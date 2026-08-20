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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!
Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, bir süredir birliktelik yaşıyor. Melisa Ural, 22 Ağustos'taki doğum günü öncesinde sevgilisiyle tatile çıktı. Sevgilisi Ural'a erken doğum günü kutlaması yaptı. İşte Melisa Ural'a hazırlanan romantik doğum günü sürprizi!
Giriş Tarihi: 20.08.2026 18:08
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 18:14