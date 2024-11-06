Sibel Can'ı yıkan ölüm! Menajeri Cengizhan Sabuncu kansere yenik düştü... Sanat camiası hüzne boğuldu! Tanyeli: Beni beklerken sen...
Sanat camiası bir kez daha acı haberle sarsıldı! Sibel Can'ın can dostu, 12 yıllık menajeri Cengizhan Sabuncu henüz 55 yaşındayken kansere yenik düştü. 2000'li yılların başında ünlü isimleri taklit ettiği 'Tıpatıp Show' ile şöhreti yakalayan ve uzun zamandır Sibel Can'ın menajerliğini üstlenen Cengizhan Sabuncu yaşamını yitirdi. Sanat camiasından dostları Cengizhan Sabuncu'nun vefatı ile yıkıldı. Uzun süredir kendisi de kanser tedavisi gören Tanyeli acısını sosyal medya hesabından dile getirirken "Beni beklerken sen..." sözlerini kullandı. İşte Sibel Can, Tanyeli, Selen Görgüzel gibi isimlerin yakın dostları Cengizhan Sabuncu'ya vedaları...
Giriş Tarihi: 06.11.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 08:49