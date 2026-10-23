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Sibel Can tam zamanında yırttı! Emir Sarıgül ile evliliği iptal ettiren 5 milyarlık para trafiği

Sibel Can'ın, nikah masasına oturmaya hazırlandığı Emir Sarıgül'ü bir anda terk etmesinin altından 5 milyarlık dudak uçuklatan dev bir skandal çıktı! Tamar Tanrıyar'ın aylar öncesinden patlattığı bomba iddialar sonrası evlilikten aniden vazgeçen ünlü sanatçı, belki de yargılanmasına yol açacak devasa bir beladan son saniyede kıl payı kurtuldu. Sibel Can'ın imajını ve kariyerini yerle bir olmaktan kurtaran bu akılalmaz çalımı", magazin gündeminde büyük ses getirdi! İşte detaylar...

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YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 23.10.2026 06:59 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 07:00
Sibel Can tam zamanında yırttı! Emir Sarıgül ile evliliği iptal ettiren 5 milyarlık para trafiği

Şanslı mı desem, kulağı delik mi yoksa öngörülü mü bilemedim ama Sarıgül'ler Olayı'na karışmaktan son anda kurtulan Sibel Can'ın "manevra yeteneği" herkes gibi beni de şaşırttı.

Sibel Can tam zamanında yırttı! Emir Sarıgül ile evliliği iptal ettiren 5 milyarlık para trafiği

Pek çoğunuzun malumu olduğu üzere Sibel Can'ın, 5 milyarlık kayıt dışı para trafiğini yönetmekle suçlanan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile gönül ilişkisi vardı.

Sibel Can tam zamanında yırttı! Emir Sarıgül ile evliliği iptal ettiren 5 milyarlık para trafiği

Hatta çiftin yurtdışında nikah kıyacağı yönündeki dedikodular, almış yürümüştü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sibel Can tam zamanında yırttı! Emir Sarıgül ile evliliği iptal ettiren 5 milyarlık para trafiği

Her iki tarafın da yakınları ikilinin kısa süre içinde evlenmesini bekliyordu.

Sibel Can tam zamanında yırttı! Emir Sarıgül ile evliliği iptal ettiren 5 milyarlık para trafiği

Ancak Can Tanrıyar'ın eşi Tamar Tanrıyar hem söz konusu paranın miktarını hem de operasyonun yapılacağı tarihi aylar önce YouTube kanalında tam isabetle açıklayınca, Sibel Can evlenmekten vazgeçti.

Sibel Can tam zamanında yırttı! Emir Sarıgül ile evliliği iptal ettiren 5 milyarlık para trafiği

Tamar bu durumu son videosunda "Sibel Can'ın menajeri beni çok eskiden tanır."

Sibel Can tam zamanında yırttı! Emir Sarıgül ile evliliği iptal ettiren 5 milyarlık para trafiği

"Boşuna konuşmayacağımı bilir. Belki de Sibel Can'ın bu kararı almasında benim etkim olmuştur" sözleriyle paylaştı.

Sibel Can tam zamanında yırttı! Emir Sarıgül ile evliliği iptal ettiren 5 milyarlık para trafiği

Siz deyin şans, ben diyeyim tesadüf, Tamar desin ki istihbarat...

Sibel Can tam zamanında yırttı! Emir Sarıgül ile evliliği iptal ettiren 5 milyarlık para trafiği

Sonuçta Sibel Can uzun süre başını ağrıtacak, imajını sarsacak, hatta hukuki açıdan hesap vermesine yol açacak bir beladan son anda "vücut çalımıyla" kurtulmayı bildi.

Sibel Can tam zamanında yırttı! Emir Sarıgül ile evliliği iptal ettiren 5 milyarlık para trafiği

Sibel Can'ın uçurumun kenarından döndüğü bu şoke edici manevra, magazin tarihinin en şanslı kurtuluş hikayelerinden biri olarak çok uzun süre konuşulmaya devam edecek!

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör