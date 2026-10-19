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Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...
Sevgilisi için özel olarak hazırlattı! Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’in 32. yaşına unutulmayacak sürpriz...
Oyuncu Esra Bilgiç ile DJ Faruk Sabancı'nın dolu dizgin süren birlikteliğinde romantik anlar yaşandı. 32. yaşına basan sevgilisine unutulmayacak bir doğum günü jesti hazırlamak isteyen Sabancı, Kapalıçarşı'nın yolunu tuttu.
Giriş Tarihi: 19.10.2026 09:45
Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 09:53