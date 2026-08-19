Shakira’dan doğduğu topraklara büyük vefa! Depremzedeler için harekete geçti
Kolombiya'da büyük yıkıma yol açan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından, Kolombiyalı dünyaca ünlü şarkıcı Shakira harekete geçti. Depremin merkez üssü olan bölgeyi ziyaret eden yıldız isim, yıkılan okulları inceleyerek çocukların eğitimlerine yeniden kavuşması için destek çağrısında bulundu. Shakira, eğitimin yeniden başlaması için 1 milyon dolarlık yardım toplanmasına öncülük ederken, dünyaya da bölge için dayanışma çağrısı yaptı.
Giriş Tarihi: 19.08.2026 11:15
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 11:18