Yarın ilik nakli olacak! Cansever hastane odasında sevenlerinden dua istedi!

25.03.2026 | 23:54

Ünlü şarkıcı Cansever, lösemiye karşı mücadele veriyor. Almanya'da lösemi tedavisi gören ve ilik nakli bekleyen Cansever, ilik nakli olacağını duyurdu. Nakil için hastaneye yatan Cansever, naklin yarın gerçekleşeceğini duyurdu. Ünlü sanatçı sevenlerinden dua istedi. İşte Cansever’in o paylaşımı!