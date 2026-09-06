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Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! "Başlarda çok zorlandım"

Bir dönemin "Mankenler Kraliçesi" ünvanlı tescilli güzeli Sibel Turnagöl, uzun süren sessizliğini Karaköy'de bozdu. Podyumlardan ve ekranlardan sonra adım attığı yeni işinde yaşadığı ilk günleri samimiyetle anlatan ünlü isim, radikal kararlarını ve hayranlarını heyecanlandıracak yeni adımı ilk kez paylaştı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 06.09.2026 07:33 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 07:35
Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

Yeşilçam'ın altın yıllarında birçok filmde rol alan ve mankenliğiyle adından söz ettiren Sibel Turnagöl, yıllar içinde sanat dünyasında özel bir yer edindi. 1980'ler ve 90'larda pek çok projede boy gösteren ünlü isim, hem güzelliği hem de oyunculuk yeteneğiyle izleyicilerin kalbinde taht kurdu.

Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

Mankenler kraliçesi olan tescilli güzel Sibel Turnagöl, Yeşilçam filmlerinin yanı sıra bir dönem TV'de de boy göstermişti. Turnagöl, Kerem Alışık ile yaşadığı büyük aşkla da hafızalarda yer edinmişti.

Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

Oyuncu ve manken Sibel Turnagöl, 2012 yılında Mehmet Çelik ile evlendikten sonra elini eteğini camiadan çekmişti. Kerem Alışık ile evliliğinden Sadri adını verdiği bir oğlu olan Sibel Turnagöl, elinin lezzetine güvendi bambaşka bir işe girişmişti.

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Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

Kariyerinde köklü bir değişikliğe giden Turnagöl'ün oto sanayide restoran açtığı ortaya çıkmıştı. Restoranında hem mutfağa girip yemek pişiren hem de siparişleri servis eden Turnagöl'ü görenler, onun bu yeni haline şaşırmadan edemiyor.

Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

Sibel Turnagöl kimi zaman ocağın başına geçip yemek pişiriyor, kimi zaman da siparişleri alıp servis yapıyor, masaları toplayıp siliyor. Turnagöl, işine olan aşkıyla müşterilerinden takdir topluyor.

Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

Ünlü oyuncu Sibel Turnagöl son olarak Karaköy'de düzenlenen bir defilenin çıkışında görüntülendi.

Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

Turnagöl, uzun zamandır ortalıklarda görünmemesi hakkında "Ben çok çıkmıyorum, evde vaktim geçiyor. Lokantam var, orada vakit geçiriyorum. Yakında yeni işlerle herkese yeniden merhaba demeyi düşünüyorum. Restoran için ise başlarda çok zorlandım, işin içine girince alışıyorsunuz. Severek yapıyorum. Eşim ile aynı binadayız, birbirimize yakın olalım diye orayı seçtik" dedi.

Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

İşte diğer ünlü oyuncuların ek işleri!

ÇETİN ALTAY

Oflu Hoca lakabıyla tanınan ünlü oyuncu Çetin Altay, 2017 yılında Gamze Kaçmaz ile nikah masasına oturmuştu.

Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz evliliklerini Meryem Mila adını verdikleri kızlarıyla taçlandırmıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda evliliklerindeki kriz ile gündeme gelmişti. Anlaşmalı boşanma davası açan ikili terapiye giderek, evliliklerini kurtarmıştı.

Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

Boşanmanın eşiğinden dönen çift ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Altay, Erhan adını verdiği oğluyla paylaştığı bu fotoğrafına "Hoş geldin oğlum. Allah, sağlıklı sıhhatli bir ömür nasip etsin" notunu düşmüştü.

Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

ŞARKICI OLUYOR

Evliliğindeki sorunları aşan Çetin Altay, oyuncu arkadaşı Şeyma Baday ile birlikte önceki akşam Seyrantepe'de bulunan işkembecide görüntülendi.

Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

Altay, oyunculuk dışında müzisyen kimliğiyle de seyircinin karşısına çıkmaya hazırlandığını açıkladı. Projenin detaylarını paylaşan Altay, "Konser hazırlıklarımız var. Repertuvar çalışıyoruz. Güzel bir müzisyen ekibim var. Yakında bir yerlerde çıkmaya başlayacağız. Bütün müzikleri Karadeniz ağzıyla söyleyeceğiz. Çok iddialı değilim ama iddiasız da değilim. Seyirci izleyip karar verecek" dedi.

Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

LEYLA LYDİA TUĞUTLU DA MÜZİSYENLİĞE ADIM ATTI

'Delibal', 'Tatlı İntikam' ve 'Kızım' projeleriyle adını geniş kitleler tarafından duyuran oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, 2023 yılında kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceyhun Ergin'le Almanya'da dünyaevine girmişti.

Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

Mutlu evliliğini oğlu Evren Deniz'e kavuşarak taçlandıran Tuğutlu o anı, "2023'ün bize hediyesi' notuyla sevenlerine duyurmuştu.

Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

Oğlunu kucağına aldıktan sonra kariyerine uzun bir süre ara veren Leyla Lydia Tuğutlu, müzisyenliğe adım attı. Tuğutlu, "İnsanları şaşırtmak istedim" dedi.

Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

Kariyerinde ilk kez elektronik müzikle sanatın farklı bir alanına yönelen Tuğutlu'nun, Maxi single formatındaki projenin çıkış şarkısı 'Senden Dönemem', basına dinletildi.

Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

İstanbul Kuruçeşme'de görüntülenen oyuncu, "Şarkı eşimin yazdığı bir hikayeden çıkma bir iç ses. Klipte de oyunculuk ön planda olsun istedik" diye konuştu.

Şarkı için üç yaşındaki oğlu Evren Deniz'den onay aldığını söyleyen Tuğutlu, "Onun okey verdikleri güzel oluyor. Kulağı gerçekten çok iyi" dedi.

Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

NİRAN ÜNSAL TEMİZLİK İŞİNE GİRDİ!

Öte yandan Türk müziğinin başarılı seslerinden Niran Ünsal'da, kariyerinde yepyeni ve şaşırtıcı bir sayfa açtığı haberiyle gündeme gelen bir diğer ünlü isimdi.

Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

Bir dönem özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü sanatçı, bu kez ticaret dünyasına attığı adımla adından söz ettirdi.

Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

Yunanistan'a yerleşme kararı alan ve Varkiza bölgesinde bir evi bulunan sanatçı, bölgedeki pazar açığını fark ederek kolları sıvadı. Müzik kariyerine ara verip vaktinin büyük kısmını yeni girişimine harcayacak olan Ünsal, bu kararını bir "emeklilik projesi" olarak nitelendirdi.

Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

Ünsal aldığı kararı ve yeni iş sektörünü şu sözlerle açıkladı: "Varkiza bölgesinde küçük bir evim var. Yunanistan'da bir temizlik şirketi açıyorum. Şu anda eksik evrakları tamamlıyorum. Burada bir müzik şirketim zaten var ama 'Onu mu yapayım, bunu mu yapayım?' derken sonunda buna karar verdim. Araştırma yaptım. Ev temizliği, yaşlı ve bebek bakımı konusunda büyük bir açık var. Temizlik işini gerçekten çok seviyorum, evde de öyleyim. Yunanistan'da yaşlı nüfus çok fazla. Yaşlı ve bebek bakımı hem manevi hem de maddi olarak beni mutlu eden bir iş. Hep böyle bir emeklilik işi hayal ediyordum, çok şükür hayata geçirdim ve mutluyum."

Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

BURCU KARA

Magazin dünyasının örnek isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Burcu Kara, son dönemde vaktinin büyük bir kısmını Bursa'nın İznik ilçesinde geçiriyor. Sosyal medyada paylaştığı doğal yaşam kareleriyle sık sık gündeme gelen Kara, köylülerin ve tarımın içindeki yeni rutinini ilk kez bu kadar samimi anlattı.

Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

"ZEYTİNCİ OLDUK"

Şehir hayatının kaosundan uzaklaşarak toprağa dönen Burcu Kara, ailesiyle birlikte zeytin tarımına merak sardı. Atalarından kalan mirasa sahip çıktığını belirten güzel oyuncu, "Zeytinci olduk. Atalarımdan gelen böyle bir gelenek iyi ki var" sözleriyle köklerine olan bağlılığını dile getirdi.

Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

KIŞIN İSTANBUL, YAZIN İZNİK!

Çocuklarının eğitimi nedeniyle kış aylarını İstanbul'da geçirmek zorunda kaldıklarını belirten Kara, ilk fırsatta soluğu İznik'te aldıklarını söyledi:

Setleri bırakıp ticarete atılmıştı: Eski manken Sibel Turnagöl’den yıllar sonra gelen itiraf! Başlarda çok zorlandım

"Yaz ve bahar aylarında daha çok İznik'e gitmeye çalışıyoruz. Orada tarım ile ilgileniyoruz ufak ufak. Toprağa basmak aşırı rahat hissettiriyor."