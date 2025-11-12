Şeyma Subaşı ayrılığa dayanamadı! Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile barıştı!

Hayatını Miami - Bali - İstanbul arasında sürdürmeyi tercih eden Şeyma Subaşı'nın yaşam şekli ve yaptıkları her zaman merak konusu oluyor. Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı kızı Melisa dünyaya geldikten sonra evliliğini noktalamıştı. Subaşı, ardından Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'da nikah masasına oturmuştu. Ancak ikinci evliliği de sadece 5 ay sürmüştü. Subaşı, geçtiğimiz aylarda Brezilyalı model Marlon Teixeira ile bir ilişkiye başlamıştı. Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yaşadığı aşkta da aradığını bulamadı. 2024'ün sonlarına doğru başlayan ve sosyal medya üzerinden paylaştığı romantik karelerle duyurduğu ilişki, sessiz sedasız sona erdi. Çift, birbirlerini Instagram'dan takip etmeyi bırakarak ayrılığı dolaylı yoldan ilan etti. Subaşı, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Marlon için 'Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Ruhum evli' ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu büyük sözlerin ardından gelen ani ayrılık, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. YİNE BARIŞTILAR Olayların kadını, ayran gönüllü Şeyma Subaşı yine şaşırtmadı! Her ilişkisinde pek çok kez ayrılıp barışan Şeyma Subaşı, temmuz ayında ikinci kez ayrıldığı Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeria ile de yine barıştı! Büyük büyük laflar ettiği, 'Ruhumuz evli, hayatımın sonuna kadar tutacağım kişi o' dediği Marlon ile ilk ayrılığını nisanda yaşamış, ayına barışmıştı. Sadece bu seferki ayrılığın süresi biraz uzun oldu; dört ay sürdü. Bir de mayıs ayındaki barışın ardından Kapadokya'ya tatile gitmişlerdi, bu seferki barışı New York'ta kutluyorlar. Şeyma'nın, kendisinden bir yaş küçük olan Brezilyalı sevgilisiyle bu seferki barışı ne kadar sürecek merak ediyorum. İlk eşi Acun Ilıcalı ile 14 ay, en az dört-beş kez ayrılıp barıştıktan sonra evlendiği ikinci eşi Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile beş ay evli kalan Şeyma, Marlon ile de evlenir mi bilmiyorum ama evlense de önceki evlilikleri gibi kısa ömürlü olacağına eminim. GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE SOSYAL MEDYAYA ARA VERMİŞTİ! Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde her adımını paylaştığı sosyal medya hesabı olan Instagram'a ara verdiğini duyurmuştu. INSTAGRAM'I KARARTTI! Instagram hesabına ara verdiğini siyah ekran üzerine 'Bir süreliğine disconnect ediyorum' yazarak paylaşan Subaşı, bu kararı üzerinden çok vakit geçmeden geri döndü. KISA SÜREDE GERİ DÖNDÜ Subaşı, geri geldiğini sosyal medya hesabından paylaştığı hikayelerle duyurdu. 'ÇAĞIRAN ADANIN KENDİSİYDİ' Subaşı, paylaşımına, 'Bir süreliğine kayboldum, ama çağıran adanın kendisiydi, bağlantım kesildi tesadüf değildi, yeniden bağlanmak içindi. Şimdi buradayım sinyal yok, sadece doğa ve daha derin bir şey. Beni seçen özel bir yerdi ve ben evet dedim.' notunu düştü. GEÇTİĞİMİZ AYLARDA HAYATINDAKİ YENİ PLANLARI DA AÇIKLAMIŞTI! Sosyal medya fenomeni ve iş kadını Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Snob Magazin'e özel açıklamalarda bulunan Subaşı, tatil ve iş hayatına dair dikkat çekici yorumlarda bulunmuştu. TATİL ROTASI DEĞİŞTİ! Bir süre önce Bali'yi sıkça ziyaret eden Subaşı, artık tatil rotasını değiştirdiğini belirterek, 'Bali-İstanbul yapıyordum, şimdi Miami-İstanbul olacak' dedi. Subaşı'nın son dönemdeki uçak seyahatleri ve lüks yaşam tarzı da sıkça konuşulan konulardan biri haline gelmişti. Uçak biletlerine büyük paralar harcadığını dile getiren fenomen, 'Evet, hala business uçuyorum. Paralarım uçaklara gidiyor' ifadelerini kullanmıştı. Subaşı, sosyal medya hesaplarında özel uçaktan paylaştığı fotoğrafıyla ilgili de şunları söyledi: 'Uçağın yanında güllerle fotoğraf koymuşum. 'Bakın size şey yapıyorum' değildi o. Doğru ama, özel uçaktan fotoğraf koymak ekstraymış.' Yeni nesil hakkında da samimi açıklamalar yapan Şeyma Subaşı, kendisine yöneltilen 'Yeni nesile örnek olabiliyor musunuz?' sorusuna, 'Yeni jenerasyonu ve nesili görünce kendime ders alıyorum. Demek ben de böyle enerji mi veriyormuşum? Aslında tam tersi. Belli bir yerde örnek oluyorum, güzel olmuş. Belli yerlerde ise onlardan öğreniyorum, 'Bende böyle antipatik ve iticiymişim' demişti. SİNEMA FİLMİNE HAZIRLANIYOR Özel hayatıyla ilgili de açıklamalar yapan Subaşı, sinema projelerinden bahsetti. 'Bir sinema filmi geliyor. Öyle bir disiplinim var mı bilmiyorum ama bence yapacağım' diyen fenomen, dizi oyunculuğuna ise sıcak bakmadığını belirtti: 'Benden dizi oyuncusu olmaz, öyle bir tutkum yok. Biraz daha huzur ve sakinlik istiyorum.' Aşk hayatına dair de konuşan Subaşı, Marlon Teixeria ile olan ilişkisini gündeme taşıdı. 'İki defa evlenip boşanmışım, ne evlenmesi? Allah bilir. Güzel bir şey yaşıyorum, güzel duygular. Dört gün burada kaldı, ülkemize hayran oldu' diyerek, ilişkisine dair samimi duygularını paylaştı. Şeyma Subaşı, açıklamalarıyla hem iş hem de özel hayatındaki durumu net bir şekilde ortaya koyarak, takipçilerini şaşırtmayı başardı. GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAPTIĞI AÇIKLAMALARLA DA SES GETİRDİ! Geçtiğimiz günlerde Apara'da yayınlanan Funda Karayel'in sunduğu 'Yıldızlı Sohbetler' programının bu haftaki konuğu sosyal medya fenomeni ve Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı oldu. Ünlü fenomen sorulara içtenlikle cevaplar verdi. Şeyma Subaşı, bu programda özel hayatından yeni projesine, kızı Melisa'dan güzellik sırlarına kadar birçok konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. 2017 yılında Acun Ilıcalı ile evlenen ve 2018'de boşanan Şeyma Subaşı, 2023'te Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuş, ancak bu evliliği de kısa sürmüştü. Özel hayatıyla çok konuşulan Subaşı, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşkın kapısını çaldığını da duyurmuştu. 'KAZANCINI NEREYE YATIRIYORSUN?' Programda kendisine yöneltilen 'Kazancını nereye yatırıyorsun?' sorusuna açık bir cevap veren Subaşı, 'Yatırdığım şey çok klişe olacak ama kendime yatırıyorum' diyerek lüks harcamalarını tek tek anlattı. Şeyma Subaşı kazancını nereye yatırdığını tek tek anlattı | Video Emlak yatırımı yapmadığını belirten Subaşı, 'Gerçek bir yatırım olarak ev aldım diyemem ama yaşamıma harcıyorum. Uçak biletlerime harcıyorum, business sınıfında uçuyorum. Güzel evler kiralıyorum. Güzel yemeklere para harcamaktan hiç kaçınmıyorum' demişti. Ayrıca sağlıklı beslenmeye de önem verdiğini belirten ünlü isim, 'Avokadolar, mangolar, Hindistan cevizi sütüm, Hindistan cevizi yağım... Bunlara harcıyorum' diyerek yaşam tarzına dair ipuçları vermişti. Subaşı'nın bu açıklamaları, sosyal medyada da gündem olmuştu! Yeni projesini de duyuran Subaşı, artık adını taşıyan kozmetik ürünleri satacağını duyurmuştu. Ünlü fenomen kendi güzellik sırlarını da verdi. Şeyma Subaşı'ndan samimi itiraf: Hata yaptırıldım, öğreniyorum! GÜZELLİK SIRLARINI PAYLAŞTI Şeyma Subaşı, 'Tonik kullanıyorum. Spordan sonra cildimi yeniden temizliyorum. C vitaminli bir ürün sürüyorum. Akşam mesela serum sürüyorum. Leke ve kırışıklık karşıtı oluyor genelde bu. Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Güneş kremi en önemlisi' dedi. VİTAMİNLER KULLANIYOR Ayrıca fenomen, 'NM Vitamini hiç paylaşmadım bugüne kadar. Bunun içerikleri yaşlanma karşıtı oluyor. Doğal ürünler Kore'den sipariş etmiştim. Japonya seyahatimde aldım. Shot var yaşını durduruyorlar. Değişik kimyagerler yapıyor. Legal bile değil' dedi. 'BEN HATA YAPTIYSAM YAPTIRILDIM!' Çevrede gördüklerini de anlatan Subaşı, 'Kapma yoktu şimdi var. Ben kapmadım zaten benim ayağıma geldi. Allah bize sevdiğini zanneden ama kendini sevmeyen kötü niyetli insanlardan korusun. Çünkü niyetinin ne olduğunu bilmiyorsun. 'Canım' diyorlar ama aslında altında büyük bir sinsilik yatıyor. Seni bir yere sokuyor, yola sokuyor, aslında sen bu yoldan gidiyorsun ama bir şekilde o etkenlerden sen de bu yola gidiyorsun. Bu yolda anlar oluyor enerjin düşüyor, kendi iç sesini dinleyemediğin anlar oluyor o yolu seçiyorsun. O yüzden ben hırslı veya hata yapmadım, ben hata yaptıysam yaptırıldım! Hata her insan yapar. Öğreniyorum' dedi. Şeyma Subaşı'ndan samimi itiraf: Hata yaptırıldım, öğreniyorum! AŞK ACISI YAŞADIĞINI ANLATTI Aşk acısı ilk defa yeni yıldan bir hafta önce yaşadığını belirten Subaşı, 'Çok acı çektim. Yeni yıldan bir hafta önceydi. Üzüntüden yerlere yapıştım diyebilirim. Onu kemiklerime kadar yaşadım sonra geçti' diye konuştu. Her paylaşımı ile gündeme gelen Şeyma Subaşı geçtiğimiz aylarda ailesiyle birlikte İstanbul turuna da çıkmıştı. Kızı Melisa, annesi ve babası ile poz veren Subaşı'nın keyfi ise oldukça yerinde gözüktü. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan gönderileri ise hayranlarından tam not aldı. Şeyma Subaşı'nın güzelliğin öven hayranları aynı zamanda ailesiyle verdiği pozları da oldukça beğendi. Dörtlü adeta İstanbul sokaklarının tozunu attırdı. Kızı Melisa'nın büyükanne ve büyükbabası ile pozları da oldukça beğenildi. Geçtiğimiz aylarda bir programa katılan Subaşı, aşk üzerine açıklamaları ile gündem olmuştu. Program sırasında 'Hayatında kaç kere aşık oldun?' sorusuna içtenlikle yanıt veren Subaşı, 'Ben her şeyle aşk yaşıyorum zaten. Çok sevgi dolu biriyim. Ama romantizm, yani eşinle olan aşk... Hayatımda bir kere çok aşık oldum.' 'Melisa'nın dünyaya gelmesi de o aşkın bir sonucu zaten. Diğerlerine aşık olduğumu sandım ama yanılmışım, aslında sıfırmış,' dedi. Bu açıklamasıyla eski ilişkilerine dair çarpıcı bir değerlendirme yapmıştı. Acun Ilıcalı'yla geçmiş ilişkisine verdiği bu referans büyük dikkat çekmişti. Subaşı, programın ilerleyen dakikalarında yeni bir ilişki içinde olduğunu da açıklamıştı. Sözlerine 'Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer... Hayatımda biri var ki, bence hayatımın sonuna kadar tutacağım o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim,' diyerek devam eden Subaşı, sevgilisinin Brezilyalı olduğunu belirtmişti. Bu kişiyle ruhen evli olduğunu hissettiğini dile getiren fenomen, 'Artık evlilik olaylarına inanmıyorum. Ama ruhum evli. O kişiyle evliyim gibi hissediyorum,' ifadelerini kullanmıştı. Şeyma Subaşı'nın bu açıklamaları, hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde geniş yankı bulmuştu. Daha önceki ilişkilerinde sık sık gündeme gelen Subaşı, bu kez farklı bir yaklaşım sergileyerek mutluluğu bulduğunu ve huzurlu bir hayat sürmek istediğini ifade etmişti. Özellikle Brezilyalı sevgilisiyle ilgili açıklamaları, takipçileri ve hayranları arasında merak uyandırmıştı.