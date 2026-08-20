Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

"SANA SAHİP OLDUĞUM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Melisa Ural'a sevgilisi kaldığı otel odasına süslemeler yaptırdı. O anları da sosyal medyasında paylaşan Melisa Ural paylaşımının altına ise, "Sana sahip olduğum için çok şanslıyım" ifadelerini kullandı.