | 14:34
00:12
Nergis Kumbasar’a Mehmet Ali Erbil’in evliliği soruldu! 15.09.2025 | 19:04
00:19
‘Sevgilisi var mı?’ Şarkıcı Murat Boz’dan samimi açıklama! 14.09.2025 | 20:35
00:19
Gupse Özay’ın değişimi çok konuşuldu: Ritüellerimi yapıp… 14.09.2025 | 18:51
00:25
00:23
01:06
00:27
Kansere yenik düşek şarkıcı Şimal'in eşinden duygusal paylaşım | Video 10.09.2025 | 13:31
00:24
Ebru Şahin'in mutluluk gözyaşları 09.09.2025 | 22:59
01:31
Yeni yayın dönemi tanıtımı yayınlandı! ATV en iyilerle, sizlerle... 09.09.2025 | 21:06
00:42