Trend Galeri Trend Magazin Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz... 

Oyuncu Esra Bilgiç ile DJ Faruk Sabancı'nın dolu dizgin süren birlikteliğinde romantik anlar yaşandı. 32. yaşına basan sevgilisine unutulmayacak bir doğum günü jesti hazırlamak isteyen Sabancı, Kapalıçarşı'nın yolunu tuttu.

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Giriş Tarihi: 19.10.2026 09:45 Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 09:53
Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

Adanış: Kutsal Kavga", "Diriliş Ertuğrul" ve "Bir Umut Yeter" gibi projelerde rol alan Esra Bilgiç, hem oyunculuk kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

Uzun süredir DJ Faruk Sabancı ile birliktelik yaşayan Bilgiç, zaman zaman sevgilisiyle çekildiği romantik kareleri de takipçileriyle paylaşıyor.

Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

Geçtiğimiz günlerde 32. yaşına adım atan ünlü oyuncuya sevgilisinden duygusal bir paylaşım gelmişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

Faruk Sabancı, Bilgiç ile birlikte yer aldıkları siyah-beyaz bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak altına "İyi ki doğdun aşkım" notunu düşmüştü. İkilinin bu romantik karesi kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.

Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

KAPALIÇARŞI'NIN ÖZEL USTASINDAN BİREBİR İŞÇİLİK

Faruk Sabancı, sevgilisinin 32. yaş gününü yalnızca duygusal bir mesajla bırakmayarak unutulmaz bir sürprize imza attı. Sadece sevgilisine özel bir hediye tasarlatmak isteyen ünlü DJ, Kapalıçarşı'nın tarihi dokusu içinde yer alan ve Sabancı ailesine de özel çalışmalar sunan usta isimlerden birinin kapısını çaldı.

Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL İMZALI JEST

Takvim'de yer alan habere göre, ailenin ünlü mücevher ustasının özenle hazırladığı ve tamamen Esra Bilgiç'e özel olarak tasarlanan bileklik, ünlü oyuncunun doğum gününde hediye edildi. Sabancı'nın bu ince düşünülmüş ve özel işçilik taşıyan sürprizi, ünlü oyuncunun yeni yaşını çok daha anlamlı kılarken, ikilinin dolu dizgin süren aşkında romantizm dolu bir iz bıraktı.

Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

MEMLEKETLERİ ŞAŞIRTTI

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan ikilinin memleketleri de hayranları tarafından merak ediliyor.

Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

Doğma büyüme İstanbullu olan Faruk Sabancı'nın aksine, başarılı oyuncu Esra Bilgiç'in aslen Ankaralı olduğu öğrenildi.

Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

OLGUN TOKER

MERSİN

Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

BURAY

Kıbrıs

Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

SİNEM KOBAL
İstanbul

Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

HANDE ERÇEL

Bandırma

Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

PINAR DENİZ

Adana

Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar