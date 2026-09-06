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Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! 'Başlarda çok zorlandım'
Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! "Başlarda çok zorlandım"
Bir dönemin "Mankenler Kraliçesi" ünvanlı tescilli güzeli Sibel Turnagöl, uzun süren sessizliğini Karaköy'de bozdu. Podyumlardan ve ekranlardan sonra adım attığı yeni işinde yaşadığı ilk günleri samimiyetle anlatan ünlü isim, radikal kararlarını ve hayranlarını heyecanlandıracak yeni adımı ilk kez paylaştı.
Giriş Tarihi: 06.09.2026 07:33
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 07:35