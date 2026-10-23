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Sibel Can tam zamanında yırttı! Emir Sarıgül ile evliliği iptal ettiren 5 milyarlık para trafiği
Sibel Can tam zamanında yırttı! Emir Sarıgül ile evliliği iptal ettiren 5 milyarlık para trafiği
Sibel Can'ın, nikah masasına oturmaya hazırlandığı Emir Sarıgül'ü bir anda terk etmesinin altından 5 milyarlık dudak uçuklatan dev bir skandal çıktı! Tamar Tanrıyar'ın aylar öncesinden patlattığı bomba iddialar sonrası evlilikten aniden vazgeçen ünlü sanatçı, belki de yargılanmasına yol açacak devasa bir beladan son saniyede kıl payı kurtuldu. Sibel Can'ın imajını ve kariyerini yerle bir olmaktan kurtaran bu akılalmaz çalımı", magazin gündeminde büyük ses getirdi! İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.10.2026 06:59
Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 07:00