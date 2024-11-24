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Sevenlerini yasa boğdu! Yeşilçam’ın usta isimlerinden Samim Meriç hayatını kaybetti!

Usta oyuncudan kötü haber… Yeşilçam'da çok sayıda filmde yer alan usta oyuncu Samim Meriç 84 yaşında hayatını kaybetti. Samim Meriç'in ölümü sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu.

Giriş Tarihi: 24.11.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 07:34
Sevenlerini yasa boğdu! Yeşilçam’ın usta isimlerinden Samim Meriç hayatını kaybetti!

'Tatar Ramazan', 'Beklenmeyen Misafir', 'Düşler De Ölür' ve 'Ağlama Sevgilim' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Samim Meriç hayatını kaybetti.

Sevenlerini yasa boğdu! Yeşilçam’ın usta isimlerinden Samim Meriç hayatını kaybetti!

Aralarında Yılmaz Güney, Nebahat Çehre ve Kadir İnanır'ın da bulunduğu pek çok isimle kamera karşısına geçen usta oyuncu Samim Meriç hayata veda etti.

Sevenlerini yasa boğdu! Yeşilçam’ın usta isimlerinden Samim Meriç hayatını kaybetti!

84 yaşında yaşamını yitiren Meriç'in acı kaybı yakınlarını ve sevenlerini hüzne boğdu.

Sevenlerini yasa boğdu! Yeşilçam’ın usta isimlerinden Samim Meriç hayatını kaybetti!

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Oyuncular Sendikası, Samim Meriç'in ölümüne ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli meslektaşımız Samim Meriç hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun"

Sevenlerini yasa boğdu! Yeşilçam’ın usta isimlerinden Samim Meriç hayatını kaybetti!

SAMİM MERİÇ KİMDİR?

1940 yılında Çorlu'da dünyaya geldi. 1960'lı yıllardan itibaren başladığı sinema serüveninde onlarca filmde rol aldı. Sonrasında senarist, yapımcı ve yönetmen olarak da sinemaya katkıda bulundu.

İzleyenler onu Tatar Ramazan filminde oynadığı Abidin Ağa karakteriyle hatırlıyor.

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