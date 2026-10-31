Trend
Galeri
Trend Magazin
SGK harekete geçti, kepenkler indi! Gülşah Saraçoğlu’na suçlama: ‘Maaş, mesai ve tazminat alamadık’
SGK harekete geçti, kepenkler indi! Gülşah Saraçoğlu’na suçlama: ‘Maaş, mesai ve tazminat alamadık’
Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yanında görev yapan üç kişi; sigortasız çalıştırıldıklarını, maaşlarının, fazla mesai ücretlerinin ve tazminatlarının ödenmediğini iddia etti. SGK'ya başvurarak Saraçoğlu hakkında şikayette bulunan üç çalışan yasal haklarının verilmesini istiyor.
Giriş Tarihi: 31.10.2026 06:07
Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 06:08