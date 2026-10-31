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SGK harekete geçti, kepenkler indi! Gülşah Saraçoğlu’na suçlama: ‘Maaş, mesai ve tazminat alamadık’

Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yanında görev yapan üç kişi; sigortasız çalıştırıldıklarını, maaşlarının, fazla mesai ücretlerinin ve tazminatlarının ödenmediğini iddia etti. SGK'ya başvurarak Saraçoğlu hakkında şikayette bulunan üç çalışan yasal haklarının verilmesini istiyor.

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EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 31.10.2026 06:07 Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 06:08
SGK harekete geçti, kepenkler indi! Gülşah Saraçoğlu’na suçlama: ‘Maaş, mesai ve tazminat alamadık’

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yanında çalıştıklarını belirten üç kişi, çalışma dönemlerinde sigortasız veya eksik sigortalı gösterildiklerini, maaş ve fazla mesai ücretlerini alamadıklarını, işten ayrılma süreçlerinde ise çeşitli hak kayıpları yaşadıklarını öne sürdü.

SGK harekete geçti, kepenkler indi! Gülşah Saraçoğlu’na suçlama: ‘Maaş, mesai ve tazminat alamadık’

'EKSİK ÖDENDİ'
Bu isimler arasında bulunan şoför Fırat Bayat, yaklaşık beş ay çalıştığını ancak yalnızca bir ay sigortalı gösterildiğini iddia etti. Aylık 90 bin TL maaş aldığını belirten Bayat, sigorta primlerinin asgari ücret üzerinden yatırıldığını ve yasal haklarının da bu tutar üzerinden hesaplandığını öne sürdü.

SGK harekete geçti, kepenkler indi! Gülşah Saraçoğlu’na suçlama: ‘Maaş, mesai ve tazminat alamadık’

Bayat ayrıca fazla mesai ücretlerinin eksik ödendiğini, yıllık izin ve tazminat haklarının verilmediğini, çalışma sürecinde hakaret ve psikolojik baskıyla karşılaştığını iddia etti.

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SGK harekete geçti, kepenkler indi! Gülşah Saraçoğlu’na suçlama: ‘Maaş, mesai ve tazminat alamadık’

'TAZMİNATIMI VERMEDİ'
Seyhan Sözer de işten ayrılma sürecinde ücretini almak için bekletildiğini, ardından işe gelmediği gerekçesiyle kendisine ihtar gönderildiğini öne sürdü.

SGK harekete geçti, kepenkler indi! Gülşah Saraçoğlu’na suçlama: ‘Maaş, mesai ve tazminat alamadık’

Sözer, kıdem ve ihbar tazminatlarıyla fazla mesai alacaklarının ödenmediğini iddia etti.

SGK harekete geçti, kepenkler indi! Gülşah Saraçoğlu’na suçlama: ‘Maaş, mesai ve tazminat alamadık’

'SİGORTASIZ ÇALIŞTIM'
Çalışanlar arasında bulunan Hayriye Çimşir ise temmuz ayında başladığı işte üç ay boyunca sigortasız çalıştırıldığını ve eylül ayında işten ayrıldığını belirterek, fazla mesai ücretleri ile diğer yasal alacaklarını alamadığını ileri sürdü.

SGK harekete geçti, kepenkler indi! Gülşah Saraçoğlu’na suçlama: ‘Maaş, mesai ve tazminat alamadık’

MAĞDUR ÇOK
İddiaların bu isimlerle sınırlı olmadığı, başka çalışanların da benzer mağduriyetler yaşadıklarını anlatarak konuşmaya hazırlandığı belirtiliyor. Çalışanlar, maaşlarının, fazla mesai ücretlerinin ve yasal alacaklarının ödenmesini talep ediyor.

SGK harekete geçti, kepenkler indi! Gülşah Saraçoğlu’na suçlama: ‘Maaş, mesai ve tazminat alamadık’

Çalışanların bu iddiaları sonrası, konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili tarafların açıklama yapması ve varsa belgelerin incelenmesi önem taşıyor. Çalışanlar Saraçoğlu hakkında SGK'ya şikayette bulundu. Bu şikayet sonrası Saraçoğlu'nun modaevi mühürlendi.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör