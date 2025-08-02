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Sezonun en çok beklenen projesi atv'de başlıyor! Barış Arduç ve Hande Erçel “Aşk ve Gözyaşı” için bir araya geldi!
Sezonun en çok beklenen projesi atv'de başlıyor! Barış Arduç ve Hande Erçel “Aşk ve Gözyaşı” için bir araya geldi!
Yeni sezonda O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi "Queen of Tears"ın Türk uyarlaması "Aşk ve Gözyaşı" için hazırlıklar hızla başladı.
Giriş Tarihi: 02.08.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 10:47