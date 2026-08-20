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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, bir süredir birliktelik yaşıyor. Melisa Ural, 22 Ağustos'taki doğum günü öncesinde sevgilisiyle tatile çıktı. Sevgilisi Ural'a erken doğum günü kutlaması yaptı. İşte Melisa Ural'a hazırlanan romantik doğum günü sürprizi!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.08.2026 18:08 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 18:14
Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

Sibel Can ve Hakan Ural'ın 11 yıllık evliliklerinden dünyaya gelen çocukları Engincan ve Melisa Ural, sosyal medyada ilgiyle takip edilen isimler arasında yer alıyor.

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

Anne ve babalarının 1999 yılındaki boşanmasının ardından gözlerden uzak büyüyen kardeşlerden Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile evlenerek aileye yeni bir heyecan katmıştı.

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

Bu evlilikten dünyaya gelen ve Sibel Can ile Hakan Ural'a ilk torun sevincini yaşatan minik Lina, şimdilerde büyüme yolculuğunun en tatlı döneminde.

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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN PAYLAŞIM

Hala olmanın mutluluğunu yaşayan Melisa Ural, abisinin kızı Lina ile bir araya geldiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

Yeğeniyle sevgi dolu bir "hala-yeğen" pozu veren Melisa Ural, minik Lina'nın evde emeklemeye çalıştığı o sevimli anları da takipçileriyle paylaşmıştı.

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

HİKAYEDE KALMADI SAYFASINDA PAYLAŞMIŞTI

Melisa Ural, minik Lina'yı bugün kişisel sayfasında paylaşarak takipçilerini sevindirmişti.

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

YÜZÜNÜ YİNE GÖSTERMEMİŞLERDİ

Teknede çekildiği görülen fotoğrafta Ural'ın yeğenini kucağına alarak keyifli vakit geçirdiği anlar dikkat çekmişti. Melisa Ural, oyunlar oynamayı da ihmal etmemişti.

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

Kısa sürede büyük ilgi gören ve beğeni toplayan görüntüler, izleyenlerin yüzünü güldürmüştü.

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

SEVGİLİDEN BEKLENMEDİK SÜRPRİZ!

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, bir süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor. Melisa Ural'a sevgilisinden bugün doğum günü sürprizi geldi.

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

DOĞUM GÜNÜNÜ ES GEÇMEDİ

Ünlü çift, birlikte tatile çıktı. Ancak sevgilisi Melisa Ural'ın doğum günü sürprizini de es geçmedi.

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

"SANA SAHİP OLDUĞUM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Melisa Ural'a sevgilisi kaldığı otel odasına süslemeler yaptırdı. O anları da sosyal medyasında paylaşan Melisa Ural paylaşımının altına ise, "Sana sahip olduğum için çok şanslıyım" ifadelerini kullandı.

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL PAYLAŞIMLAR!

Daha önce minik yeğenini koyan Melisa Ural, bu kez annesinin doğum gününe özel bir paylaşım yaparak dikkat çekmişti.

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

AİLESİYLE KUTLAMIŞTI

1 Ağustos'ta doğum günü olan Sibel Can, geçtiğimiz gün doğum gününü ailesiyle kutlamıştı.

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

MİNİK YEĞENİNİN YÜZÜNÜ YİNE GİZLEMİŞTİ

Sosyal medyayı sık kullanan Melisa Ural, önce minik yeğeniyle paylaşım yaptı. Melisa Ural yine mnik yeğeninin yüzünü göstermekten kaçınmıştı.

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

PASTASI VE TORUNU İLGİ TOPLAMIŞTI

Minik Lina, ünlü şarkıcı Sibel Can'ın pastasıyla da eğlenceli bir poz vermişti

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

İşte Sibel Can'ın pastası ve torunu Lina'nın o pozu!

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

SUDA OYUNLAR OYNADILAR

Minik Lina'nın suyla oyunlar oynadığı o anlar Melisa Ural tarafından fotoğraflanmıştı.

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

ANNESİNİN GÜZELLİĞİNİ GENLERİNDE TAŞIYOR! MELİSA URAL DA GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEMİŞTİ

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam eden ünlü isim, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından paylaştığı asansör pozuyla görenlere "Maşallah" dedirtmişti.

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

Öte yandan Melisa Ural, geçtiğimiz dönemde sosyal medya hesabından annesi Sibel Can ile yeni bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

Anne kızın beğeni yağan bu karesine "Aynı annesi", "Kardeş gibisiniz", "Çok benziyorsunuz" şeklinde yorumlar gelmişti.

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

DEMET EVGAR VE ANNESİ

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a doğum günü sürprizi! Sevgilisi öyle bir sürpriz hazırladı ki: Çok şanslıyım!

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