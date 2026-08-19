Shakira’dan doğduğu topraklara büyük vefa! Depremzedeler için harekete geçti

Depremde zarar gören 40 okuldan 10'unun yeniden inşa edilmesi için çalışma başlatılırken, ünlü şarkıcının öncülüğünde ilk etapta 1 milyon dolarlık bağış toplandı.

Shakira, uluslararası topluma seslenerek özel sektörün ve dünya genelindeki hükümetlerin de bölgeye destek vermesi gerektiğini ifade etti.