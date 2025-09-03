Trend Galeri Trend Magazin Fikret Orman'la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: "Zorla tutulmaya çalışıyorum"

Fikret Orman'la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: "Zorla tutulmaya çalışıyorum"

Adnan Aksoy'la resmiyette hala evli olan Güzide Duran, sevgilisi Fikret Orman'la bir gece kulübünde dudak dudağa yakalanmıştı. Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede tepki toplarken Duran'dan konuya dair ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 03.09.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 15:10
Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

Eşi Adnan Aksoy'dan boşanmamış olmasına rağmen Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile yasak aşk yaşayan Güzide Duran, sevgilisiyle el ele poz vererek herkesi hayrete düşürmüştü.

Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

16 yıllık eşi Adnan Aksoy ortaya çıkan görüntülerden sonra sosyal medya hesabından Güzide Duran'a adeta ateş püskürmüştü.

Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

"İBRETLİK BİR TABLO"
Görüntülerin basına yansımasının ardından Güzide Duran'ın boşanma sürecinde olduğu eşi Adnan Aksoy'dan oldukça sert bir açıklama geldi. Aksoy, sosyal medyada paylaştığı mesajında Duran'ın hala kendi soyadını taşımasına vurgu yaparak yaşananları "ibretlik bir tablo" olarak nitelendirdi. "Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez!" diyen Aksoy, açıklamasında evlilik birliğine saygısızlık yapıldığını savundu. "Bu hayat biçimi ve aymazlık, arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir," ifadelerini kullanan Aksoy, Duran'ın kamuoyuna "iyi anne ve iyi eş" imajı çizmesini de eleştirdi. Yaşanan sürecin hem kendisi hem de çocukları için yıpratıcı olduğunu dile getirerek, "Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" dedi.

Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

GÜZİDE DURAN'DAN KARŞILIK GELDİ!

Güzide Duran ise sessizliğini kısa sürede bozarak duygusal bir açıklama yaptı. Evliliğini 2007 yılında büyük bir aşkla kurduğunu ve iki çocukları olduğunu hatırlatan Duran, 2024'te şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılma kararı aldıklarını ifade etti. Yaklaşık 10 aydır ayrı evlerde ve hatta ayrı ülkelerde yaşadıklarını belirtti. Çocuklarını görememenin kendisini derinden yaraladığını söyleyen Duran, maddi hiçbir talepleri olmamasına rağmen boşanma sürecinin uzamasından şikayetçi oldu. Bu sürecin kendisine adeta bir "pranga" gibi işlediğini söyleyen Duran, "Artık benim için sadece kâğıt üzerinde kalan bu evliliğin sona ermesiyle birlikte, çocuklarımla sağlıklı bir gelecek kurmak istiyorum" dedi. Duran, hayatına yeni bir sayfa açmak istediğini açıkça ifade ederek, "Hayat devam ediyor; ben de artık hayatımda yeni başlangıçlara şans vermek ve mutlu olmak istiyorum. Bu şansı bulduğum için çok mutluyum," diyerek Fikret Orman'la ilişkisinin arkasında durdu.

Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

GECE KULÜBÜNDE SARMAŞ DOLAŞ...

Resmi olarak evli olan Güzide Duran ile yasak ilişki yaşadığı Fikret Orman, kendilerine yöneltilen toplumsal tepkiye rağmen bildiklerini okuyor!

İkilinin, önceki gün Marmaris tatilinde bir gece kulübünde kimseye aldırış etmeden sarmaş dolaş öpüşmesi diğer müşteriler tarafından hayretle karşılandı.

Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU
Güzide Duran, iki çocuğunun babası Adnan Aksoy'la 16 yıllık evliliğini bitirme kararı almış ve boşanma davası açmıştı. Ancak bu dava sürerken Duran'ın işadamı Fikret Orman'la yasak aşk yaşamaya başlaması yadırganmıştı. Konu tartışılırken ikili kimseye aldırmadan el ele poz verince olay toplumsal bir tepkiye dönüşmüştü.

Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

ŞAŞKINLIKLA KARŞILANDI
Herkes yoğun tepki nedeniyle ikilinin aşklarını gizli saklı yaşamasını beklerken tam tersi oldu. Güzide Duran önce "Fikret Orman'la çok mutluyum" açıklamasını yaptı. Ardından da ikili Marmaris tatiline çıktı.

Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

Önceki gece ise gittikleri gece kulübünde tepkili bakışlara aldırış etmeden öpüşerek, sarılarak, dans ederek aşklarını ulu orta yaşadı. Bu durum mekandakiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Evli eski manken Güzide Duran ve sevgilisi Fikret Orman dudak dudağa böyle görüntülendi

Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

İLK AÇIKLAMAYI YAPTI!
Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler için sosyal medya hesabından ilk açıklamayı yaptı.

Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

"ZORLA TUTULMAYA ÇALIŞIYORUM"
Resmiyette hala evli olan Duran yaptığı açıklamada "Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum. Boşanmak istiyorum, boşanamıyorum. Hayatıma devam etmemem, adeta esir kalmam için her şeyin yapıldığı bir boşanma davasına sıkışmış durumdayım. Yaşama ve özel hayata sahip olma hakkımı sonuna kadar kullanıp bir an evvel boşanmayı umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

NELER OLMUŞTU?

Bir dönem podyumların tozunu attıran eski manken Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile nikah masasına oturmuştu. Güzide Duran ve 16 yıllık iş insanı eşi Adnan Aksoy'un ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İki evlatları olan ünlü çift ayrılık kararının ardından Duran, "Evet doğru, bir süreçten geçiyoruz şu an" demişti.

Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

Boşanma kararının ardından Güzide Duran'ın Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.

"KENDİMDEN EMİNİM"

Duran, ortaya atılan iddiaların eşi tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürüp şu açıklamayı yapmıştı:

"Çıkan haberleri de umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir.

Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

Hepimiz birbirimizi tanıyoruz merhabalaşıyoruz. Her iki taraf da bununla ilgili açıklama yaptı. İspatlayacağım diye gibi derdim yok, kendimden eminim sonuçta"

Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

Konuyla ilgili ilk açıklama Güzide Duran'dan gelirken ardından Okan Buruk da açıklama yapmıştı.

"KÜLLİYEN YALAN"

Buruk ise, "Güzide ile eski arkadaşız ama kesinlikle aşk yok. Bu söylentiler külliyen yalan" demişti.

Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

Geçen gün bir etkinlik çıkışında görüntülenen Güzide Duran, mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

EŞİNDEN 2 LİRALIK 'İNTİKAM'

16 yıldır evli olduğu Adnan Aksoy ile boşanma aşamasındayken Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddiası sonrası dikkat çeken bir hamle gelmişti. Aksoy, Duran'ın gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini iddia ederek boşanma davası açıp 2 liralık da sembolik tazminat istemişti.

Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

'GÜVENİMİ ZEDELEDİ'
Magazin gündemini sallayan haberlerin ardından Aksoy, eşinin son dönemde gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini öne sürerek boşanma davası açmıştı.

Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Güzide Duran, eşinin bu hamlesine karşılık Adnan Aksoy'a, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak 'zina', 'hayata kast' ve 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı.

Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

Eski manken, evliyken eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü aynı zamanda tehditler aldığını dilekçesinde yer vermişti.

Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

"NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU' TANISI KONMUŞTUR"

Duran'ın avukatları hazırladıkları dava dilekçesinde çocukların velayetini isteyerek, "Evlilik birliği, Adnan Aksoy'un tutarsız, senaryocu, kompleksli ve samimiyetsiz tavırları nedeniyle sarsılmıştır.

Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

Müvekkile uyguladığı psikolojik baskı nedeniyle Aksoy'a 'narsist kişilik bozukluğu' tanısı konmuştur.

Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

"KOCASI TARAFINDAN TEHDİT EDİLMİŞTİR"

Psikolojik şiddetin yanında fiziksel şiddete de maruz kalan müvekkil, kocası tarafından tehdit edilmiştir. Aksoy'un sadakatsiz davranışları, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olmuştur. Buna ilişkin otel ve yurtdışı kayıtlarını delil olarak sunuyoruz.

Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

10 MİLYON MADDİ VE 10 MİLYON DA MANEVİ TAZMİNAT!

Boşanmalarına karar verilmesini, çocukların velayetinin müvekkile verilmesini talep ediyoruz.Adnan Aksoy'un müvekkil ve çocuklarına aylık 600 bin lira nafaka ödemesini, 10 milyon lira maddi ve 10 milyon lira da manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz. Ayrıca şimdilik 100 bin lira mal rejimine ilişkin alacak talep ediyoruz.

Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

BOŞANMA AÇIKLAMASI

Son olarak ünlü mankenden boşanma açıklaması gelmişti. Duran, '' O kadar detaya girmiyorum. Çünkü gizlilik kararı var. Konuşamam. Ben de o haberlerin bugün çıkmasına çok şaşırdım. Bu kararın üstüne. Normalde çıkmaması gerekiyordu. Hiç bu konular hakkında konuşmayayım. Yasak zaten avukatım tarafından da'' ifadelerini kullanmıştı.

Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında çocukları hakkında konuşurken, duygulanan mankenin açıklamalarına eşi Adnan Aksoy, "Oyunculuğu karşısında midem bulandı" sözleriyle karşılık vermişti.

Fikret Orman’la öpüşürken yakalanmıştı! Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı: Zorla tutulmaya çalışıyorum

"ANNELİK ŞOV MALZEMESİ YAPILAMAYACAK KADAR KUTSAL BİR DEĞERDİR"

Aksoy'un öfkesi dinmiyor. İş insanı, Duran'ın sunuculuk yaptığı programı etiketleyen iş insanı, "Annelik şov malzemesi yapılamayacak kadar kutsal bir değerdir. Kızımız boşanma sürecinin başından beri annesiyle görüşmemektedir. Lütfen buna bir son verin" yorumunda bulundu.