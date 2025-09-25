Video Magazin Set ortamını ifşa etti! Bahar Şahin itirafıyla akıllara durgunluk verdi: "Dini bütün kişileri sevmezler" | Video
Set ortamını ifşa etti! Bahar Şahin itirafıyla akıllara durgunluk verdi:

Set ortamını ifşa etti! Bahar Şahin itirafıyla akıllara durgunluk verdi: "Dini bütün kişileri sevmezler" | Video

25.09.2025 | 12:43

Son aylarda yaptığı ifşa dolu açıklamalara bir yenisini daha ekleyen oyuncu Bahar Şahin, son olarak yaptığı set itirafı ile akıllara durgunluk verdi! 'Sette dini bütün kişileri sevmezler' diyen Şahin, açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

