Şeyma Subaşı ayrılığa dayanamadı! Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile barıştı!

YİNE BARIŞTILAR

Olayların kadını, ayran gönüllü Şeyma Subaşı yine şaşırtmadı! Her ilişkisinde pek çok kez ayrılıp barışan Şeyma Subaşı, temmuz ayında ikinci kez ayrıldığı Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeria ile de yine barıştı!

Büyük büyük laflar ettiği, "Ruhumuz evli, hayatımın sonuna kadar tutacağım kişi o" dediği Marlon ile ilk ayrılığını nisanda yaşamış, ayına barışmıştı. Sadece bu seferki ayrılığın süresi biraz uzun oldu; dört ay sürdü.