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Sevenlerinden dua istemişti! Ufuk Beydemir'den bebeğinin sağlık durumu hakkında yeni paylaşım: 'Çok yıpratıcı bir süreç'
Sevenlerinden dua istemişti! Ufuk Beydemir'den bebeğinin sağlık durumu hakkında yeni paylaşım: "Çok yıpratıcı bir süreç"
Geçtiğimiz günlerde hamile sevgilisi Sharon Kovacs'ın hastaneye kaldırıldığını duyurarak sevenlerinden dua isteyen Ufuk Beydemir'den yeni paylaşım geldi. 25'inci gebelik haftasına girdiklerini belirten Beydemir, yaşadıkları zorlu süreci takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 21.11.2026 15:45
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 16:47