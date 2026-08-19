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Shakira’dan doğduğu topraklara büyük vefa! Depremzedeler için harekete geçti

Kolombiya'da büyük yıkıma yol açan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından, Kolombiyalı dünyaca ünlü şarkıcı Shakira harekete geçti. Depremin merkez üssü olan bölgeyi ziyaret eden yıldız isim, yıkılan okulları inceleyerek çocukların eğitimlerine yeniden kavuşması için destek çağrısında bulundu. Shakira, eğitimin yeniden başlaması için 1 milyon dolarlık yardım toplanmasına öncülük ederken, dünyaya da bölge için dayanışma çağrısı yaptı.

Giriş Tarihi: 19.08.2026 11:15 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 11:18
Shakira’dan doğduğu topraklara büyük vefa! Depremzedeler için harekete geçti

Kolombiya'da büyük yıkıma ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Kolombiyalı dünyaca ünlü şarkıcı Shakira harekete geçti.

Shakira’dan doğduğu topraklara büyük vefa! Depremzedeler için harekete geçti

Depremin merkez üssünün bulunduğu Choco bölgesine giden pop yıldızı, felaketten etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi ve yıkılan okulları yerinde inceledi. Shakira, yaşanan büyük felaketin ardından çocukların eğitimlerine yeniden kavuşabilmesi için destek çağrısında bulundu.

Shakira’dan doğduğu topraklara büyük vefa! Depremzedeler için harekete geçti

Depremde zarar gören 40 okuldan 10'unun yeniden inşa edilmesi için çalışma başlatılırken, ünlü şarkıcının öncülüğünde ilk etapta 1 milyon dolarlık bağış toplandı.

Shakira, uluslararası topluma seslenerek özel sektörün ve dünya genelindeki hükümetlerin de bölgeye destek vermesi gerektiğini ifade etti.

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Shakira’dan doğduğu topraklara büyük vefa! Depremzedeler için harekete geçti

Ünlü şarkıcı, depremzedelerin yaşadığı acıyı tüm ülkenin paylaştığını belirterek, "Bu acıyı hafifletecek sihirli bir çözüm yok" sözleriyle dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Shakira’dan doğduğu topraklara büyük vefa! Depremzedeler için harekete geçti

Toplanan bağışın depremden etkilenen bölgelerdeki okulların yeniden inşası için kullanılacağını söyleyen Shakira, yardım çalışmalarının sürmesi çağrısında bulundu.

Shakira’dan doğduğu topraklara büyük vefa! Depremzedeler için harekete geçti

Bölgede zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren depremzedelerin yanında olduğunu vurgulayan Shakira, Kolombiya'nın bu büyük felaketi birlik ve dayanışmayla aşabileceğini dile getirdi.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#SHAKİRA