Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! "Başlarda çok zorlandım"

Ünsal aldığı kararı ve yeni iş sektörünü şu sözlerle açıkladı: "Varkiza bölgesinde küçük bir evim var. Yunanistan'da bir temizlik şirketi açıyorum. Şu anda eksik evrakları tamamlıyorum. Burada bir müzik şirketim zaten var ama 'Onu mu yapayım, bunu mu yapayım?' derken sonunda buna karar verdim. Araştırma yaptım. Ev temizliği, yaşlı ve bebek bakımı konusunda büyük bir açık var. Temizlik işini gerçekten çok seviyorum, evde de öyleyim. Yunanistan'da yaşlı nüfus çok fazla. Yaşlı ve bebek bakımı hem manevi hem de maddi olarak beni mutlu eden bir iş. Hep böyle bir emeklilik işi hayal ediyordum, çok şükür hayata geçirdim ve mutluyum."