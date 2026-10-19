Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz... 

DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL İMZALI JEST

Takvim'de yer alan habere göre, ailenin ünlü mücevher ustasının özenle hazırladığı ve tamamen Esra Bilgiç'e özel olarak tasarlanan bileklik, ünlü oyuncunun doğum gününde hediye edildi. Sabancı'nın bu ince düşünülmüş ve özel işçilik taşıyan sürprizi, ünlü oyuncunun yeni yaşını çok daha anlamlı kılarken, ikilinin dolu dizgin süren aşkında romantizm dolu bir iz bıraktı.